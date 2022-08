Germán Crespo: “No hemos tenido acierto en los metros finales”

Nueva victoria y un nuevo encuentro de pretemporada superado por el Córdoba CF. La 'batalla de Chapín' se saldó con victoria califal por 0-2 tras un encuentro marcado por la intensidad marcada por el Xerez Deportivo, que salió desde el primer momento con la clara intención de hacerse con la victoria. Sin embargo, los de Germán Crespo acabaron imponiendo su juego y su mandato, sumando una nueva victoria en este periodo preparatorio para llegar a la última semana de pretemporada con las mejores sensaciones posibles. Así lo ha valorado el propio entrenador granadino, que ha visto como el encuentro ha tenido “dos partes distintas”: una primera en la que “el equipo lo ha borado porque ha jugado en campo contrario y ha elegido bien en todo momento”, y una segunda mitad en la que “con su expulsión, ellos se han metido muy atrás”.

El Córdoba CF se impone en la batalla de Chapín

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en los primeros 45 minutos, ya que Crespo ha estimado que “no hemos tenido acierto en los metros finales” ya que “por el juego del equipo deberíamos de haber ido 0-2 al descanso”. Sin embargo, la actuación del colegiado ha sido polémica, ya que el preparador ha considerado que “ha habido muchas interrupciones” y que “ha permitido mucho”, ya que “ellos han estado en momentos puntuales al límite con esas entradas. Creo que en un partido normal hubiese habido alguna tarjeta en los primeros minutos, lo que hubiese hecho que los jugadores se hubieran medido más”.

“Hay que quedarse con la primera parte”. Así lo ha visto el entrenador granadino, que ha recordado que han “tenido ocasiones muy claras delante del portero y desde fuera del área”. Sin embargo, otro hecho que ha afectado al encuentro ha sido que “no han regado el campo en el descanso. Me ha pedido disculpas el chaval del campo, pero tenía órdenes de ello, y eso hace que no le puedas dar velocidad al juego”. Además, Crespo ha explicado que “con la calor que hace, el campo no te permite esas conducciones de Carracedo, Cédric, Simo o Kike, y eso ha hecho que se ralentice demasiado el juego”. Pese a todo, hay que quedarse con que al final “hemos sentenciado el partido y ellos tan solo han tenido una ocasión clara ahora al final del partido”.

Por lo tanto, Crespo se marcha de Chapín “contento con el trabajo”, ya que “se vuelve a ganar y las sensaciones siguen siendo muy positivas”. Toca centrarse en descansar y “pensar en la última semana de partidos para llegar a la semana de competición lo mejor posible”. Una nueva victoria para los blanquiverdes, que ya suman cinco en esta pretemporada, siendo esta ante el Xerez Deportivo la tercera consecutiva. Es momento de pensar en el duelo ante el CD Pozoblanco del próximo miércoles, antes de poner punto y final a la pretemporada el próximo sábado 20 de agosto ante el Badajoz.