Germán Crespo: “Nos tenemos que quedar con las sensaciones”

El Córdoba CF ya está en macha, y lo ha hecho de manera ilusionante. La victoria cosechada ante todo un Granada CF, recién descendido de Primera División, sirve para refutar el buen trabajo hecho por Germán Crespo y su equipo hasta el momento. Así lo ha mostrado en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que pese a reconocer que lo que se busca “en este tipo de partidos es que la gente vaya cogiendo ritmo competitivo”, ha afirmado estar “contento” ya que su equipo ha sido “capaz de hacerse con el balón y de dominar muchos minutos el partido, generando ocasiones tanto en la primera como en la segunda parte”. Los condicionantes de la temperatura -alta- y de la falta de ritmo de su equipo, que tan solo lleva “siete u ocho sesiones, donde tan solo tres o cuatro han sido técnico-tácticas”, no han impedido que el Córdoba venciese por 1-0 al Granada.

Una vuelta ilusionante

Lo cierto es que la versión vista de este conjunto califal es muy similar a lo que se vio la pasada campaña, con un Córdoba dominador y con dinamita en ataque. “La ventaja que tenemos es que hemos mantenido una base importante del año pasado. Al final, cuando trabajas conceptos y automatismos, esos jugadores lo tienen claro, y para los que han venido nuevos tenemos la gente antigua. Aunque yo diga consignas, los mismos compañeros son los que van ayudando a la gente nueva”, ha afirmado Crespo. El gol de Antonio Casas desde el punto de penalti, provocado por Sergio Benito, deja entrever la dinamita que tiene su equipo en ataque. “Lo que íbamos buscando, sobre todo por la propuesta de juego que tenemos, es un equipo ofensivo en el que nadie se pueda relajar. Tenemos donde elegir, y eso le va a dar mucha competitividad y mucho de cara a que, el que esté bien, sea el que juegue, y que los que no estén en el once titular, tengan que apretar para estar de inicio”, ha añadido.

Sin embargo, el técnico del conjunto blanquiverde ha preferido no emitir valoraciones de los nuevos fichajes, ya que aún “es pronto” y “los jugadores llevan acumulado mucho trabajo, con algunos días de doble sesión”. Sin embargo, se ha mostrado positivo porque ha afirmado creer “que se están asimilando rápido los conceptos”, lo que les “va a dar muchísima ventaja” a sus jugadores. “Son jugadores de calidad y por eso los hemos firmado, porque sabemos que para nuestra propuesta de juego iban a venir bien”, ha reconocido, aunque también ha apuntado que “evidentemente ha habido errores en la presión por tener aún ellos los conceptos de los equipos que vienen”.

Por último, el entrenador del Córdoba CF ha sido cuestionado por la importancia de esta victoria ante 'su' Granada, el equipo en el que pasó la mayor parte de su trayectoria deportiva como jugador. “A mí me gusta ganar a todo, pero en la pretemporada lo de menos es el resultado. Nos tenemos que quedar con las sensaciones que ha dado el equipo, con lo que ha generado a pesar de no tener esa frescura”, ha confesado, aunque también ha bromeado con que se podrá “permitir alguna pequeña vacilada con amigos y familiares cuando vaya a Granada”. Sin duda, el ambiente no podría ser mejor para un Córdoba que ha comenzado su pretemporada de la manera más ilusionante posible.