Cúmulo de contratiempos ante el filial

Entrenamiento, pero con muchas complicaciones. El Córdoba se sigue ejercitando de cara a ese partido catalogado como final ante el Real Murcia y esta vez, su técnico Pablo Alfaro confeccionó un partido ante el filial para suplir la escasez de minutos durante esta semana. A pesar de ser un encuentro de preparación, los blanquiverdes salieron al césped de la Ciudad Deportiva con la intensidad propia de un partido liguero. Aunque esto debería ser positivo para el devenir de la plantilla en Segunda División B, es cierto que no surtió efecto del todo. Isaac Becerra y Álex Robles salieron antes de la sesión con dolencias físicas debido a la agresividad del encuentro. En el apartado puramente deportivo, el primer equipo vence con comodidad ante un filial que lo intentó, pero no pudo contener el impulso ofensivo de los chicos de Pablo Alfaro.

Un partido de entrenamiento que no fue tomado como tal. Tanto Pablo Alfaro como Germán Crespo querían que sus chicos fuesen intensos desde principio a fin, aunque los once titulares no eran los habituales en ambos conjuntos. Aun así, el primer equipo del Córdoba arrancó con ganas de vencer a su filial ampliamente. De hecho, pronto tuvo la primera ocasión del encuentro gracias a un preciso pase de Javi Flores al espacio que Alberto Ródenas dejó para un Willy que falló incomprensiblemente a portería vacía. Sin embargo, los blanquiverdes seguían insistiendo hasta que finalmente consiguieron su recompensa. Nahuel fue a la presión a la perfección, logrando recuperar el balón en campo rival y dejó para un Willy que esta vez sí batió a Juliaan Laverge. Por su parte, los pupilos de Germán Crespo intentaban zafarse de la presión a través de combinaciones rápidas, aunque el primer equipo seguía gozando de las mejores oportunidades, ya que Carlos Valverde no aprovechó un uno contra uno ante Juliaan Laverge. Aunque no todos los acercamientos eran para los de Pablo Alfaro. El filial tuvo el empate en las botas de Puga, pero Becerra realizó una buena intervención para sostener a su equipo, aunque finalmente se tuvo que retirar lesionado debido a una molestia en su tobillo.

La tónica no cambió en el inicio de la segunda mitad. Ambos planteles seguían con la misma intensidad que siempre. Una actitud sobre el césped encomiable debido a que restan muy pocos encuentros de la primera fase, aunque no todo fueron buenas noticias. A la lesión de Isaac Becerra hay que sumarle la de Álex Robles en un lance de la primera mirad. Unos contratiempos que no fueron nada buenos para un Córdoba que seguía intentando hacer su fútbol sobre la Ciudad Deportiva. De hecho, Luismi a punto estuvo de hacer el segundo en el marcador, pero su disparo se estrelló en el palo de la portería defendida por Juliaan Laverge. Un delantero extremeño que seguía siendo la sensación del Córdoba. Después de su tanto ante el Linares Deportivo que le valió para darle la victoria al club cordobés, Luismi intentaba por todos los medios ampliar la ventaja. De hecho, el ex del Ciudad de Lucena dejó para un De las Cuevas que no encontró un disparo de garantías.

El plantel dirigido por Pablo Alfaro seguía su camino para encarrilar el encuentro a lo largo de la segunda mitad. Tanto fue así que De las Cuevas realizó una magnífica jugada individual que finalizó con un gran pase al segundo palo para que Moutinho ampliara la ventaja en el marcador. Este tanto dio mucha confianza a una primera plantilla que gozó del tercero minutos después cuando Piovaccari batió a Juliaan Laverge tras un envió medido de Alberto del Moral. El buen juego blanquiverde se notó sobre el césped de la Ciudad Deportiva a pesar de todas lesiones y contratiempos que se generó durante el encuentro. Aun así, los chicos de Pablo Alfaro siguen cosechando minutos de cara a ese partido fundamental ante el Real Murcia.