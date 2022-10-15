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Grada Blanquiverde | Córdoba CF - Algeciras CF

CCF

Grada Blanquiverde | Córdoba CF - Algeciras CF

El Arcángel vuelve a gritar bien alto. Más de 11.000 personas han empujado al Córdoba CF de nuevo a la senda del triunfo. Otra gran actuación ofensiva de los blanquiverdes ha permitido sumar otra vez de tres, además de colocarse como líderes de manera momentánea.

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

14 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

23 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

24 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

28 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

29 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

29 / 29

Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF

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