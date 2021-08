A seguir en la escalada

Toca volver a verde. Apenas sin tiempo para saborear la victoria, o al menos para reponer el esfuerzo, el Córdoba encara su quinto encuentro amistoso de la pretemporada, el cual le medirá este viernes ante el Rayo Majadahonda en El Arcángel. Tras dos choques consecutivos lejos de la ciudad, los de Germán Crespo regresan a la misma en plena ola de calor y con la idea de mantener el rumbo cogido en la última fecha. Y es que la climatología ha obligado a la entidad cordobesista a variar el horario del partido, que pasa a celebrarse a las 21:30 (en lugar de las 20:30 previstas) debido a la situación de alerta roja declarada en la provincia por las altas temperaturas. Sea como sea, su misión estará sobre el terreno de juego y no será otra que la de continuar corrigiendo detalles.

Otra cita para demostrar, aunque, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, no es para nada palpadle al rendimiento que posteriormente pueda tener el plantel a lo largo del curso oficial. Eso sí, es una buena vara de medir para el punto de inicio en el tono competitivo. Y es que el Córdoba acumula a día de hoy dos derrotas y dos victorias, por lo que tendrá que resolver el empate a su favor o en contra. Aunque sea una muestra minúscula, la estadística dice que siempre que los blanquiverdes consiguen ver portería rival, el triunfo es para ellos. Así ha sido hasta ahora en una fase de preparación que ya ha dejado bien marcados diversos roles. Sin duda, el liderazgo, hasta ahora, ha estado marcado por dos de los veteranos que continúan en el equipo respecto al curso anterior. Miguel de las Cuevas y Willy se han echado el equipo a sus espaldas en estos momentos pues siempre que su rendimiento ha sido favorable, el resultado ha sido positivo.

Es más, en la victoria ante el Marbella por 4-3, el ariete pacense se apuntó dos goles, mientras que en la más reciente frente al Algeciras, fue el alicantino el que anotó el único tanto del partido, con asistencia del delantero incluida. Conexión con experiencia arropada por un buen puñado de jóvenes que vienen pisando fuerte, tales como Ekaitz Jiménez, uno de los más destacados en el duelo frente a los gaditanos, Toni Arranz, Simo o el propio Luismi, quien busca hacerse un hueco aún más importante en la plantilla tras su irregular incursión durante el curso anterior.

No obstante, las versiones siguen siendo irregulares para la plantilla califa, que ni ante el Linares ni ante el Recreativo de Huelva mostró la solidez que se le espera. Tampoco fueron encuentros excesivamente completos los otros, ya que frente a los malagueños llegaron a ir mandando por 3-0 y el encuentro acabó con un apurado gol de José Cruz en los últimos minutos, al tiempo que contra el Algeciras se disputó un primer tiempo notable, aunque las energías se difuminaron tras el paso por vestuarios, coincidiendo además con la expulsión de Bernal, que dio paso a una envestida continua de los rojiblancos quienes, no obstante, no llegaron a ver portería. Precisamente ese aspecto seguirá en fase de pruebas, ya que Felipe Ramos y Carlos Marín siguen recuperándose de sus molestias físicas, y será de nuevo el joven Jaylan Hankins el encargado de defender la meta, el cual ya echó el cerrojo por vez primera durante esta pretemporada.

Todo ello ante un conjunto madrileño que aterrizará en El Arcángel con un rodaje mucho mayor. El plantel de Abel Goméz inició su pretemporada el 13 de julio y acumula hasta el momento nada menos que siete encuentros amistosos. La solidez no ha sido absoluta tampoco en el equipo rayista, que sin embargo sí que tiene balance favorable tras haber vencido a la AD Alcorcón, Atlético de Madrid B, CD Guadalajara y CDA Navalcarnero, al tiempo que se ha visto superado frente al Oviedo, Leganés y Numancia.