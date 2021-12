Germán Crespo: “Hemos jugado el descuento como infantiles”

De la manera más amarga posible. El Córdoba se dejó dos puntos de oro en su visita a La Palma en un encuentro marcado por la polémica actuación arbitral, además de por el tanto en el último minuto del descuento de Ruymán que colocó el definitivo empate a uno en el luminoso. En la rueda de prensa posterior al partido, Germán Crespo se mostró crítico con la forma de interpretar el juego de su equipo en los últimos instantes de partido. "Hemos jugado el tiempo de descuento como infantiles", ha remarcado, antes de enfatizar en que "hay que darle importancia al resultado que tienes, y creo que nos hemos equivocado". "Con un 0-1 en un campo como este, donde no hay dimensiones, no nos podemos equivocar. No podemos estar con los laterales, sobre todo con Puga, con 0-1 en el descuento desdoblando a Luismi", ha subrayado el granadino.

Para culminar los nefastos últimos minutos para los intereses blanquiverdes, el mismo Puga ha sido el que ha cometido el penalti que finalmente resolvería Ruymán para colocar esas definitivas tablas en el electrónico. "Puga ha pecado de infantil ahí", ha afirmado, ya que "dentro del área, sobre todo por la actuación del árbitro, no tendríamos que haber entrado en eso". "Al final se te escapan dos puntos cuando hemos perdonado y hemos tenido ocasiones delante del portero para haber matado el partido", ha recordado el preparador, consciente de que este está siendo un problema recurrente en los recientes desplazamientos del club califal lejos de El Arcángel. "Hay que aprender de los errores, y fuera de casa tenemos que aprender a saber qué se necesita en cada momento", ha rematado, antes de añadir que "ha habido jugadas donde deberíamos haber llevado el balón a córner y no lo hemos llevado y, al final, cuando te equivocas y no lees bien el partido, estás expuesto a que se te escapen nuevamente dos puntos".

Sobre la actuación del colegiado gallego Figueiredo Comesaña, Crespo ha traído a la palestra la jugada acontecida en los últimos minutos de juego, donde el árbitro no ha decretado ley de la ventaja en una jugada que dejaba completamente solo a Luismi. Sobre esa misma acción, el preparador blanquiverde ha remarcado que "sí, te reconoce que se ha equivocado él, que se ha equivocado el línea, pero al final esa equivocación del árbitro nos cuesta dos puntos, porque yo creo que si ahí se hace el 0-2, se acaba el partido".

Por último, también ha habido tiempo de hacer balance de estos primeros encuentros antes del parón invernal. Los siete puntos que aventajan al Córdoba con respecto al segundo clasificado están bien, aunque "es verdad que nos hubiese gustado que la diferencia de puntos hubiese sido más amplia", ha opinado el míster. Consciente de que será "una carrera larga", el período sin partidos que llega ahora para la plantilla blanquiverde servirá para "descansar y recuperar a la gente que tiene molestias, y ver si para la vuelta de vacaciones podemos disponer de casi toda la plantilla". El parte de bajas se ha visto ampliado en este partido, ya que el propio Germán Crespo ha enumerado hasta tres jugadores más con molestias. Simo, por un lado, ha tenido que ser sustituido en el descanso tras "hacer un esfuerzo terrible". José Alonso, que ha visto su quinta amarilla hoy, "ha jugado prácticamente lesionado". Y, por último, Willy Ledesma "en los últimos minutos también tenía sobrecargas por la dureza del terreno de juego", por lo que no queda otra que descansar, recuperar efectivos y resetear la mente de cara a frontar el 2022 de la mejor manera posible. Aún queda mucha lucha por delante y, cuantos más adeptos sume Crespo a su causa, más cerca estará el Córdoba del ascenso a Primera RFEF.