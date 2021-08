Traspié merecido en Punta Umbría

Seguir creciendo con el paso de los minutos. Hasta el momento, el Córdoba CF estaba consiguiendo sensaciones positivas en los enfrentamientos disputados durante la presente pretemporada. Los chicos de Germán Crespo han sido derrotados por el Linares Deportivo (0-1) en un encuentro donde dieron una buena imagen sobre todo en la primera mitad, mientras que vencieron al Marbella FC (4-3) días después donde el ataque blanquiverde dio un paso hacia adelante. Aun así, la entidad califal tenía la obligación de seguir cogiendo rodaje y esta vez viajaba hasta Punta Umbría para enfrentarse a un Recreativo de Huelva en plena reconstrucción. El conjunto onubense descendió hasta dos categorías en la pasada temporada y está encuadrado en el Grupo X de Tercera RFEF donde se medirá ante equipos cordobeses como Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil, Pozoblanco y el propio Córdoba B. Aun así, el decano del fútbol español ha confeccionado una plantilla con el objetivo de conseguir el ascenso a Segunda RFEF lo más rápido posible y así lo ha demostrado sobre el césped puntaumbrieño. Los pupilos dirigidos por Alberto Gallego dominaron durante gran parte del partido hasta conseguir el tanto que le dio la victoria a lo largo de la segunda mitad por medio de Chendo Alarcón.

Un tercer amistoso que debía servir para afianzar las buenas sensaciones conseguidas a lo largo de los dos primeros encuentros disputados en El Arcángel, aunque en los instantes iniciales no fue así. El Recreativo de Huelva salió al Polideportivo Antonio Gil Hernández con ganas de dominar el balón, siendo solvente en ambas áreas y desactivando a un Córdoba CF que no podía contestar a las primeras transiciones del conjunto local. De hecho, el cuadro onubense llegaba con insistencia, pero sin peligro a una meta defendida por Jaylan Hankins que sufría en exceso en los centros laterales. Aun así, este encuentro tampoco estaba dejando grandes momentos ofensivos debido a que el césped de la instalación puntaumbrieña estaba en condiciones muy pobres, haciendo dudar en varias acciones a la defensa cordobesa debido a los botes irregulares del esférico. Sin embargo, los chicos dirigidos por Germán Crespo también lo intentaban con balones en largo, pero se encontraban con un Rubén Gálvez atento y sin miedo a salir fuera de su propia área.

Conforme los minutos iban pasando, el Córdoba CF despertaba en acciones puntuales, logrando posesiones mucho más largas, aunque sin la profundidad necesaria. Esta indecisión en ataque hacía que el Recreativo de Huelva tuviese muchos huecos en ataque e incluso estuvo a punto de aprovechar una de estos acercamientos para instaurar el primero de la tarde. Peter realizó una gran jugada individual, llegando hasta el borde del área, pero su disparo se marchó algo desviado de la portería defendida por Jaylan Hankins. Por su parte, el cuadro blanquiverde intentaba zafarse de una presión incesante del conjunto onubense y Adrián Fuentes probó fortuna desde la lejanía con un chut propio excesivamente alto, aunque esta reacción fue un espejismo. El plantel albiazul volvió a estar cerca de subir el primer tanto al marcador puntaumbrieño por medio de un Perotti que no acertó a definir cuando tenía todo a su favor.

Pasada la primera media hora del choque, la entidad califal seguía sin estar cómoda sobre terreno onubense. Aun así, la calidad en tres cuartos de campo que cosecha el Córdoba CF se hacía notar ante un club de inferior categoría. En primera instancia, Ekaitz Jiménez probó a Rubén Gálvez desde la frontal y, más tarde, Willy Ledesma superó al guardameta local con una buena vaselina, pero la falta de potencia hizo que Gálvez se redimiese y blocase el balón sin apenas riesgos. Esta tendencia positiva hizo que el Recreativo de Huelva minimizase su propuesta ofensiva, aunque la presión en la propia área del conjunto blanquiverde seguía siendo incisiva, logrando robar en campo propio y consiguiendo acciones claras de peligro, aunque no lograban definir a la perfección. Por su parte, los chicos dirigidos por Germán Crespo continuaban sin ser todo lo regulares que su técnico hubiera querido, llegando al descanso sin apenas acercarse al arco albiazul.

Tras el paso por vestuarios, el Córdoba CF recuperó las sensaciones que había perdido a lo largo de los primeros 45 minutos. La entrada tanto de Ale Marín como de Luismi Redondo en las bandas hizo que la fluidez y el uno contra uno por parte de los blanquiverdes fuese más habitual. De hecho, el canterano califa fue el más incisivo en los instantes iniciales de la segunda mitad, probando al arquero Rubén Gálvez con un chut potente y desde larga distancia. Sin embargo, el Recreativo de Huelva quería seguir apostando por la presión en tres cuartos de campo y casi le da sus frutos merced a un disparo de Pedro Pata que repelió Jaylan Hankins con dificultades a córner, aunque, tiempo después, inauguró el marcador en Punta Umbría un recién llegado. Chendo Alarcón instauró el primero en el Polideportivo Antonio Gil Hernández tras un fallo defensivo e hizo justicia a lo visto durante la primera mitad.

Este gol no sentó del todo bien a un cuadro blanquiverde que siguió concediendo demasiado en defensa. De hecho, el ex delantero del Linares Deportivo estuvo cerca de hacer el segundo en su cuenta particular en una salida cuestionable de Jaylan Hankins, aunque su chut se marchó desviado de la meta cordobesa. Aun así, el Córdoba CF quería el tanto del empate lo más rápido posible y, de hecho, subió al marcador durante un instante. Luismi Redondo realizó una gran jugada individual, dejando a un José Ruiz que puso el balón al segundo palo para que De las Cuevas hiciese el primero del encuentro, aunque el colegiado lo anuló por posición adelantada del alicantino. En cambio, el Recreativo de Huelva controlaba en todo momento el partido, optando por proteger su portería gracias a posesiones largas de balón.

Poco a poco se acercaba al final del choque y el Córdoba CF no conseguía llegar con facilidad al área local. A pesar de que es un club de inferior categoría, el Recreativo de Huelva logró asentarse muy bien en todo momento, desactivando a un cuadro blanquiverde que no llegó a sentirse cómodo sobre el césped del Polideportivo Antonio Gil Hernández. Aun así, los chicos dirigidos por Germán Crespo continuaban intentando devolver unas tablas al marcador que no terminaron de llegar, encajando así la segunda derrota de la pretemporada tras la cosechada durante el primer test de la pretemporada ante el Linares Deportivo. Gracias a este resultado y al juego demostrado, los califas siguen cogiendo rodaje, aunque esta vez con unas malas sensaciones que deberán revertir en los siguientes amistosos de preparación.