Aviso a navegantes: el filial derriba la puerta

Alerta de alteración del curso normal de las cosas. No secreto que en el seno del club sienten honda decepción tras la derrota del Córdoba en El Arcángel el pasado domingo ante la Balompédica Linense. Si bien pueden escudriñarse algunos nombres que están en la palestra, el mal proviene del rendimiento colectivo. Una plantilla veterana, sin clara demostración de hambre y que, tras caer ante la Balona, está en el período de más entredicho del curso. Ante sí tiene el encuentro en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz ante el Cádiz B, al que tendrá que ganar si quiere seguir vivo en la pelea por meterse en Primera RFEF.

Ante tal tesitura, Pablo Alfaro ha decidido mover el avispero en busca de reacción. Ante la productividad mínima de jugadores como Federico Piovaccari, Carlos Valverde o Thierry Moutinho, el técnico maño querría hallar un punto de impulso en jugadores del Córdoba B. Según la información de PTV Córdoba, el primer paso se habría dado con la inclusión en la sesión de entrenamiento de este jueves de futbolistas del segundo plantel como el central Ricardo Visus -ya con minutos esta temporada-, el extremo diestro Carlos Puga, el goleador Diego Domínguez y Antonio Moyano, que ya tuvo presencia activa en el primer equipo el curso pasado a las órdenes de Raúl Agné.

El siguiente paso se daría en la lista de convocados que se anunciará el sábado, donde podría ser también incluido Álex Marcelo, de cara a una revolución en suelo gaditano y también teniendo en cuenta las bajas en el centro del campo aun con la recuperación de Alberto Del Moral. En este grupo, en cualquier caso, no estaría, en un principio, Luismi Redondo. El jugador extremeño no pudo ser de la partida en el partido del filial de la semana pasada ante el Atlético Antoniano y tampoco pudo hacer lo propio en la jornada del miércoles ante el CD Rota. Con su lesión en el menisco exterior de una de sus rodillas, se prevé que pueda estar de baja entre tres y cuatro semanas, si bien desde el club apuntan que el percance no reviste gravedad y que pronto podría volver junto al resto de sus compañeros.

En busca de una reacción rauda y veloz para salvar el fracaso de temporada, Pablo Alfaro buscaría en los hombres del filial un rendimiento que no se ha dado hasta la fecha por parte de algunos llamados a liderar el regreso a Segunda División. La revolución está en camino y puede que se prolongue en los cuatro compromisos del Córdoba hasta el final de curso: Cádiz B a domicilio, Tamaraceite en casa, Balona a domicilio y, finalmente, con el Cádiz B en El Arcángel. Ante ello, como se ha desarrollado, habrá savia nueva para rescatar un nuevo curso blanquiverde por debajo de las expectativas.