Fernán Núñez brinda un familiar aplauso a Quini

La localidad cordobesa de Fernán Núñez ha acogido este domingo un caluroso homenaje al futbolista Joaquín José Marín, conocido como Quini, por su reciente triunfo en la Conference League con el Olympiacos FC griego. Su municipio natal ha querido brindarle un cálido reconocimiento, ya no solo por el título europeo, sino igualmente por una trabajada y exitosa trayectoria deportiva, en la que, tras formarse en clubes como Séneca, Aguilarense, Fernán Núñez o Lucena, fue creciendo en el Rayo Vallecano o Granada, llegando a debutar en Primera División, hasta afrontar esta aventura internacional, la primera de su carrera fuera de España.

El propio Quini subrayó que el hecho de que “reconozcan la trayectoria y los logros conseguidos aquí en tu pueblo, con tu gente, con mis amigos de toda la vida, con mi familia y aquí en el paseo donde tantos partidos y pelotazos he pegado, pues la verdad que es muy bonito y estoy muy orgulloso. La verdad que me hacía mucha ilusión”.

Todo ello gracias a un título que, en palabras suyas, es “un momento culmen de mi carrera”, pero no “un broche porque todavía me queda cuerda”. Asimismo, puntualizó que “el año pasado salí de Granada, que fue una salida dolorosa para mí. Y cosas del destino, cosas de la vida, cosas del fútbol, pues me tocó vivir una cosa que para nada pensaba que podía vivir, jugar en una competición europea, ganar un título, la verdad que fue muy bonito, inesperado y uno de los mejores recuerdos que tendré de mi carrera”.