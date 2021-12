El cordobesismo, ilusionado con el rendimiento del equipo

Conforme va avanzando la temporada, la ilusión va creciendo a la par que el equipo va ganando y sumando puntos, afianzándose en el liderato de la tabla. Tras varias campañas de desánimo, decepción y fallos, el Córdoba CF parece volver a brillar con luz propia, aunque sea en una de las categorías más bajas de su historia. Y uno de sus principales baluartes, como siempre lo ha sido, es la afición, que acompaña a los blanquiverdes en cada partido ya sea en El Arcángel o a miles de kilómetros de distancia del estadio ribereño. CORDÓPOLIS ha querido recoger diferentes opiniones de la afición y de algunos referentes del cordobesismo, en busca de saber cual es la sensación general entre los seguidores blanquiverdes, y qué esperan de cara a una segunda mitad de temporada que el Córdoba ya afronta con siete puntos de margen con respecto al segundo clasificado, el CP Cacereño.

En primer lugar, Iñaki López Murga, antiguo jugador blanquiverde y ex entrenador en las categorías inferiores, analiza estos primeros encuentros como "muy positivos". "Es verdad que el Córdoba CF partía como gran favorito a conseguir el primer puesto, pero la forma en la que se está plasmando su superioridad, con esa solvencia y esa fiabilidad, es realmente lo más destacable". Por último, de cara al futuro, el exfutbolista vasco vaticina que "si el equipo sigue con esa actitud y ese convencimiento, el objetivo del ascenso estará cada semana más cerca", aunque "no será fácil" ya que "los grandes retos exigen lo mejor de uno mismo y del grupo como colectivo".

Por otro lado, una de las muestras más grandes de cordobesismo y de solidaridad de los últimos años han sido las distintas acciones lanzadas desde el colectivo blanquiverde Cocinillas CCF. Edu Sánchez, uno de sus integrantes, también ha participado, reconociendo haber visto "una primera parte de la temporada muy buena". "El equipo ha demostrado que cumple con todas las expectativas que teníamos puestas en ellos. A diferencia del año pasado, este equipo sabe dónde está, la categoría en la que juega, y que solo con el nombre no se gana. Hay que darlo todo sobre el terreno de juego, y por ahora, lo están cumpliendo". Además, también ha querido recalcar la figura de Germán Crespo, deseando que sea "el Sir Alex Ferguson" del Córdoba, manteniéndose muchos años más como entrenador del conjunto blanquiverde. De cara al tramo final de la campaña, Edu Sánchez tan solo desea "que el equipo siga igual, que no se confíe demasiado y, sobre todo, que se mantenga la plantilla actual".

Si la afición del Córdoba ha sido fiel en su cita cada dos semanas en El Arcángel, también también lo ha sido como visitante, y ha habido representación cordobesista en todos los partidos lejos de casa, incluso en las Islas Canarias. María Duque y Javi Jiménez han sido dos de los aficionados que han estado presentes en muchos de los encuentros, animando sin cesar al equipo. María pone un "sobresaliente" a la primera vuelta ya que, finalmente, el equipo se ha ido "al parón a siete puntos del segundo, y ha dado muy buenas sensaciones". "En general se ha sumado en campos en los que es muy difícil sacar los tres puntos, como es el caso de Ceuta o Tamaraceite. Siendo césped artificial y demás, es complicado y es normal que ahí se nos escapen algunos puntos. Pero, en general, la primera vuelta ha estado muy bien, y ojalá la segunda sea igual o mejor". Por último, también ha destacado el hecho de que "se nota que los jugadores se llevan bien y que hay un equipo, un grupo, y eso es bueno, porque ellos creen en lo que están haciendo y se ven capaces, y además hace que la gente esté ilusionada y motivada, y con ganas de que llegue ya el 9 de enero para volver a El Arcángel".

Para finalizar, Javi Jiménez también se quiso unir al análisis de estos primeros 16 encuentros, afirmando que es "inmejorable", sobre todo "después del varapalo que fue no entrar en Primera RFEF y tener que quedarse en Segunda RFEF, lo que supuso un descenso". El 'tiburón' describe al Córdoba como "un equipo que juega como todos soñamos, valiente, al ataque, sin complejos, buscando siempre marcar más goles. Un equipo que se deja el alma en el campo y que nos vemos identificados con ellos. Yo creo que la temporada, hasta ahora, ha sido la soñada". Para la segunda parte de la campaña, Javi Jiménez se fija, sobre todo, en "esos últimos pinchazos que hemos tenido fuera de casa, que son los que nos tienen que mantener alerta", ya que "andando no se gana a nadie". "Creo que el mayor rival vamos a ser nosotros mismos y, si nosotros estamos como hemos estado hasta ahora, yendo con hambre a por cada partido, creo que la temporada va a ser satisfactoria", sentencia.

También, para concluir, ha querido remarcar la importancia que ha tenido la Copa RFEF, ya que, según su opinión, "ha venido muy bien, no solo por el hecho de ganarla y poder participar en la Copa del Rey, sino también por tener enchufados a todos los jugadores. Creo que ha sido un gran acierto de Germán Crespo el cómo ha organizado hasta ahora a toda esa plantilla". "Creo que, hasta ahora, con el hecho de poder darle minutos a todos con la Copa, lo ha gestionado muy bien, ahora vamos a ver cómo gestiona esta segunda parte de la temporada. Si es capaz de gestionarlo bien y mantener a toda la plantilla enchufada, creo que el éxito lo podremos lograr más pronto que tarde", concluye. Un deseo conjunto de todo el club y su afición, que, por primera vez en mucho tiempo, reman sin parar hacia un mismo objetivo. La Primera RFEF cada vez está más cerca, pero aún queda mucho camino por recorrer. La afición jugará un papel fundamental y, con su apoyo, el Córdoba CF lo tendrá mucho más fácil para lograr el ascenso.