La imbatibilidad puesta a prueba

Una racha positiva que vuelve a estar a prueba. A pesar de todos los récords positivos que está logrando, el Córdoba aún no ha conseguido completar el objetivo primordial que debe alcanzar cuando finalice la presente temporada. La entidad blanquiverde tiene la meta puesta en afianzarse en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF que le permita, una vez terminada la actual campaña regular, ascender a la Primera RFEF -tercera categoría del fútbol nacional-. Para ello, el cuadro dirigido por Germán Crespo quiere seguir invicto en la presente división y deberá vencer una nueva jornada liguera, esta vez, en Lepe. Los blanquiverdes viajarán este sábado al Ciudad de Lepe para enfrentarse a un San Roque cuya irregularidad no le ha permitido pelear por el play off sino que está luchando por acrecentar su ventaja con los puestos de descenso.

Por su parte, el Córdoba viene totalmente enchufado después de clasificarse para las semifinales de la Copa RFEF -tras la victoria ante el Xerez en el Estadio Pedro S. Garrido- disputadas en El Arcángel durante el próximo 10 de noviembre frente al Ebro. Gracias al triunfo en tierras gaditanas, el cuadro blanquiverde también ha accedido a la siguiente edición de la Copa del Rey y se enfrentará con un equipo de Primera División en el feudo califal. Un auténtico premio para unos aficionados cordobesistas que anhelan y desean que, además de esta serie de triunfos, el primer equipo cordobés ascienda este verano y puedan celebrarlo en la Plaza de las Tendillas. Para conseguir esto, el cuadro andaluz deberá seguir con la tendencia positiva a pesar de todos los condicionantes externos, como pueden ser los contratiempos físicos.

Mientras tanto y durante la jornada de ayer, el técnico Germán Crespo ofreció, en la rueda de prensa previa al partido, nuevas informaciones sobre los últimos lesionados, ya que Álex Meléndez estará entre tres y cuatro meses de baja, aunque habrá que esperar a los resultados definitivos, mientras que Álex Bernal sufre una rotura que le mantendrá lejos de los terrenos de juego durante cuatro o seis semanas. Además, el entrenador granadino anunció que tanto Toni Arranz como Miguel de las Cuevas han vuelto a una convocatoria de 20 jugadores que la conforman Felipe Ramos, Carlos Marín, Puga, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Cruz, Alonso, Ekaitz Jiménez, Tala, Omar, Simo, Javi Flores, Julio Iglesias, Toni Arranz, Christian Delgado, Luismi, Fuentes, Willy, Miguel de las Cuevas y Casas.

Entretanto, el conjunto local recibirá al Córdoba después de confeccionar una plantilla acorde a las exigencias mostradas por la directiva onubense. Tanto es así que el San Roque de Lepe ha conseguido que defiendan su camiseta durante esta temporada David Pinto, Salvi Montáñez, Álex Carmona, Antonio López, Pablo Aguilar -más conocido como Becken-, Miguel Ángel Brenes, David Camacho, Fran Ávila, Iván Robles, Juan María Rodríguez, Adrián Ruiz, Juan Carlos Camacho, Charaf Taoualy, Francesc Chuliá, Joel Rydstrand, Marcos Torres, Víctor Morillo, Abeledo, Álvaro Cascajo, Rafael González -conocido como Chuma-, Miguel Ángel Espinar, Fernando Martín, Francisco Manuel García -más conocido como Nané- y Antonio José Santos. Un vestuario con experiencia en categorías superiores, pero que también tiene esa juventud necesaria para pelearle la contienda a cualquier equipo, aunque la irregularidad ha sido su principal hándicap.

El San Roque de Lepe no tuvo el mejor inicio posible en esta nueva Segunda RFEF, aunque había realizado una buena planificación del primer equipo como para no pasar apuros en la categoría, tal y como se ha podido comprobar anteriormente. Gracias a esto y conforme los encuentros iban sucediéndose, el cuadro dirigido por Antonio Fernández despertó en el momento oportuno y, aunque parecía que el empate a cero tantos frente al Don Benito no iba a cambiar nada, la victoria por la mínima ante el Tamaraceite (0-1) dejó en un muy buen lugar a unos onubenses que enlazaron hasta cinco jornadas sin conocer la derrota gracias a las tablas firmadas ante San Fernando (0-0) y Antequera (0-0) y la victoria conseguida en el Ciudad de Lepe al Mensajero (4-1). En cambio, el conjunto andaluz se está caracterizando por la irregularidad y su nueva derrota frente al Montijo (1-2) vuelve a generar unas dudas que intentará paliarlas este sábado frente al Córdoba.