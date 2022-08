Germán Crespo y el Córdoba CF de la “ilusión”

Ilusión es una de las palabras más utilizadas en lo que va de pretemporada por parte del Córdoba CF. En todos los frentes posibles, ya sea jugadores, cuerpo técnico, directiva o, incluso, medios de comunicación. El club blanquiverde ha despertado un sentimiento en una ciudad que anhelaba volver a ver ganar a su equipo de fútbol. Y lo está haciendo el de Germán Crespo, y no poco. De hecho, el propio técnico granadino, en la previa del duelo ante el Mérida, ha subrayado que “se está demostrando la ilusión que hemos despertado en la ciudad y no habría mejor manera que brindarle la victoria”. En efecto, es el propósito marcado de nuevo por los cordobesistas, que encaran “otro partido con un rival de nuestra liga, con un equipo recién ascendido como nosotros, que me imagino que tendrá la misma ilusión esta temporada como nosotros”.

Un irreconocible Mérida para seguir calibrando sensaciones

Sea como sea, Crespo subraya que será “una piedra de toque buena en nuestro estadio”, ya que el otro día en el partido con Linares cree que “se hicieron bien las cosas fuera de casa” y “ahora ante nuestra afición queremos brindarle un buen partido, sobre todo por haber conseguido llegar a esos 11.000 socios que se marcó el club”. Por tanto, “sería un bonito premio para ellos, que se quede la victoria aquí”, ha especificado.

Sobre el cuadro emeritense, precisamente ante el que se alcanzó el ascenso matemático el curso anterior, el preparador blanquiverde reconoce que es un rival que conocen bien y que “se ha reforzado bien y va a utilizar el mismo sistema que el año pasado”, por lo que ellos deben seguir “en la línea que llevamos, intentar mejorar, más noto físico, tener esa punta de velocidad más y vamos a llegar frescos para realizar el partido que queremos”.