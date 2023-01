Gudelj: “Merecemos ser campeones de invierno”

Aunque la época ya se ha pasado, pero se podría decir que vuelve a casa por Navidad. Después de tres jornadas ausente por su expulsión ante el Pontevedra, Dragisa Gudelj volverá a la convocatoria y, presumiblemente, será de la partida para el próximo encuentro en El Arcángel ante la Balompédica Linense con el objetivo de despedir la primera vuelta del campeonato ocupando la primera posición del Grupo I de Primera RFEF. Para ello, el Córdoba CF deberá vencer al cuadro gaditano, pero, conforme las fechas siguen avanzando, la igualdad aumenta. Tras culminar el segundo entrenamiento de la semana, el central blanquiverde ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que tiene muchas “ganas de jugar” tras “un tiempo largo” sin estar disponible para Germán Crespo.

Willy, otro líder en el resurgir del Córdoba CF

Más

En efecto. Todo hace apuntar a que Dragisa Gudelj volverá al eje de la zaga y lo hará después de tres encuentros sin poder vestirse de corto. “Es difícil perder tres partidos y mirar al equipo desde fuera. Siempre queremos ayudar al equipo como sea y si lo miras desde fuera es difícil. Ver el equipo perder lo hace más difícil”, ha apuntado un serbio neerlandés que ha asegurado que los tres puntos ante el San Fernando ayudaron “muchísimo” a la escuadra blanquiverde para esa “confianza” que puede llegar de la mano de un campeonato de invierno que, a su juicio, es “merecido”.

Por otro lado, el jugador blanquiverde se muestra ambicioso. “La oportunidad de acabar primeros está ahí. Si estamos ahora en el primer puesto, por qué no al final de temporada. Lo que sí sabemos es que no va a ser fácil porque hay equipos como Alcorcón, Depor, Ferrol, Castilla.. Va a ser una segunda vuelta difícil, pero es posible acabar primeros. Ese es mi objetivo y todos los jugadores y cuerpo técnico tenemos ese objetivo: el ascender y después ser campeón”. Entretanto, ya se ha cumplido un año desde que el central aterrizó en la capital califa y ha recalcado que se encuentra “muy feliz”, aunque se desmarca de una posible renovación. “Tengo la confianza del club y todos sabemos que me siento cómodo en Córdoba. Las negociaciones son de mi padre y mi representante. Yo no me meto en eso porque no quiero desconcentrarme. Quiero volver con una buena dinámica y tengo muy claro que estoy pensando en los próximos partidos”

En lo que respecta únicamente al apartado deportivo, Dragisa Gudelj ha afirmado que no se encuentra con “ansiedad” de cara al partido, sino que estaba entrenando “todos los días, con buenas sensaciones” y sintiéndose “muy bien físicamente”. Esta buena dinámica le ha llevado a pensar en la posibilidad de estar en la selección en un futuro, aunque, de momento, no es un objetivo alcanzable en la tercera categoría del fútbol español. “En la cabeza lo tengo claro. Me gustaría jugar para la selección. Lo veo real porque a pesar de que estoy en Primera RFEF y es difícil que te llame la selección, pero físicamente y el nivel que estoy dando pues me acerco más. Lo hablo con mi hermano y me dice que si sigo así la oportunidad es real. Ahora, lo que pasará en el futuro nunca se sabe. Si estoy en un Segunda pues seguramente sea más fácil”.

Entretanto, la excesiva agresividad que le costó tres encuentros de sanción en el minuto diez del encuentro frente al Pontevedra ha hecho que muchos duden de su temperamento, aunque el propio defensor ha explicado que ha crecido después de esta acción. “La falta es un tema que todos sabemos. Yo entro fuerte en los duelos y muchas veces tardas un segundo. Yo no fui a hacer daño. Era una situación que ya aprendí, mi reacción fue así porque era mi primera expulsión directa. Dejé al equipo con uno menos y es difícil salir con una cara buena del campo. Mi reacción no fue buena, de eso he aprendido y eso me ayudará en mi carrera”, ha culminado.