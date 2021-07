Juanito apunta la marcha de Edu Frías: “No podemos cortarle las alas”

Al final va a haber más movimiento del esperado. O al menos, mayor que el precisado en un primer momento desde el club. Falta un central, que además va a ser sub 23, tal y como informaran en su momento el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, y el entrenador, Germán Crespo. Pero a esta operación ha de sumarse otra, según señala el encargado de confeccionar la plantilla. El Córdoba busca un segundo portero pues se abre la puerta para Edu Frías. Una circunstancia ésta que adelantara este martes el digital Cordobadeporte y que es confirmada en sala de prensa durante la presentación de Luismi Redondo y José Ruiz. No es éste el único asunto abordado en esta ocasión.

La continuidad de Edu Frías estaba en el aire desde hace tiempo, hecho del que habló ya tiempo atrás El Día de Córdoba y sobre el que había novedad importante durante este martes. El mencionado diario deportivo informaba de su salida para recalar en la Cultural Leonesa, un extremo éste que aclaró Juanito. Primero precisó que “la cláusula de liberación ya expiró”, en relación a un punto de su nuevo contrato en que se daba la opción de baja si tenía una oferta de superior categoría. “Tiene un compromiso formal del club de que si le salía una oferta, la miraríamos”, añadió acto seguido. “Edu tiene un compromiso de estar aquí y tenemos que agradecer a todas las partes que bajase su sueldo en el pasado, pero no podemos cortarle las alas”, expuso para concluir que “el acuerdo está prácticamente hecho y ya sólo queda fichar un portero”.

Acerca de esa variación en la portería, el director deportivo blanquiverde recordó que no existe la obligación de hacer un fichaje sub 23, ya que el guardameta tenía licencia de mayor de esa edad. “Intentaremos traer un jugador, que está prácticamente cerrado a falta de firma, que compita con Felipe Ramos. No salimos para nada perjudicados con el cambio y tenemos que desearle todo lo bueno a Edu Frías”, explicó. Por tanto, la reacción de la entidad califal volvió a ser rápida. Un tanto más lenta es la situación en cuanto al defensa menor de 23 años, una incorporación para la que Juanito dejó claro el interés por Ricardo Visus. “Es nuestro jugador elegido. Sabía que iba a tener muy pocas opciones de quedarse, no por su calidad sino por las decisiones que ha tomado el Betis Deportivo”, afirmó.

El propio zaguero apuntó días atrás, a Cordobadeporte, que no tenía pensamiento de firmar por el Córdoba porque su intención es procurarse un puesto en el filial del Betis. Pero Juanito no cerró la puerta. “En una pretemporada pueden cambiar mucho las cosas. Veo cierta lógica en sus declaraciones porque era una opción muy importante. La oferta que le ponemos es de las mejores que puede tener para su desarrollo”, dijo acerca del tema. Y en esta demarcación surgió otro nombre, el de Ferney Mosquera, a prueba desde la pasada semana. “La valoración es positiva, pero le hemos trasladado a los agentes que es un jugador aún por pulir. Todavía le hace falta afinarse y en ese sentido queremos que continúe en el filial”, comentó al respecto del colombiano.

Por otro lado, el director deportivo del Córdoba abordó la situación de jugadores del equipo dependiente con presencia en el primer plantel. Los dos nombres principales en este caso son los de Julio Iglesias y Álex Meléndez, cuyas circunstancias aclaró de una vez por todas. “Son dos jugadores que van a tener dinámica del primer equipo, pero uno de ellos va a tener ficha del filial. Tenemos todo el mes de agosto por delante para decidir quién va a ser”, detalló. Si bien quiso incidir en que “los dos van a ser del primer equipo a todos los efectos”. También habló Juanito del finés Valtteri Vesiaho, una de las incorporaciones para el B. “Tendrá dinámica con el primer equipo, pero si no es convocado estará jugando en el filial. Desempeña de central y mediocentro, un papel que no tenía el primer equipo y que puede necesitar en determinadas ocasiones”, agregó. En este punto aprovechó para aseverar que “es bueno también no superpoblar al equipo con otra ficha no sub 23”.

Así, la configuración de la plantilla está supeditada para que sea definitiva a las dos contrataciones referidas.”Queda el portero, que tenemos prácticamente cerrado, y el defensa sub 23. Además del fichaje del finlandés, pero no queda nada más”, expresó Juanito para zanjar. Eso sí, el director deportivo del Córdoba admitió que no se cierra la puerta a otros movimientos si algún futbolista de la plantilla desea salir del club. “Sin embargo, estamos preparados por si algún jugador no está cómodo para traer a su recambio rápidamente. Eso es lo único de lo que tenemos que estar atentos”, finalizó.