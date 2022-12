González Calvo: “Si Germán o la dirección deportiva piden algo y se puede hacer, se hará”

Hora de poner la guinda. El Córdoba CF afronta este fin de semana el último compromiso del 2022, uno en los blanquiverdes buscan reafirmarse como líderes al término del presente año y, si es posible, sacar más renta a sus perseguidores. En este sentido, Javier González Calvo, consejero delegado del club cordobesista, ha sido el encargado de hacer balance del rendimiento de la entidad en los últimos meses, coincidiendo con la presentación del menú solidario de Cocinillas CCF. En este sentido, el dirigente ha expuesto de cara a ese último choque que se va a dar en “un buen horario” y que no va a “pedir que la afición venga al campo, ya viene sola”, pero “sería bonito un buen cierre, siendo primeros de grupo”.

Así, el mandatario cordobesista reconoce que “el resultado deportivo del club para cerrar el año ha sido estupendo, con un ascenso y ahora terminar primeros”, por lo que, de cara al partido ante la AD Mérida, lo que buscan es “olvidar también lo del pasado domingo, que no fue otra cosa que un partido de fútbol muy bonito y competido”. En lo que respecta al rival, subraya que “viene con fuerza”, aunque parte con optimismo y con “un gran recuerdo” de los extremeños, ya que en su estadio es donde “subimos la pasada temporada”. Con todo, “cuantos más estemos mejor para nuestro equipo”, admite.

Igualmente, al ser cuestionado sobre el debate surgido durante los últimos días en torno a las críticas de otros equipos y aficionados con respecto a la euforia del Córdoba CF tras la celebración del triunfo ante el Pontevedra, González Calvo se ha sorprendido de que “no se pueda celebrar un partido en el que sacas diferencia al resto, que pierdes a un jugador a los ocho minutos y logras sacar el partido y lo celebras con tu gente”, por lo que “no entiendo por qué la gente dice que estamos celebrando un ascenso. No, estamos celebrando un partido, lo que haría cualquier persona en estas circunstancias”. Así, alude a que si se critica ese contexto es porque “nos tendrán miedo o envidia”, pues “yo soy muy de celebrar, y celebrar la victoria en cada partido es lo que tiene que hacer cualquier equipo”.

En lo referente al mercado de fichajes, el extremeño recalca que Germán Crespo todavía no le ha pedido “nada”, mientras que “la dirección deportiva alguna cosa”. En este sentido, “hay que estar tranquilos, el equipo está primero. Si piden algo y se puede hacer, se hará un esfuerzo”, afirma.

Por último, el consejero delegado también ha sido cuestionado sobre la polémica arbitral de los últimos partidos, incidiendo él en que “no nos hemos quejado nadie de los árbitros”, aunque “hasta la fecha no hemos tenido suerte. Dos goles anulados, la expulsión de Gudelj que es totalmente justa, pero el otro día hay una parecida en Alcorcón que no tenemos la suerte de que se quede el rival con diez, pero eso no significa nada. Los árbitros también tienen derecho a equivocarse como los delanteros o los porteros, pero no nos vamos a quejar”.