Germán Crespo, sobre el Villanovense: “Es un equipo al que le tengo bastantes ganas”

Con ya prácticamente el ascenso a Primera RFEF asegurado, el Córdoba CF sigue buscando motivaciones cada jornada en su búsqueda por ser el equipo más completo de toda la Segunda RFEF. Pese a que las oficialidades para certificar el ascenso se podrían dar esta misma semana, los blanquiverdes dependen de una victoria frente al Villanovense y de que el Cacereño, segundo clasificado, caiga derrotado en su visita al Montijo. Al disputarse este segundo encuentro el domingo, Germán Crespo y su plantilla no podrá celebrar matemáticamente el ascenso en El Arcángel en caso de vencer, aunque esta amplia ventaja que atesora con respecto a sus rivales no ha provocado relajación en un equipo que aspira a ser perfecto.

“Queremos intentar ser el equipo menos goleado, y eso pasa por que el Villanovense encaje goles”. Esa ha sido la declaración de intenciones que ha formulado Crespo en la rueda de prensa previa al encuentro. Un encuentro al que el granadino acudirá con “bastantes ganas” de vencer a su rival, ya que los extremeños son el único conjunto que ha logrado doblegar al Córdoba CF sobre el terreno de juego. “Es el único conjunto que nos ha ganado, que nos puso las cosas difíciles allí”, ha explicado, además de matizar que “el comportamiento por parte de algunos componentes de su cuerpo técnico allí no fue el mejor”. “Queremos ganar, y queremos esos tres puntos, y sabemos que nos estamos jugando con ellos ser el equipo menos goleado”, ha reiterado, dejando claras sus intenciones de ser el equipo más destacado en todos los aspectos del Grupo IV de Segunda RFEF.

Germán Crespo reconoce tenerle “ganas” a un Villanovense robusto en defensa

Y es que precisamente esas circunstancias extradeportivas provocadas por algunos miembros del cuerpo técnico del Villanovense han encendido a un Germán Crespo que acudirá al encuentro con la intención de sumar otros tres puntos vitales en su búsqueda por vencer todos y cada uno de los partidos disputados en esta temporada en El Arcángel. Con nueve puntos en juego, el conjunto blanquiverde podría cerrar una cifra histórica de victorias consecutivas como local, lo que sin duda supondrá un aliciente más para el equipo. El ascenso será otro, ya que todos quieren que se de por matemático esta semana. “Lo primero es ganar nuestro partido y que se hagan bien las cosas, sobre todo por esa meta de sumar los nueve puntos de casa”, ha reconocido el preparador granadino, que también ha añadido que “estamos muy cerca, cada vez más. Nos gustaría que llegase este domingo, pero sabemos que, si hacemos las cosas bien, llegará”.

Pese a que en caso de victoria, el Córdoba CF se situaría a 15 puntos del Cacereño y con el ascenso virtual en su bolsillo, Crespo no quiere oír hablar de celebraciones anticipadas. “Lo vamos a celebrar como todas las victorias en casa”, ha afirmado, pero “no podemos hacer más de lo que hay. Será un partido importante, y lo celebraremos como siempre se celebra, pero tenemos que tener respeto a todo y, hasta que no sea matemático, no podremos celebrarlo como nos gustaría”. Así pues, la celebración seguirá siendo en diferido, pese a que la intención del club era que se hubiese celebrado en El Arcángel como ya se hizo con la consecución de la Copa RFEF. “No es lo mismo el cómo se consiguió el título de Copa RFEF aquí con nuestra afición, a tener que hacerlo en casa cada uno. Ojalá, sea como sea, podamos conseguir el ascenso esta semana”, ha reiterado, además de poner como ejemplo las celebraciones del Recreativo de Huelva tras su ascenso a Segunda RFEF que, “sin competir, han hecho su fiesta”.

La defensa, en jaque con las bajas de Ekaitz, José Cruz, José Alonso y Carlos Puga

Centrándose ya en el apartado deportivo, la defensa volverá a ser, una semana más, un pequeño dolor de cabeza para su confección. A las bajas por sanción de José Cruz y Toni Arranz se unen, por lesión, Ekaitz Jiménez y Puga. Además, Julio Iglesias también ha estado convaleciente durante toda la semana por un virus estomacal que ya ha afectado a varios miembros de la plantilla. José Alonso, por su parte, sí entrará en convocatoria, aunque el míster ha adelantado que “lleva mucho tiempo parado” y tan solo “tres días entrenando con el grupo en una semana corta donde no hemos podido trabajar físicamente como nos hubiese gustado”. Por lo tanto, aún le queda “mucho para estar, como mínimo, al sesenta por ciento”, por lo que todo hace indicar que no disfrutará de minutos en el duelo frente al Villanovense.

El caso de Ekaitz sigue siendo el mismo que la pasada jornada. Sus molestias en la rodilla le impiden entrenar, por lo que habrá que esperar a su evolución. Carlos Puga, por su parte, ha estado intentando ejercitarse durante toda la semana, aunque tras unas pruebas realizadas ayer, el riesgo de lesión es importante, por lo que no se arriesgará. Así pues, la defensa quedará en cuadro, ante lo que Crespo se ha planteado incluso partir con tres centrales. “Hemos trabajado el jugar con tres centrales, y es una variante que he pensado, pero no creo que ahora haya que cambiar el sistema, porque no tenemos ese carrilero puro como Puga”, ha reconocido el granadino, por lo que todo hace indicar que José Ruiz partirá en ese carril derecho, con Bernardo y Visus en el centro de la zaga, y Gudelj se ubicará en el perfil zurdo.