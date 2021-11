La ilusión cordobesista no para: más de 7.000 entradas vendidas para el Sevilla FC

Una pasión que traspasa fronteras. El Córdoba está levantando pasiones a lo largo de la ciudad e incluso de la provincia. Como dijo Germán Crespo en la comparecencia ante los medios de comunicación tras la victoria en la Copa RFEF frente al Guijuelo, era impensable esto durante la pretemporada y después del descenso a la cuarta categoría del fútbol español. La entidad blanquiverde está demostrando que quiere ser lo que era en un pasado a corto plazo y su intención es ascender a Primera RFEF por vía directa. Después de liderar el Grupo IV con cierto margen y levantar su primer trofeo de la temporada, el club califal ahora tendrá un nuevo enfrentamiento que ha suscitado una nueva ilusión entre la hinchada cordobesa, ya que, después de medirse al Mérida este fin de semana, el primer plantel se medirá al Sevilla FC con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey.

Gracias a esto, la ilusión no para. La entrada que mostró El Arcángel en la gran final ante el Guijuelo ya levantó cierta emoción a nivel nacional, pero la que puede mostrar el feudo ribereño en el torneo copero puede ser como las noches mágicas de antaño. El Córdoba ha anunciado que ya se han vendido más de 7.000 entradas en tan solo tres días para el encuentro frente al Sevilla del próximo miércoles con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey. Un derbi andaluz que no se daba desde que el conjunto blanquiverde se encontraba disputando la máxima categoría de este deporte a nivel nacional y que todos los aficionados están deseando disfrutar. Una noche mágica donde no faltará el apoyo desde la grada.