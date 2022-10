El Córdoba CF se planta ante el Ayuntamiento por El Arcángel

Ni una factura más de luz. El Córdoba CF se planta ante el Ayuntamiento de Córdoba en busca de alguna solución a las elevadas cifras de luz que está teniendo que pagar a consecuencia del lío burocrático que envuelve al estadio El Arcángel. Así lo ha afirmado el consejero delegado del club, Javier González Calvo, en el programa 'Por la escuadra' de Ondamezquita 7TV. Y es que el pliego de cesión de la instalación deportiva sigue acarreando problemas para todos los involucrados, a la espera aún de llegar a un acuerdo entre Consistorio y club que satisfaga a todas las partes.

“Estamos esperando a que se pronuncie el Ayuntamiento sobre las alegaciones que hemos hecho”, ha subrayado el propio Javier González Calvo, que también ha confirmado que cree “que finalmente se llegará a un consenso, de una manera u otra”. Todo depende de los “usos que se le pueden dar”, punto que debe de estar “consensuado con ellos -el Ayuntamiento-, pero nosotros entendemos que no se le puede dar uso solamente deportivo a un estadio tan grande, que cuesta tanto mantenerlo y que hay mantenerlo cerrado catorce días hasta que se juegue el próximo partido”. De esta manera, desde el Córdoba CF se pide que “se permita hacer una iniciativa privada para el resto de espacios, porque estamos hablando de que lo que ha salido a concurso es lo que son las gradas en sí”, dejando así fuera la culminación de la grada de fondo sur; la fachada de la futurible tribuna, en la que se busca colocar un hotel o una zona comercial; ni la parte exterior de preferencia.

Así, González Calvo ha pedido al Ayuntamiento “que salga todo a la vez. Ni siquiera hemos dicho que eso lo tengamos que hacer nosotros. ¿Que tenemos que concursar nosotros al resto de cosas? Pues también lo haremos, porque a nosotros nos interesa darle un sentido completo a todo lo que es la zona del estadio, no solo el estadio en sí. No tendría mucho sentido que terminásemos toda la grada, y que quedase en estructura todavía la zona que es más criticable en estos momentos”. Así, el consejero delegado blanquiverde ha confirmado que se tratarían de tres pliegos los que tendrían que plantearse para que la zona de El Arcángel adquiriese un sentido completo.

“A Baréin le cuesta entender los tiempos en España”

De esta manera, todo queda a la espera de que el Consistorio evalúe esas alegaciones propuestas por el Córdoba CF y saque, finalmente, el pliego. Ya lo anunció hace algunas semanas Javier González Calvo, y lo ha vuelto a ratificar. Todo apunta al primer semestre de 2023, ya que, al final, es algo que “el Ayuntamiento y Urbanismo, después de tanto tiempo, quieren quitarse de en medio, sacarlo y hacerlo de la mejor manera posible”. Además, el directivo ha apuntado que “en el balance de las cuentas del Ayuntamiento, el estadio es el activo más grande que tienen”. Entonces, tenerlo terminado cree que sería “un bien para todos, y sería muy bueno revitalizar toda esa zona, y que no solo sea de la feria, del mercadillo y, en verano, la zona de los 'peroles'. Que se le pueda dar una actividad mucho mayor a esa zona, que tiene una ubicación para mí bastante buena e interesante”.

Sin embargo, todo este largo proceso burocrático parece difícil de explicar a una directiva bareiní que, al final, “ellos son los que mandan allí y, si quieren hacer algo, lo hacen de inmediato”. Pese a ello, la cúpula directiva ubicada en España “sí está acostumbrada a estos tiempos y plazos”, aunque también es cierto que “aquí va demasiado lento, o ha estado demasiado tiempo la situación del estadio así”. Por lo tanto, desde Baréin lo único que se busca, según González Calvo, es “saber qué pueden hacer, y hacerlo cuanto antes”. Y el tiempo apremia, debido a que “el equipo puede tener un problema grande si le da por subir este año. Si no está regularizada la situación, es un problema porque al campo hay que hacerle muchas mejoras para poder participar en la Liga de Fútbol Profesional”.

Una factura de la luz que asciende hasta los 23.000 euros

Por último, el consejero delegado del Córdoba CF también ha abordado un tema que lleva candente en El Arcángel desde el año 1994. La iluminación del estadio lleva varios años desfasada, y eso ha supuesto que, en la actualidad, las facturas de la luz asciendan a cifras astronómicas. “Yo no puedo pagar 23.000 euros de luz en el estadio. 23.000 euros de luz mensuales son 270.000 euros al año. Es una locura”, ha afirmado Javier González Calvo, que ha explicado que esto se debe a que “la luz sigue estando a nombre del Ayuntamiento”, por lo que desde el club no se tiene “título para poder cambiarlo y poder negociar con otros proveedores el cambio de luz”. Y es que todos los inmuebles del Consistorio de Córdoba están ligados a un único proveedor, hecho que amarga al dirigente blanquiverde, ya que “no puede haber un gasto, porque sí, porque toda la luz de Córdoba esté contratada con un único proveedor, y yo, que soy el que lo utiliza, tenga que tener ese proveedor porque sí. No tiene sentido”.

Así, Javier González Calvo se ha plantado y ha afirmado que no va “a seguir pagando 23.000 euros. El mes que viene no voy a pagar 23.000 euros, lo siento, lo digo así. Cuando no haya luz, que cuente alguien por qué no hay luz. Si hay que pagar 23.000 euros porque cueste 23.000 euros, pues la pagamos porque es lo que toca, pero no tocan 23.000 euros. Simplemente por la situación en la que estamos”. Por último, también ha explicado que “la mayor parte de las instalaciones del estadio están clausuradas. El 50% de las oficinas están apagadas y no se consume. Intentamos hacer lo mínimo posible, pero hay que regar, y el riego gasta luz; hay que encender los focos en los partidos... y la luz que hay es del año 1994”. Este hecho se ve agravado, además, ya que González Calvo ha afirmado que “ni siquiera sé si son legales los focos que tenemos. No tiene sentido, no podemos seguir así”. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento un título, o que reconozcan la posesión en precario del bien, para que con ello pueda “negociar con el proveedor”, ya que la cifra es tal, que “hay algunos clubes de Primera RFEF que tienen entre 600.000 y 800.000 euros de presupuesto” para todo el año, y el Córdoba CF emplea un tercio de ello solo en la factura de la luz anual.