Amargo fin de año

Tocaba cerrar el 2021 con un duelo cargado de dificultades. Solo el rendimiento pasado jugaba a favor del Córdoba que, pese a mantener siempre la condición de favorito, debía afrontar en este caso el partido con multitud de condicionantes. Un duro viaje a la espalda, que le había obligado a pasar, desde el encuentro del domingo ante el Ceuta, por la localidad norteafricana, además de Córdoba (en el regreso) y Madrid, antes de recalar en el archipiélago canario. Además, una plantilla que anda sumida entre algodones en no pocos casos, y que tiene igualmente el peso psicológico de no haber ganado aún lejos de El Arcángel en las últimas tres citas consecutivas. Y con todo eso, los blanquiverdes tenían la posibilidad de completar el año como el mejor equipo de toda la Segunda RFEF. Pero ese desafío se escapó en el último suspiro.

Ante la dificultad, nada mejor que intensidad para sorprender a tu adversario. Fue el plan elegido por Germán Crespo, que buscaba exponer con sus pupilos una efervescencia inicial que le permitiese hacerse dueño de la situación. Y así fue. De hecho, a los cinco minutos llegaría el primer gol del Córdoba, aunque éste acabó siendo anulado por fuera de juego. El dominio visitante era cada vez más claro, al tiempo que los canarios apenas tenían presencia cercana al área defendida por Carlos Marín. Con todo, el primer acercamiento del Mensajero llegó a los cinco minutos, con un disparo lejano con rosca que no encontró los tres palos. Sí que tendrían más fina la puntería los califas, pero no la situación desde la que emprender el golpeo. Al cuarto de hora volverían los cordobesistas a acertar en las redes isleñas, pero de nuevo el tanto no iba a subir al electrónico, en este caso por fuera de juego de Fuentes tras otro excelente servicio de Javi Flores. Sea como sea, los cordobeses estaban maniatando en el arranque al conjunto de Yurguen Hernández, que andaba atrincherado en su campo en todo momento.

En esa tesitura, tendría que ser al tercer remate con la testa cuando sí llegase al fin la recompensa. Otra vez en un balón botado en falta directa por el centrocampista de Fátima, quien encontró a Bernardo Cruz, el cual logró erigirse como el más efectivo dentro del área al impactar un potente cabezazo imparable para Nauzet. Sin embargo, pese a ese claro dominio del Córdoba, el Mensajero también estaba dispuesto a sorprender. Los locales iban poco a poco dando chispazos en ataque. El más claro hasta el momento lo tuvo en el 31', al aprovechar un fallo de comunicación en la zaga blanquiverde, y que Edu Salles recogió en la frontal impactando una fuerte volea que salió mordida y no encontró portería.

Por si fuera poco, la desesperación entró también en juego para el Córdoba, que estaba insistiendo en su plan de encarrilar el partido con una diferencia que le permitiera afrontar el segundo tiempo con más tranquilidad. Y lo cierto es que no dejó de acumular oportunidades, aunque no encontraba la vía del gol. Unas veces, como ya había ocurrido antes, por posición ilegal, como la que le decretaron de nuevo a Willy en su mano a mano con el arquero, y otras por el buen hacer del mismo, pues contra él se topó Fuentes en otro balón filtrado que dejó al delantero solo ante el meta. No obstante, el pie que sacó el portero canario fue providencial para contribuir a que su equipo se marchase a vestuarios con una mínima desventaja (0-1).

Ese contexto iba a empequeñecer progresivamente al Córdoba. Es más, el segundo acto se inició con un gol del Mensajero en jugada ensayada, aunque ahora el banderín del línea afectó a los locales, que no pudieron celebrar el tanto al decretarse posición antirreglamentaria. No tardaría mucho en responder el cuadro visitante, con una gran internada entre Flores y De las Cuevas, aunque de nuevo volvió a intervenir Nauzet con una mano milagrosa. A partir de ahí, la situación varió de protagonista. Los cambios dieron otro aire al equipo canario, que ofreció sus mejores minutos del partido. Se mostró más vertical que nunca y comenzó, en no pocas oportunidades, a asediar las cercanías de la portería cordobesista. Por su parte, no le quedaba otra a los califas que achicar aguas ante la velocidad canaria. Además, los cambios en el bando blanquiverde no sirvieron para neutralizar ese dominio local.

Los de Germán Crespo procuraron ralentizar el ritmo de juego en el tramo final. Posesiones más largas y el juego más estático posible. El lastre físico acumulado por los cordobesistas estaba pasando factura, por lo que su último desempeño antes del descanso navideño fue contener las envestidas de un rival crecido. Pero los méritos y la fortuna son esquivos para los blanquiverdes lejos de casa, que vieron como se les escapaban otros dos puntos. Un forcejeo de Puga en el área propició una pena máxima en contra que convirtió Ruyman en el tiempo de descuento para cerrar la contienda con tablas en el luminoso (1-1). La historia se repite en un amargo fin de año.