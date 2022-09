La cesión de El Arcángel, para el primer semestre del próximo año

Las conversaciones entre el Córdoba CF y el Ayuntamiento de Córdoba siguen su curso, en busca de llegar a un punto común que de como resultado la cesión del estadio El Arcángel a la entidad blanquiverde. Muchos son los años que se han demorado para llegar a este punto, por lo que todo hace indicar que ese acuerdo está más cerca que nunca de llegar a buen puerto. Con motivo de la recepción del equipo por parte del Cabildo, promovido por el acuerdo de patrocinio hacia la entidad califal, Javier González Calvo ha atendido a los medios antes de reunirse, una vez más, con José María Bellido.

En primer lugar, sobre el acuerdo de patrocinio, el dirigente extremeño se ha mostrado “muy contento” ya que es “seguir con lo que ya se ha trabajado desde el año pasado”. Además, este año, el Ayuntamiento “ha doblado la apuesta” por el Córdoba CF, por lo que González Calvo espera “seguir así muchos años”. “En los malos momentos, apostaron por el club para ayudarnos y, por lo tanto, estamos sumamente agradecidos”, ha confesado, antes de adelantar que cree que “continuarán con nosotros muchos años”, ya que para el club “es un orgullo el poder llevar a la ciudad de Córdoba en el pecho, bajo nuestro escudo”.

La cesión del estadio, una cuestión de meses

De igual manera, una de las cosas que se buscan en estos acuerdos entre ambas entidades en en tener “un estadio que sea un orgullo para la ciudad de Córdoba”, por lo que ambas partes siguen trabajando en acerar unas posturas que “están bastante encontradas”, por lo que espera “que todo salga rápido”. Así, el dirigente también ha adelantado que espera que “antes de que se termine el primer semestre del año que viene estén adjudicadas”, ya que ahora el Ayuntamiento tiene “un par de meses o tres” para estudiar las alegaciones. Unas alegaciones que, para el Córdoba CF, “fueron muy claras”, al igual que algunos puntos con los que estaban conformes del primer pliego presentado.

Pese a todo ello, cabe la posibilidad de que se tengan que adelantar plazos, ya que “si el equipo funciona y conseguimos un ascenso pronto, estamos obligados de inmediato a terminar el estadio, porque una de las cosas que te exige LaLiga en estos momentos es que el estadio esté en condiciones”. Aunque El Arcángel “para jugar a fútbol ya está”, por parte de LaLiga se pide que el recinto esté terminado “porque en los derechos de televisión que te están pagando incluyen que el estadio esté en perfectas condiciones y que se pueda ver bien desde televisión”. Por lo tanto, en caso de ascenso, todo hace indicar que El Arcángel podría entrar entonces en su última fase.

Además, para la directiva del Córdoba CF supone un orgullo el estar tan cerca de poder desbloquear una situación que se remonta hasta la construcción del propio estadio. “Una de las cosas principales que teníamos nosotros dentro de los objetivos era tener un estadio representativo de lo que es el club y la ciudad. Estamos en ello, hemos estado trabajando, y creo que tanto el alcalde como el resto de grupos políticos han estado dispuestos a que algo que estaba encallado desde el día que se hizo, de trabajar en ello”, ha declarado González Calvo, que también ha reconocido que “ha habido alguna complicación estos últimos meses”, pero que inmediatamente todos se pusieron “a trabajar y a poner de nuestra parte para poder terminar cuanto antes la concesión, que se nos adjudique y trabajar en lo importante, que es lo que proyectamos, y que el estadio esté terminado”.

Para finalizar con este tema, el dirigente de Almendralejo también se ha referido al encuentro de la Selección Española Femenina que tendrá lugar en el coliseo blanquiverde el próximo 7 de octubre. Ha adelantado que el combinado masculino “no tardará mucho” en llegar a Córdoba, ya que cree que la RFEF “deben de estar contentos” con el equipo, haciendo referencia al encuentro de la Selección sub-21 de hace algunos años, y a la semifinal de la Supercopa que se vivió en El Arcángel. “Todo eso quiere decir que la RFEF nos tiene en cuenta para todo, y eso es porque tenemos un gran estadio, una gran ciudad, y mucha gente trabajando alrededor del club. Creo que la Federación, a la hora de elegir sus sedes, tiene en cuenta todo esto. Claro que debemos estar todos contentos, y a ver si podemos llenar el estadio o que venga la mayor gente posible”, ha declarado.

No habrá medidas por el momento en lo respectivo al 'caso Simo“

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, Javier González Calvo también ha sido cuestionado por la polémica que ha rodeado a Simo Bouzaidi estas últimas semanas. El dirigente se ha mostrado sorprendido “como abogado, no ya ni como dirigente del club donde trabaja el chaval”, ya que conoce “el procedimiento de arriba a abajo porque lo tuvimos que asistir en su momento” y le sorprende “que ahora quiera aportar pruebas que no se aportaron en su momento”. Además, ha reflexionado sobre la actuación de la Fiscalía, ya que “al final, es un chico que es un icono en este club, es una imagen, y a veces parece que la Fiscalía quiere dar escarmiento a gente conocida para que el resto lo lleve mejor”. También le ha llamado la atención que todo el proceso judicial haya trascendido a lo público, ya que ellos, lo primero que hacen cuando tienen un nuevo cliente en su servicio de abogacía, es “firmar una protección de datos para que no salga ningún dato”.

Por otro lado, también ha adelantado que desde el club “no vamos a tomar ningún tipo de medida” debido a que “los jueves no se han pronunciado aún”, por lo que “cuando se pronuncien, tomaremos las acciones que consideremos oportunas”. Por el momento, se centrarán en “ayudar a un profesional que trabaja en nuestro club y que está con nosotros”, ya que “todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y tiene 23 años”. “El chaval va a intentar que esto se quede solo en una anécdota. La reacción del público el otro día en el campo denotó que es un jugador muy querido, pero cada uno tiene que pagar sino cumple lo que se establece en la ley, y habrá que asumirlo en caso de que llegase a condena”, ha concluido al respecto.

En adición, también se ha referido al proceso judicial que atañe a dos de los expresidentes del Córdoba CF, Jesús León y Carlos González, aunque ha preferido no hacer declaraciones al respecto, afirmando solo que “la justicia es lenta, pero al final llega”, que “todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, y hasta que la justicia no diga lo contrario, ellos tendrán que defenderse con sus abogados”, y que no quiere “mal para nadie. Espero que cada uno salga bien”.

Lo deportivo, un orgullo con aroma a renovación

Por último, el máximo dirigente de la entidad califal también se ha referido al buen momento en el plano deportivo que atraviesa el equipo, que buscará en León firmar el mejor inicio de su historia con una quinta victoria consecutiva. Para ello, desde el club se han facilitado los desplazamientos , aunque ha reconocido que “es complicado” por “cómo están los precios, el gasoil y los costes de transporte”. “El club subvenciona 10 euros a cada uno de los que vayan a ir, pero no deja de costar 50 euros. Creo que todo el que vaya será un valiente, pero creo que merece la pena”, ha añadido, alabando a una afición que siempre hace que el equipo se sienta “arropado y acompañado”.

Este buen rendimiento deportivo lleva a una pregunta clara, que no es otra que cuándo llegará la renovación de Germán Crespo. Cuestionado al respecto, González Calvo ha bromeado pidiendo también su propia renovación, antes de confesar que “tenemos que estar contentos porque es un cuatro de cuatro”, pero “esto es muy largo, por lo que vamos a esperar un poco”. Además, no todo son los resultados, sino que la imagen del equipo está siendo fundamental. “Yo, que estoy con ellos todos los días, veo lo compenetrados que están todos, son una familia y están todos juntos. Eso dice mucho del grupo, y el grupo es por quien lo dirige, que es Germán, con su cuerpo técnico, y la dirección deportiva. Si son capaces de haber creado todo esto, habrá que decirle a los propietarios que habrá que renovarlo”, ha reflexionado, dejando la puerta abierta a que “dentro de pocos meses”, sea una de las cosas que se le proponga a la propiedad.