Sin exceso de confianza

Un encuentro vital, como el resto que se celebren hasta el final de temporada. El Córdoba CF vuelve a El Arcángel este domingo después de conseguir un meritorio punto en A Malata ante el Racing de Ferrol. Los blanquiverdes se alzaron con un resultado positivo en el feudo del líder del Grupo I y frente al plantel que más sólido se está mostrando en todo el tercer escalón del fútbol español. Por ello, la dinámica sigue siendo a la alza y deberá refrendar esta tónica en el encuentro que se celebrará en el coliseo ribereño ante el CF Talavera, escuadra que actualmente es colista de la competición.

El CF Talavera, un colista con mucho por decir

Por ello, el técnico Germán Crespo no quiere que haya un exceso de confianza ante un equipo que aún no conoce la victoria esta temporada. Aun así, el Córdoba CF sigue teniendo cierto protagonismo en la enfermería, ya que Ekaitz Jiménez y Ramón Bueno continúan siendo dos fijos en este apartado y serán dos descartes de la convocatoria que ofrecerá el entrenador granadino en la previa del encuentro ante el Talavera. Por otro lado, el foco esta semana no ha estado puesto únicamente en los jugadores, sino que el cuerpo técnico y la dirección deportiva han conseguido el premio que tanto esfuerzo les ha costado a lo largo de su estancia en Córdoba.

En efecto. Tanto Germán Crespo y su equipo como la dirección deportiva comandada por Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara han sido renovados por tres años más gracias al ascenso de la temporada pasada y al buen inicio de campaña en Primera RFEF. En su comparecencia, el técnico nazarí se mostró emocionado tras conocerse este acuerdo. “Quiero agradecer a la propiedad la confianza que desde el primer día nos ha demostrado. Esa confianza se ha visto ahora con la renovación, larga, que es debido también a la confianza que tiene la dirección deportiva y Javier en este cuerpo técnico”, explicaba un Crespo que también tuvo tiempo para hablar del encuentro frente al Talavera. “Es un equipo que estaba hecho para estar en inferior categoría. Ha perdido partidos en Coruña o Ferrol pudiendo empatar en Riazor o jugando con uno menos los últimos minutos en A Malata. Con la Cultural Leonesa, es un equipo que se pone dos veces por delante. Es un equipo complicado, pero al final tiene una plantilla confeccionada para Segunda RFEF y lo está pagando”, culminó.

Por su parte y tras ver como las dos primeras jornadas eran pospuestas por la Real Federación Española de Fútbol hasta que finalmente se decidió cómo solucionar la problemática del DUX Internacional de Madrid, el CF Talavera volvió a debutar en el tercer escalón del fútbol español cayendo por 3-0 en su visita al Pontevedra con motivo de la tercera jornada de la Primera RFEF. Después de ello, dieron batalla al actual tercer clasificado, el Linares Deportivo, pero acabaron cayendo por 2-3 pese a un épico arreón final. Así, siguieron cosechando derrotas ante el rivales de la zona alta como el Fuenlabrada (2-1), Deportivo de la Coruña (3-2), Cultural Leonesa (2-3), Racing de Ferrol (1-0) o Rayo Majadahonda (0-2), aunque combatiendo en todos los encuentros y poniendo en serios apuros a sus contrincantes.

Aun así y a pesar de todos esos malos resultados, el pasado 19 de octubre llegó su primer punto, en el encuentro aplazado de la segunda jornada ante el Mérida, donde los talaveranos se hicieron fuertes en El Prado y empataron a uno. Sin embargo, su último partido, ante el Algeciras en el Nuevo Mirador, volvieron a caer derrotados, suponiendo así la destitución de Rubén Gala. Por tanto, el CF Talavera llega a El Arcángel siendo colista de la competición, contando casi la totalidad de sus partidos por derrota, aunque con un nivel muy competitivo, queriendo ser el segundo equipo en el último año y medio en vencer en el feudo ribereño.