Se ha dicho en todos los tonos, de todas formas y a través de multitud de sujetos. Es el todo o nada, un mantra que se lleva repitiendo ya muchas semanas en el entorno blanquiverde y, pese a que pueda seguir siendo así en el futuro más cercano, eso no quita un ápice de la importancia que tiene el siguiente compromiso del Córdoba. Se ha hablado de finales. Se ha recalcado que no se mira absolutamente nada más allá de este domingo. ¿Y para qué hacerlo? Si una caída puede condenarte definitivamente. En efecto, el conjunto cordobesista encara un nuevo compromiso pendiente apenas de un hálito de vida. Sin apenas margen de error y con la obligación (ya no solo la necesidad) de reconducir un rumbo que anda perdido desde hace ya varias jornadas.

Y el choque, por si fuera poco, se presenta posiblemente como el más complicado de todos los que restan. En efecto, los de Pablo Alfaro reciben en El Arcángel (18:00) al Linares Deportivo, nada menos que el líder destacado del Grupo IV-B. Y lo hace sin suelo al que aferrarse y sin la posibilidad de mirar con cierta confianza por el retrovisor, pues todo lo que queda ahí ya es solo fracaso acumulado. Una dosis de esperanza o el vacío absoluto. Una de esas dos soluciones serán las que acontezca el encuentro frente a los jienenses. Haciendo un símil un tanto cinematográfico de la jerga del salvaje oeste. El Córdoba afronta un duelo por la bolsa o la vida.

No hay -o no debe haber- otra resolución posible en la mente de los califas que el triunfo. De hecho, en los últimos cuarto encuentros apenas ha conseguido sumar dos puntos, un balance que le ha relegado hasta la quinta posición del subgrupo, fuera de los tres primeros clasificados, aunque, eso sí, a solo una victoria de distancia. Pero la dinámica no es nada buena y será en el plano psicológico desde donde deba reedificarse el futuro más próximo del plantel cordobesista.

Para esa resurrección, el técnico maño recupera al capitán Javi Flores, pieza imprescindible en la zona de creación, y que se ha mantenido ausente en las citas más recientes por lesión. No obstante, en el polo opuesto pierde al sancionado Alberto del Moral, que no se había perdido ni un solo partido desde su llegaba, y que se suma a las bajas anteriormente conocidas de Jesús Álvaro y Carlos Valverde.

Asimismo, ya no puede decirse que deba ser un solo futbolista el que tenga que dar un paso adelante. Es cosa de todos, pues a nadie se le escapa que ninguno está rindiendo actualmente al nivel que se les espera en esta fase tan decisiva. Hay que volverlo a subrayar: el todo o la nada. La bolsa o la vida. Desde Bernardo Cruz hasta Piovaccari, pasando por Mario Ortiz, Nahuel Arroyo o Becerra. Es el momento de la verdad. Un día marcado absolutamente en rojo y que mostrará si realmente los blanquiverdes están capacitados para pelear hasta el final por el ascenso a Segunda División.

Pero como se ha dicho, la empresa es de alto nivel. El Linares llegará al feudo ribereño crecido en lo más alto tras tres triunfos en los últimos cuatro partidos, lo que le aúpa hasta la primera plaza con 27 puntos. No son pocos los condicionantes que hablan en contra del Córdoba, que se verá las caras con el mejor visitante del subgrupo B, el segundo mejor equipo del 2021 (por detrás de Sevilla Atlético), el segundo que mas goles anota (18) y el que menos encaja (10), así como el que más victorias ha conseguido. En las citas grandes deben darse las gestas imposibles. Y los cordobeses saben sobrevivir en la cuerda floja. Cuando nadie (o muy pocos) lo cree realmente posible. Ahora o nunca. Es su momento.