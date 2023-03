Germán Crespo: “En esto del fútbol, lo que te da la confianza son los resultados”

Semana, de nuevo, clave en El Arcángel. Con la posibilidad de salir de los puestos de play off acechando al conjunto califal, los blanquiverdes se enfrentarán en un duelo de alta tensión frente al equipo más en forma de todo el fútbol español, la AD Ceuta. Cinco victorias consecutivas encadena el conjunto caballa, con el excordobesista Rodri Ríos en estado pletórico liderando la ofensiva ceutí desde su llegada al equipo. El Córdoba CF, por su parte, no las tiene todas consigo ya que, pese a vencer hace apenas dos semanas en El Arcángel de manera contundente a la Cultural Leonesa, los fantasmas del mal juego volvieron a acechar a los de Germán Crespo en el empate a cero frente al Talavera.

El Córdoba CF, en busca de recuperar lo pasado

Más

En la previa del duelo ante el Ceuta ha comparecido Germán Crespo ante los medios, y ha abordado todos los temas de actualidad blanquiverde. En primer lugar, sobre la mala dinámica de resultados, ha recordado que “lo que ha hecho este equipo durante temporada y media ha sido muy complicado”, ya que “nos hemos acostumbrado a ganar, ganar y ganar”, y ahora “hay que reconocer que el equipo no está como en esos meses”, y que “ha habido un cambio grande en cuanto a juego y resultados”. Sin embargo, ha querido arrojar un poco de positivismo a la afición, ya que parece “que el equipo está en la zona baja de la tabla”, y que otros equipos como el Real Madrid Castilla están haciendo una temporada perfecta y, sin embargo, el filial merengue “solo lo tenemos a tres puntos”.

“Lo que hemos vivido tanto tiempo había que disfrutarlo porque es muy complicado, sobre todo en esta categoría. Estamos intentando salir de ese bache que tuvimos, pero al final no puede haber un cambio de cero a cien en tan poco tiempo”, ha explicado el granadino, reincidiendo en que “no estamos en la mejor situación y nos está costando un poco”, pero recordando que “todos queremos volver a ser ese equipo reconocible domingo tras domingo, pero ahora lo importante es sacar los 3 puntos, y si es con buen juego, mejor que mejor”. Además, con respecto a las sensaciones, Crespo ha explicado que “en esto del fútbol, lo que te da esa confianza son los resultados”, por lo que “cuando no se consiguen, esa falta de confianza se transmite al terreno de juego”. “Sabemos que estos jugadores pueden volver a llevarnos al juego de otras muchísimas jornadas pero, al no sumar de tres en tres, puede hacer que el jugador no tenga ese atrevimiento”. “Estaría preocupado si viese a mis jugadores temerosos, pero veo que salen con confianza”, ha sentenciado al respecto.

También ha habido tiempo de analizar la falta de rendimiento de los fichajes de invierno, sobre los que Crespo ha subrayado que “prácticamente todo lo que hemos firmado le faltaba algo de ritmo competitivo”. “Todo hubiese sido más fácil si los resultados acompañan, pero cuando no lo hacen, juegas un poco con la confianza de los jugadores anteriores”, ha apuntado, explicando así el por qué de las ausencias de fichajes en los dos últimos onces titulares. “La gente que ha venido nueva necesita una adaptación, pero el mercado invernal es muy complicado precisamente por eso, porque no vienen de ser titulares indiscutibles”, ha añadido, poniendo la excepción de Canario. Por último, también ha reconocido que “queremos darle esa confianza poco a poco, pero no podemos darle el embarque a ellos de sacarnos de la situación. Nos van a aportar mucho cuando tengan el ritmo competitivo que necesitan con minutos”.

Por otro lado, Germán Crespo también ha descartado un cambio de esquema para las próximas jornadas, explicando que “el equipo está confeccionado para un sistema”, y que, además, aunque se puedan introducir variantes, “cuando no están saliendo las cosas bien con un sistema trabajado y memorizado, si ahora metemos otro sistema nuevo, vamos a tener dudas sobre lo que hemos hecho mucho tiempo y nos ha dado muchas cosas”. Por lo tanto, el granadino prefiere optar por cambiar de esquema cuando los resultados acompañen, ya que, aunque se trabajen “día a día en los entrenamientos”, hay que saber “llevarlo a cabo el día del partido”.

La AD Ceuta, un equipo atrevido que va a querer el balón

Por último, llegado el momento de analizar el próximo rival, el preparador nazarí ha explicado que “los números que está teniendo el Ceuta son por algo”, y, poniendo como paralelismo el caso del Talavera, son “un equipo que en la primera vuelta hizo partidos buenos, pero les faltaba esa confianza que ahora tienen. Les está saliendo todo”. Así, contrastando con el caso del propio Córdoba CF, Crespo ha explicado que “cuando te acompañan los resultados, y es un equipo con calidad para estar ahí abajo, y que, además, les ha llegado lo que le faltaba, que es el hombre gol como Rodrí, pues te da esa confianza y sacan resultados”. Así mismo, ha subrayado que “es un equipo atrevido, que va querer el balón, y con eso tenemos que jugar nosotros para hacerles un partido complicado”.

Con respecto a las bajas, Jorge Moreno no podrá participar al cumplir sanción tras la expulsión contra el Talavera, por lo que todo apunta a que será José Alonso su sustituto, en detrimento de Alberto Jiménez, ya que para este último, “pasar de cero a cien sería complicado”, y que aunque “está haciendo un trabajo espectacular en cuanto a lo físico”, le puede “faltar ese ritmo que a lo mejor puede tener Alonso, sobre todo esa punta de velocidad”. Aún así, son “dos jugadores que pueden tener minutos”, y Jiménez es un futbolista “que aunque no esté bien físicamente, es muy listo y lee muy bien los partidos, por lo que podría ser una opción perfecta para el domingo”. Además, Crespo ha confirmado que Carlos Marín estará el domingo, después de que llegase el jueves “con síntomas de cansancio de cuerpo y fiebre y que trabajase en el gimnasio”. “Hoy no queríamos que se enfriase, para que así llegue lo mejor posible al último entrenamiento y al partido”, ha concluido, antes de hacer un “llamamiento a la afición” para que “estén con nosotros”, y que “aparte de la ayuda que necesitamos en estos momentos”, apoyen al Hospital San Juan de Dios y a la orden del Hermano Bonifacio.