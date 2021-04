Rumbo a Primera RFEF (4): con una tenue esperanza

La presente temporada cobra aspecto, cada vez más, de tránsito por el desierto con la ilusión de alcanzar tierra con agua. Aunque siempre que parece llegarse a ese oasis todo se descubre como espejismo. Es una forma de describir la campaña del Córdoba, que mantiene vivas mínimas opciones de curar su sed aun cuando rinde sus piernas a cada nueva etapa de la odisea. Dicho de otro modo, el conjunto blanquiverde cuenta aún con una tenue esperanza de salvar el curso, que es lo único que le queda, tras un enésimo tropiezo. Porque sigue con la segunda plaza del Grupo IV-D, que otorga una posición dentro de Primera RFEF en su estreno en la 2021-22 gracias a otro resultado. Con una ligera mejoría en el juego, el cuadro califal es incapaz de vencer en su feudo, lo que no hace ya desde hace dos meses, pero está con posibilidades debido a una inesperada derrota del Sevilla Atlético. Sin embargo, las circunstancias no son para nada propicias y la siguiente jornada puede ser, esta vez sí, definitiva.

El Córdoba, con Germán Crespo de debut en el banquillo, desaprovechó una ventaja en el marcador por cuarto encuentro consecutivo en El Arcángel. Lo hizo esta vez ante un Tamaraceite que todavía le adelanta en la clasificación y, en cierto modo, depende de sí mismo. No en vano, el cuadro canario recibe la próxima semana al mencionado Sevilla Atlético y una victoria le colocaría en el segundo puesto. Mientras, el conjunto de Nervión cayó ante el Cádiz B (1-2) y desaprovechó la oportunidad de asegurarse su sitio en Primera RFEF. Sí garantizó su acceso -que no ascenso ni permanencia- a la nueva categoría el Linense, que el domingo que viene recibe precisamente al equipo blanquiverde. Por tanto, en medio de la maraña de datos y números que es cada fecha del campeonato esta temporada, los califales tienen esa tenue esperanza de alcanzar su objetivo mínimo. Cabe recordar, con todo, que el filial hispalense le gana el average y por tanto la distancia real no es de tres puntos -34 por 31- sino de cuatro.

El Linense abre el capítulo de celebraciones

Poco tiene que festejar el conjunto blanquiverde si finalmente, contra pronóstico dado el desarrollo de la segunda fase, logra una plaza en Primera RFEF. Más que nada por el fracaso que ya supuso no luchar por el ascenso a Segunda A, meta esencial y casi ineludible -sin el casi según el discurso del club- que tenía para esta campaña. Sucede lo contrario en otras entidades, que quizá apostaban por situarse en la pugna por el play off pero que entienden como un ascenso su presencia en el nuevo tercer escalón del fútbol español desde su determinado Grupo D. Es el caso por ejemplo del Linense, que fue precisamente el primer equipo de las cinco competiciones particulares que satisfizo sus deseos. Lo hizo el domingo y sin necesidad de ganar. Tras empatar en el Enrique Roca ante el Real Murcia, abocado a Segunda RFEF, el conjunto dirigido por Antonio Calderón abrió el capítulo de celebraciones en este sentido. Ahora mismo es, además, el único que goza de la oportunidad de vivir las dos últimas jornadas de este extraño y atípico curso con absoluta calma.

Apasionante batalla en el Grupo I-D

Si una competición resulta atractiva durante esta segunda fase y en relación a la lucha por estar en Primera RFEF, ésta es la del Grupo I-D. Cierto es que en todos existen pugnas muy ajustadas, como ocurre también en el V-D, pero no lo es menos que el rango de los rivales otorga mayor interés a la del mencionado. Apasionante batalla es la que libran tres clubes históricos, en mayor o menor medida, del fútbol español en esta clasificación. Son el Deportivo de la Coruña, el Numancia y el Racing de Ferrol. Los dos primeros, por si fuera poco, son descendidos de Segunda A y partían como aspirantes máximos a combatir por la división de plata. Hoy por hoy, el cuadro soriano se ve en la tercera posición y esto es relegado a Segunda RFEF. Pero de todo puede ocurrir en las dos fechas que restan del campeonato en esta lid, ya que los equipos de Galicia, con el de A Malata en primer lugar por cierto, suman 36 puntos por los 34 que posee el de Los Pajaritos. Y la próxima semana se ven las caras, curiosamente, la escuadra ferrolana y la rojilla. La primera actúa como local tras perder por 3-1 en el anterior choque en Castilla y León. Dos situaciones son factibles: que el Racing selle su clasificación o que el Numancia le arrebate uno de los dos primeros puestos. Al tiempo, el Deportivo debe recibir a un Langreo que ya no tiene opciones de acceder a la recién creada categoría, lo que lleva a la posibilidad de que, si caen, los de Soria se despidan anticipadamente de su objetivo mínimo.

Los que se encuentran en cabeza…

Como apunte curioso de esta jornada, el Hércules mantiene la segunda posición en el Grupo III-D, otro de los que están en un puño, como se suele decir, a pesar de que no jugó este fin de semana. Su partido ante la Llagostera fue aplazado por los efectos de la Covid-19. En cualquier caso, los alicantinos cumplen por ahora al igual que hace el Racing de Santander. El cuadro cántabro es segundo en la competición en la que está todo un poco más claro por la diferencia entre los dos primeros puestos y el tercero. En zona de privilegio se sitúa también, como líder, el Real Unión. Tanto en el II-D, que es el último referido, como en el citado III-D la tabla se ordena por promedios debido a la disparidad de rivales y duelos disputados en la primera fase. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos o coeficientes, y con señal de un partido menos en caso de ser así, entre paréntesis-…

· I-D: Racing de Ferrol (36), Deportivo (36) --- Numancia (34)

· II-D: Real Unión (1,83), Racing (1,77, -1) --- Osasuna B (1,43, -1)

· III-D: Cornellà (1,43), Hércules (1,43, -1) --- Badalona (1,39)

· IV-D: Linense (38), Sevilla Atlético (34) --- Tamaraceite (32)

· V-D: Atlético Baleares (36), Villanovense (36) --- Rayo Majadahonda (35)