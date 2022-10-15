El Arcángel vuelve a gritar bien alto. Más de 11.000 personas han empujado al Córdoba CF de nuevo a la senda del triunfo. Otra gran actuación ofensiva de los blanquiverdes ha permitido sumar otra vez de tres, además de colocarse como líderes de manera momentánea.
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF
Grada Blanquiverde Córdoba CF - Algeciras CF