Germán Crespo: “Ha sido un resultado corto”

Se necesitaba una victoria así y más cómo se ha conseguido. El Córdoba CF volvía a El Arcángel tras la debacle copera en Cáceres y lo hacía enfrentándose al segundo clasificado del Grupo I de Primera RFEF. El Linares Deportivo aterrizaba en el feudo ribereño con ganas de asaltar el fortín del líder y, de hecho, presentó su candidatura en el tramo final de la primera parte con un buen gol del cordobés Hugo Díaz. Sin embargo, los chicos dirigidos por Germán Crespo lograron despertar durante el segundo periodo y consiguieron una remontada que les consolida en la primera posición de la tabla clasificatoria. Tras este emocionante duelo, el técnico nazarí ha atendido a los medios de comunicación y ha recalcado el gran ambiente que se ha vivido en las gradas del coliseo califa.

Corazón, fútbol y aún más líder

Primeramente, el entrenador granadino se ha acordado de su hija, tras una semana muy complicada a nivel personal y que, finalmente, le ha podido dedicar la victoria. Por otro lado y en lo que concierne únicamente al fútbol, Crespo ha alabado tanto la primera como la segunda parte que han hecho sus chicos ante un rival muy complicado. “El resultado en la primera parte no era lo que se había visto en el terreno de juego, pero teníamos que mantener la cabeza fría y no equivocarnos. No no habíamos encontrado prácticamente por detrás en el marcador y el equipo ha salido muy intenso, con verticalidad. La afición nos ha ayudado mucho y hemos podido remontar el partido. Ha sido un resultado corto”.

Entretanto, la grada de El Arcángel se quedó sin respiración después de que Álex Bernal perdiese un balón en la frontal del área en el minuto 89, aunque finalmente el jugador del Linares Deportivo erró dicha oportunidad. Por su parte, Germán Crespo ha apuntado que, antes de entrar, le ha dicho a su futbolista que tuviese “cuidado”. “Ha llegado pidiendo perdón, pero son situaciones y errores para cuando acierta. Cuando ves que pierde el balón, piensas que todo se puede ir al traste, pero gracias a Dios se le ha ido el balón hacia arriba”. Además, el técnico granadino ha confirmado que Javi Flores se ha retirado con molestias en la misma zona de ese contratiempo físico y ha explicado lo que significa esta victoria para el cuadro blanquiverde. “Se habían dado resultados que nos habían beneficiado, pero al final nos tenemos que mirar a nosotros. Tenemos al Alcorcón y al Linares cerca, pero lo bueno es que hoy en frente teníamos al rival más directo y les dejamos a dos partidos. Tenemos ahora dos salidas muy complicadas, pero este partido le va a dar mucho al equipo y vamos a intentar sumar”.

Aun así, lo vivido en las gradas de El Arcángel ha sido increíble, con más de 18.000 personas en el feudo ribereño y eso lo ha recalcado Germán Crespo. “El fútbol es muy bonito. Cada afición anima a su equipo, pero esto es lo que gusta. El campo lleno y hemos hecho una fiesta del día de hoy. Se ha recordado a un capitán como es Fran Carles también. Esto es lo que gusta y no cuando vienen aficiones para perjudicar el partido. Hay que felicitar a las dos aficiones porque desde dentro lo vivíamos”, añade un preparador granadino que tiene claro el objetivo que tiene ahora el Córdoba CF. “Tenemos que seguir con los números que estamos haciendo. Esto es muy largo. Solo son tres puntos y ahora queremos volver a El Arcángel siendo líderes”, ha culminado.