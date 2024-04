El Córdoba CF se rearma de cara al tramo final

Hay un hecho -un facto, como dirían aquellos- que ha acompañado al Córdoba CF desde el comienzo de la actual temporada: plantilla corta. Estas dos palabras se han repetido con asiduidad desde que comenzase la confección de la plantilla blanquiverde allá por el mes de junio del pasado año. La idea de Juanito y el resto de la dirección deportiva era clara: apostar por menos piezas y de más calidad, confiando en la polivalencia de muchas de ellas, así como en el aporte de un filial en crecimiento. Sin embargo, al igual que las palabras 'plantilla corta', hay otro vocablo que ha acompañado a Iván Ania desde el comienzo de la campaña: bajas.

Hasta el momento, el técnico blanquiverde no ha podido contar con todos los integrantes del primer equipo al completo para un partido en ningún encuentro. La baja de Adri Castellano ha sido la más asidua y larga de la temporada, después de estar disponible en las tres primeras jornadas. Sin embargo, en aquél duelo inaugural ante la UD Ibiza, serían Kuki Zalazar e Iván Rodríguez los que no entrasen en convocatoria, puesto que el primero aún no estaba ni firmado por aquél entonces -llegaría tres días después-, e Iván Rodríguez apenas llevaba un día en el Córdoba CF. La semana siguiente, ambos entrarían en convocatoria por primera vez, pero en esta ocasión sería Recio el que se caería por lesión, hecho que se mantendría en la tercera jornada, uniéndose a la baja de Carlos Marín por sanción.

A partir de la cuarta jornada, Adri Castellano desaparecería de las convocatorias por una lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego e, incluso, de los banquillos, por más de siete meses. Así, su última convocatoria sería aquél 2 de septiembre (Real Murcia 1-3 Córdoba CF), antes de volver a vestirse de corto esta pasada semana. Así, Castellano reapareció en las convocatorias en la victoria por 0-2 ante el CF Intercity, dejando así casi al completo la plantilla para Iván Ania, si no llega a ser por la baja de última hora de Simo, aquejado de un proceso febril.

Sin embargo, si todo marcha como se espera, ante el Málaga CF, Iván Ania podrá contar, por primera vez en la temporada, con la totalidad de su plantilla elegible del primer equipo. Las recuperaciones de Antonio Casas y Alberto Toril, ambos con minutos en el Antonio Solana, abren también de nuevo el abanico en ataque, mientras que con Adri Castellano ya disponible, junto con Iván Rodríguez, Ania podrá dar descanso a unos laterales que acumulan multitud de minutos en las piernas. Todo ello una vez certificado, de manera casi matemática, la presencia en el play off de ascenso a Segunda División.

Por ello, y con cinco jornadas por delante para poder dosificar el estado físico de los jugadores, Iván Ania tiene ahora un gran trabajo por delante para poder poner a punto físico a su plantilla de cara a las eliminatorias de ascenso. Buscando asegurar esa segunda plaza que ahora mismo defiende con cuatro puntos de ventaja ante la UD Ibiza, los blanquiverdes podrán permitirse más rotaciones una vez logrado el objetivo. Además, habrá que prestar también especial atención al ciclo de tarjetas, puesto que con un duelo a la vista ante el Recreativo Granada, colista de la categoría, los cuatro apercibidos de sanción -Alberto Toril, Albarrán, Carracedo y Kuki Zalazar- podrán buscar limpiar su registro de tarjetas para llegar en plenitud de opciones al tramo final de competición.