El Córdoba CF cae de manera justa ante el Racing de Santander

La hora de la verdad, sobre todo fuera de casa, donde el Córdoba CF necesitaba mejorar y mucho, convirtiéndose en el peor visitante de la categoría. Es por ello que la entidad blanquiverde quería puntuar, pero no lo iba a tener nada fácil, ya que los de Iván Ania visitaban al líder, al Real Racing Club de Santander que no estaba teniendo el mismo protagonismo en El Sardinero que fuera de él, aunque siempre es peligroso. Tanto fue así que los santanderinos fueron mejores en todos los sentidos que los califasl y finamente, aunque con sufrimiento, consiguieron salir victoriosos.

Ya se sabía de la dificultad del encuentro, pero lo que no se esperaba es que la diferencia de nivel se iba a plasmar con tanta claridad en los primeros 20 minutos. Y es que el Racing Club de Santander comenzó con una marcha más que un Córdoba CF que trató de disputarle el balón a un club local que pronto avisó a los visitantes. De hecho, un resbalón inoportuno de Calderón dejó prácticamente solo en línea de fondo a un Suleiman que intentó con soprender a un Carlos Marín qeu se mantuvo seguro bajo palos. Aun así, esta oleada ofensiva no terminó aquí, ya que el guardameta almeriense tuvo que volver a actuar a disparos de Karrikaburu e Iñigo Vicente, obligándole a mandar el esférico a saque de esquina en ambos casos.

Esta serie de intentos pareció que tuvo su recompensa al filo del minuto diez, cuando Iñigo Vicente se plantó en un uno contra uno ante Carlos Marín y el mediocampista local superó al almeriense con facilitad, aunque el colegiado decretó un claro fuera de juego. Mientras tanto, el Córdoba CF se defendía como podía, con unas imprecisiones propias de lo que estaba demostrando lejos de El Arcángel, lo que hacía que el conjunto santanderino siguiese llegando al arco de Carlos Marín con tremenda facilidad. Tanto fue así que Karrikaburu y Sangalli lo volvieron a probar con sendos disparos que se marcharon desviados.

En cambio y con el paso de los minutos, el partido entró en un ritmo más bajo, sobre todo porque el Racing de Santander no podía imponer ese frenetismo durante la totalidad del juego. Ahí, el Córdoba CF tuvo más tranquilidad y más posesión, pero el cuadro santanderino tenía mucha pólvora arriba. Los de José Alberto López consiguieron verticalidad por banda izquierda a través de un Lago Junior que la puso por bajo para que Karrikaburu fusilara a bocajarro a Carlos Marín, aunque, nuevamente, el colegiado Mallo Fernández anuló el tanto por un ligero fuera de juego del extremo local.

Lo mejor del partido en aquel momento para los chicos dirigidos por Iván Ania estaba siendo el marcador, porque estaba siendo un auténtico milagro que el Real Racing Club de Santander no se hubiese adelantado en El Sardinero. Pero esto estaba ocurriendo y el Córdoba CF estaba más que de lleno en el partido e incluso rondó el área local antes de que el árbitro vasco decretase el final de la primera mitad, aunque sin inquietar en demasía a Ezkieta. Por tanto, la entidad blanquiverde tenía que mejorar en muchos aspectos si quería volver a la capital califal con algo positivo.

En la reanudación, el Córdoba se le vio cómodo contra todo pronóstico. El Real Club Racing de Santander se le vio algo más nervioso sobre territorio cántabro, e incluso su técnico José Alberto López no entendía cómo su equipo no iba venciendo en el luminoso, lo que hizo que el juego no fuese tan fluido como con anterioridad. Todos estos ingredientes hicieron que los blanquiverdes no sufriesen en demasía en los primeros minutos de la segunda mitad, incluso con esperanzas de que el punto supiera a poco si la cosa se mantenía igual, y así fue.

Los blanquiverdes se empezaron a creer el guion de partido perfecto y eso provocó que Jacobo lo intentó con un disparo lejanísimo que Ezkieta no acertó a blocar y cedió un saque de esquina inocente. Por ello, el Córdoba CF dio un paso al frente, que pronto devolvió a su sitio un Real Racing de Santander que avisó en primera instancia con una doble ocasión por medio de Aldasoro y Lago Junior, aunque en la segunda el extremo ya no perdonó. El jugador del club cántabro perforó la portería visitante después de que Andrés Martín ganase la espalda de Calderón, dejando que Junior inaugurase el marcador.

A partir de aquí, el partido se fue para no volver. El Córdoba CF mostró una actitud infantil que comenzó con un Jacobo que, en el proceso de ser sustituido y después de dialogar con el colegiado, pasó al lado de Mallo Fernández, tapándose la boca y el árbitro vasco decidió mostrarle la roja directa, haciendo que los blanquiverdes jugasen en inferioridad numérica y sin la permuta prevista. Por otro lado, Marvel pidió el cambio tras tirarse al suelo, Ania lo rechazó y el central procedente del Real Madrid siguió sobre el verde, mientras que entraron Genaro y Obolskii por Carracedo y Antonio Casas instantes después.

Por tanto, una serie de acciones muy raras que acabaron con Ekain subiendo el segundo al marcador de El Sardinero en un gol calcado al primero de Lago Junior, con un Calderón que sufría en demasía a sus espaldas. Gracias a esto, el Córdoba CF volvió a conocer la derrota fuera de casa, suma un punto de 18 posibles y se vuelve a acercar a la zona de descenso. Además, los blanquiverdes tendrán un duelo crucial este sábado ante el CD Eldense y lo afrontarán sin Jacobo y Álex Sala. Lo que se preveía ilusionante, finalmente fue una auténtica pesadilla.