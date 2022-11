Corazón, fútbol y aún más líder

En Córdoba, el Mundial es algo absolutamente secundario si el que juega es su equipo de fútbol. Así es, y tal que ha así quedó demostrado desde varios días antes del encuentro entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo. Un duelo en la cumbre de la Primera RFEF y que podía certificar que los blanquiverdes sean aún más líderes de la categoría. Eso sí, los jienenses buscaban, por contra, asaltar ese primer puesto. Y la emoción estuvo servida de principio a fin. Los de Crespo tuvieron que remontar un tanto inicial de los azulones para hacerse con los tres puntos en un partido de mucho fútbol, mucho corazón y, sobre todo, un hermanamiento absoluto entre ambas aficiones.

De este modo, en el arranque del partido hubo más respeto que ambición. Lo mucho que había en juego generó un planteamiento de inicio de puro tanteo entre ambos conjuntos, más insistentes en el objetivo de contener el empeño de su adversario que de incidir en la verticalidad. Así, los primeros compases fueron de máxima igualdad, con mucho juego de combinación y sin apenas oportunidades de gol.

Todo el esfuerzo ofensivo de los de Germán Crespo pasaba por el juego por la banda de Carracedo, quien trató constantemente de lanzar centros al área linarense, aunque ninguno encontraba rematador. Así, el primer disparo del encuentro fue para los visitantes, por medio de un golpeo lejano que atajó sin problemas Carlos Marín. Empeño sí, acierto muy poco.

Con todo, la más clara en esos momentos llegó en el minuto diez, y llevó la firma del Córdoba CF. En concreto, la de Carracedo, que se plantó solo ante Ernestas tras un gran servicio de Willy. Sin embargo, su disparo en el mano a mano se estrelló en el cuerpo del meta. Esa acción pareció otorgar más confianza a los locales, auspiciados por una grada más llena que nunca. De este modo, el ataque blanquiverde subió una marcha más, y conectó una sucesión de buenas oportunidades, como dos remates de cabeza por parte de Jorge Moreno y Willy. El peligro en clave califa seguía llegando por la banda derecha. Sin embargo, el gol continuaba brillando por su ausencia.

El que sí lo iba a encontrar, además, en casi el primer remate a puerta que tuvo, fue el Linares Deportivo, y además, un tanto con acento cordobés. Así es, pues Hugo Díaz logró adelantar a los suyos en la recta final del primer tiempo al conectar un perfecto cabezazo tras un centro por el costado derecho. Se crecían los casi 1.000 aficionados agolpados en la zona de preferencia alta, y mayor pudo ser la renta si Carlos Marín no llega a evitar el segundo del Linares con una gran estirada tras otro remate en acción ensayada. Lo mejor para el Córdoba en esos momentos parecía ser la pausa del descanso.

Así, como era de esperar, a por todo salió el Córdoba CF en la reanudación. Y El Arcángel se vino arriba con un par de acercamientos. “A por ellos, a por ellos”, cantaba el reino cordobesista. Y se hizo realidad, al conectar Willy un buen servicio de Diarra, que la devolvió de cabeza al área pequeña tras un centro largo. Tablas otra vez y ahora el feudo blanquiverde rugía más que nunca. Una revolución que no tardó en sumar un nuevo capítulo. De las Cuevas dejó su sitio para que entrara Antonio Casas, y en el de La Rambla, en la primera que dispuso, acertó de cabeza con el 2-1 tras un perfecto centro de Javi Flores. Conexión cordobesa para poner a los suyos por delante.

Llegaron entonces los mejores minutos, de largo, del conjunto blanquiverde, que quería más. Y es que el propio ariete rambleño rozó el tercero al plantarse solo frente a Ernestas tras una gran triangulación con Willy y Diarrá. Sin embargo, el meta del Linares tiró de reflejos para evitar el tanto. Y a continuación fueron Carracedo y Gudelj los que probaron suerte, pero sendos disparos no lamieron las mallas visitantes por muy poco. El tiempo se consumía y la victoria estaba cada vez más cerca de los locales. Pero había que sufrir, pues el Linares se fue con todo arriba en los minutos decisivos, generando nerviosismo en la afición. No obstante, el resultado no se movería más. Corazón, orgullo y goles. Y el Córdoba CF ya es más líder.