Al Córdoba se le seca la pólvora

Una derrota no esperada, pero que tenía que llegar más tarde o más temprano. El Córdoba acumulaba una racha de 17 partidos venciendo o empatando, mostrando un nivel muy completo en las dos competiciones simultáneas que está disputando en la actualidad, pero no fue el día en Villanueva de la Serena. Con la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo y la primera ronda de la Copa del Rey frente al Sevilla FC en el horizonte, los chicos dirigidos por Germán Crespo no fueron capaces de igualar la intensidad que el Villanovense mostró en gran parte del choque y finalmente pudo doblegar al líder y, hasta la jornada pasada, invicto del Grupo IV de Segunda RFEF. Aun así, hay tiempo para resarcirse y un colchón suficiente en liga para sufrir este tipo de contratiempos, aunque lo más preocupante de la derrota es que el conjunto califa se quedó sin inaugurar su marcador, cosa que no sucedía desde hace 18 citas.

Este nuevo récord estaba en camino de ser batido, pero finalmente no ha podido ser así. El Córdoba, a lo largo de esta dinámica positiva que se ha alargado en el calendario, ha podido registrar unos números impresionantes, colándose así en sus propios libros de historia. La derrota ante el Villanovense puso fin a la racha de nueve victorias consecutivas, 17 partidos sin perder y 17 choques marcando gol. Además y a título personal, también finalizó la racha de las 13 victorias de Javi Flores, el debut con 15 partidos invicto de Carlos Puga y 14 de Antonio Casas, además del debut con 11 triunfos de José Alonso y 9 de Julio Iglesias. Todo ello ocurrió porque la entidad blanquiverde no pudo ver puerta y doblegar a un conjunto natural de Villanueva de la Serena que secó a los tres delanteros del cuadro califal, entre ellos a Willy Ledesma.

Por un lado, el natural de Torremejía afirmó, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la derrota ante el Villanovense, que existe "mucha ilusión" en la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo, pero que no es excusa para explicar lo ocurrido en Villanueva de la Serena "Nosotros disputamos todos los partidos para ganarlos, pero sí es verdad que hoy hemos venido a un campo muy complicado y que ellos aprietan mucho. El partido ha estado disputado. Lo más justo hubiera sido un empate, pero se lo han llevado ellos y enhorabuena por eso", añade un delantero que vistió la camiseta rival durante dos años y donde guarda amistades que le habían avisado de esto días antes del encuentro. "Había varios compañeros de ese año y durante la semana habíamos hablado de que iba a ser un partido disputado. Yo hablé en el vestuario que iba a ser un partido muy duro porque este campo es muy complicado y aprietan mucho. Ellos estaban en una situación complicada y que hoy era una final para ellos. Se han llevado el gato al agua y felicitarlos por la victoria", culmina.