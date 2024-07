El Córdoba CF no cuenta con Kike Márquez para la próxima temporada

Uno de esos jugadores que no solo maneja el tiempo en el campo, sino que ha sido el alma de un equipo que finalmente ha conseguido devolver al fútbol profesional a toda una ciudad, aunque ahora deberá despedirse de la que ha sido su casa durante los dos últimos años. Y es que según ha adelantado COPE Córdoba y ha podido confirmar Cordópolis, el Córdoba CF ha comunicado a Kike Márquez que no continuará el próximo curso regular vistiendo la elástica blanquiverde, justo después de su enlace matrimonial celebrado en territorio extremeño el pasado fin de semana.

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, explicó en su última comparecencia de prensa que la comisión deportiva que no iban a confeccionar el equipo según el sentimiento o relación, aunque sí que dejó entrever que ninguno de los jugadores con contrato no había pedido la salida, por lo que el futuro de ciertos jugadores parecía estar seguro por un lado, pero con cierta incertidumbre por el otro. Uno de ellos finalmente ha sido un Kike Márquez que no defenderá más elástica blanquiverde y tanto club como representante están en trámites para finalizar el año que resta de su contrato.

Además, la comisión deportiva de la entidad blanquiverde no quiere ni siquiera que empiece la pretemporada a las órdenes de Iván Ania, por lo que no estará tampoco en los reconocimientos médicos que están previstos para este 12 de julio.

Es por ello que Kike Márquez tendrá que buscar su sitio en otro club distinto durante los próximos meses, dejando su impronta con la blanquiverde. Y es que el mediapunta sanluqueño ha disputado 73 partidos, anotando 14 goles en las dos temporadas que ha estado en el Córdoba CF. Aun así, su paso por la entidad ha sido turbulento: insultos, pitos y muchas desavenencias con una afición que no ha conseguido encajarle. Sin embargo, de los capitanes que más vestuario han hecho en los últimos tiempos por El Arcángel y eso lo han comentado los propios futbolistas califas.