Germán Crespo: "Hay que intentar no tener dos errores consecutivos en liga"

Pasada la resaca copera, el Córdoba ya tiene todas sus miras puestas en el encuentro del próximo sábado frente a la AD Mérida. Un encuentro relevante por el rival, y difícil por el momento en el calendario en el que llega. Los romanos, invictos como visitantes, tratarán de aprovecharse de la gran carga de partidos que acusa el conjunto blanquiverde en estas últimas semanas, e intentarán que los califas caigan por segunda vez consecutiva en liga para así seguir recortando puntos a la cabeza. Sin embargo, Germán Crespo se ha mostrado tranquilo con la situación en la rueda de prensa previa al encuentro. Ante el miedo a que los futbolistas se centren más en las celebraciones de la Copa RFEF o en el próximo encuentro ante el Sevilla FC, el técnico ha explicado que "los jugadores están cambiando mucho" de partido a partido, y que los que disputaron el encuentro frente al Villanovense "sabían que no estarían en el partido del Guijuelo". "Hemos hablado sobre la importancia que tendría ganar los tres puntos porque es un rival directo, y meterle once puntos con un partido menos es importante", ha recordado el granadino. Por lo tanto, y viendo las rotaciones que hubo en el once de la final de la Copa RFEF, se espera que el equipo que salga contra el Mérida sea muy diferente al visto contra el Guijuelo. "Nosotros buscamos lo mejor para cada partido, y en el de mañana se nos va la vida porque es un rival directo. Tenemos que intentar no tener dos errores consecutivos en liga", aseveró, zanjando así las dudas sobre una posible relajación.

Lo cierto es que el cambio de chip en los jugadores entre partidos de liga y tramo copero está siendo, prácticamente, automático. "No ha costado trabajo", ha reconocido Crespo, puesto que "el equipo está demostrando en el día a día las ganas que tiene de que llegue el siguiente partido". Pese al poco tiempo de preparación que ha habido para el encuentro, el trabajo ha sido "muy bueno" por parte de toda la plantilla. Sin embargo, la acumulación de minutos sigue provocando lesiones en la enfermería blanquiverde, que vuelve a llenarse poco a poco de integrantes. Los últimos añadidos, Willy y Julio Iglesias, no llegarán al encuentro frente al Mérida después de que ambos llegasen al entrenamiento de ayer con molestias. Dichos futbolistas sufrieron sendos golpes en la final de la Copa RFEF que les mantendrá apartados, al menos, hasta el partido contra el Sevilla FC. Christian Delgado y Tala, del filial, serán dos de los fijos que entren en convocatoria, aunque habrá descartes en el día del partido.

Con respecto al rival, lo cierto es que al Córdoba se le plantea un partido complicado. Invictos como visitantes, los romanos tratarán de asaltar El Arcángel en un choque de estilos que enfrentará al conjunto más goleador contra uno de los menos goleados. "Cuando a principio de temporada vimos su confección de plantilla, vimos que era un equipo competitivo y con experiencia, con mucha calidad individual", ha reconocido Crespo, alabando a los emeritenses. Sus números como visitantes son notables, lo que indica el potencial que tiene un conjunto que "está haciendo las cosas bien", como ha afirmado el entrenador del Córdoba en la rueda de prensa. "Si estuviese tan acertado en casa como lo está fuera estaría peleando con nosotros, aunque seguro que será un rival que vendrá motivado y que habrá valorado nuestro cansancio", ha declarado el nazarí, haciendo una rápida valoración sobre el rival. Además, preocupan esos "errores en salida de balón" que cometió el conjunto blanquiverde contra el Guijuelo, que no podrán repetirse ante un Mérida que seguro que planteará "un partido complicado porque es un equipo que encaja pocos goles, y que con pocas ocasiones está generando goles". Además, Crespo ha reiterado en varias ocasiones que "habrá rotaciones, con gente fresca que tuvo menos minutos en el último partido", buscando así paliar la acumulación de minutos en las piernas de los blanquiverdes.

Por último, el técnico también hizo un análisis sobre el último encuentro de liga, frente al Villanovense. "Hubo dos o tres acciones en la primera parte para ponerse por delante", lo cual hubiese sido fundamental para el devenir del partido. Frente a un conjunto villano que "trabajó al doscientos por cien", el Córdoba acabó "bajando un poco en la segunda parte", pese a que, en los últimos minutos, los blanquiverdes tuvieron "opciones de poder finalizar y traer el empate". "Es muy complicado mantener el nivel que hemos mantenido en todos los partidos, porque los rivales nos estudian, el cansancio es importante y venimos de hacer partidos muy completos", ha reflexionado un Germán Crespo que siempre recuerda que "el rival está ahí", aunque parezca que el Córdoba tiene que ir a todos los campos "a ganar 0-3". "Ellos están trabajando toda la semana para contrarrestar lo que haga el Córdoba, y nosotros apenas tenemos tiempo. Hace 48 horas estábamos hablando del Guijuelo", ha recordado el míster. Además, para finalizar, también dedicó unas palabras a una afición que se ha volcado en masa de cara al partido frente al Sevilla del próximo miércoles. "Después de lo que vi el otro día de la afición, me lo espero todo. Es lo mejor que tenemos, y es verdad que el partido está cerca, pero ahora mismo lo que nos interesa es el de mañana, y ya habrá tiempo de disfrutar. No me extraña nada la respuesta porque lo de esta afición es increíble", ha concluido Germán Crespo, poniendo así punto y final a la rueda de prensa. El Córdoba ya se centra en el Mérida, y las vistas y la plantilla están centradas al cien por cien en liga.