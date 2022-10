Todo vuelve a su cauce

Otro duelo crucial para los intereses califas. El Córdoba CF volvía a El Arcángel tras recibir sus primeras críticas -pocas, todo hay que decirlo- después de no conocer la victoria en las dos últimas jornadas disputadas. En ellas, la entidad blanquiverde encajó una dura derrota ante el San Sebastián de los Reyes y un empate positivo -por cómo se desarrolló la contienda- frente al Real Madrid Castilla. En cambio, los chicos dirigidos por Germán Crespo sabían que tenían que seguir en la senda que le había convertido en el mejor equipo del tercer escalón del fútbol español durante las cinco primeras citas regulares y recibía al Algeciras CF en el feudo ribereño con el objetivo de volver a la senda del triunfo cuanto antes.

Un encuentro que comenzó de una manera muy igualada, donde ambos equipos controlaron el uno al otro en busca de que el marcador no se desequilibrase tan rápidamente. Esto provocó que, durante los primeros 20 minutos, el juego tanto del Córdoba CF como del Algeciras CF fuese espeso, sin que ninguno encarase la portería contraria con demasiado ímpetu. Aun así, la escuadra blanquiverde goza de mucha pólvora en su zona ofensiva e incluso en su primer acercamiento peligroso llegó el primer tanto. Calderón cortó un contragolpe peligroso por parte visitante, levantó la cabeza y puso un centro extraordinario para que Antonio Casas engañase al guardameta únicamente con el control y batiese con una bonita vaselina para adelantar a los chicos dirigidos por Germán Crespo en el electrónico.

A pesar del tanto local, no cambió nada tras este gol. El Algeciras quiso llevar la manija de la posesión, pero el Córdoba CF se sentía muy cómodo con el esférico en sus pies, sabiendo que su rival no tenía la claridad y la fluidez de otros días a la hora de salir al contragolpe. Por su parte, los de Ania se escudaban en el protagonismo de un Álvaro Romero que bajaba hasta el centro del campo para pedir el balón y participar en la elaboración del juego visitante. Sin embargo, la pareja de Gudelj y José Cruz en el centro de la zaga estaban cumpliendo a las mil maravillas.

Aun así, el Algeciras también tenía mucho peligro a las espaldas de los centrales y eso lo quiso aprovechar un David Martín que recibió un pase franco de Álvaro Romero y probó a un Carlos Marín que tuvo que despejar con muchas complicaciones tras el buen disparo del jugador visitante. Por otro lado y dada la intensidad del encuentro, el colegiado Ortega Herrera tuvo mucho trabajo durante los primeros 45 minutos, encarando el paso por el vestuario tras amonestar a cinco jugadores, tres del Córdoba CF (Javi Flores, Carracedo y José Ruiz) y dos del Algeciras (Álvaro Romero y David Martín), lo que provocó que la hinchada califa se manifestase en contra del arbitraje del colegiado valenciano después de las reiteradas faltas sin amonestación del cuadro dirigido por Iván Ania.

La vuelta de los vestuarios dejó una tónica bien distinta, con ambos equipos buscando la portería contraria con más decisión, lo que provocó que el Algeciras dejase muchos más huecos en su zona defensiva y el Córdoba CF no dudó en aprovecharlos. En una pérdida en campo propio, Simo recogió el balón y dejó para un De las Cuevas que no perdonó con un disparo exterior al que no pudo llegar Tristán. Un golpe muy duro para un Algeciras CF que vio como por un error claro se quedaba a dos goles de poder puntuar en un campo muy complicado como es El Arcángel, aunque, a pesar de todo, iba a vender muy cara su derrota.

Tanto fue así que, a diez minutos después, el conjunto algecireño montó un contragolpe eficaz y un buen pase atrás de Albarran dejó solo en el área chica a un Álvaro Romero que fusiló a Carlos Marín para recortar la distancia en el marcador. Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría a un Córdoba CF que se encontró, instantes después, a merced del Algeciras. Sin embargo, el técnico Germán Crespo estuvo rápido al ver esto y decidió que era el momento para que Álex Bernal, Kike Márquez y Carlos Puga le dieran un aire fresco a una parcela ofensiva que lo notó enseguida.

Gracias a estos recambios, el cuadro local recuperó la verticalidad que perdió durante algunos instantes, llegando a la meta de Tristán en varias ocasiones para haber cerrado definitivamente el partido. De hecho, Willy Ledesma tuvo una oportunidad muy clara para hacer el tercero en el electrónico, pero el larguero evitó el tanto. Por su parte, el Algeciras CF se fue con todos sus efectivos a por el empate y gozó de varios intentos, aunque, finalmente, el ariete extremeño encontró su recompensa. El de Torremejía recogió un gran pase al segundo palo de Adrián Fuentes para que los tres puntos se quedasen en Córdoba y se disipase esa posible crisis de la que tanto se ha hablado durante la semana.