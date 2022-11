El Córdoba CF y Baréin, estabilidad y crecimiento tras “más de 15 millones de euros”

El Córdoba CF es, de nuevo, líder absoluto. Y no solo de Primera RFEF, sino que el rendimiento de los escalafones inferiores del club está siendo igualmente notable. La victoria del primer equipo frente al CF Talavera en la última jornada devolvió el liderato a los de Germán Crespo, a la vez que el filial, el Córdoba B, lograba emularlo colocándose también en la primera posición del Grupo X de Tercera RFEF. No se quedaría ahí la cosa puesto que ambos juveniles, el 'A' que compite en el Grupo XIV de Liga Nacional; y el 'B', que hace lo propio en la Segunda Andaluza, también lideran sus respectivas clasificaciones.

Un símbolo del buen momento de forma que atraviesa el equipo, que también ha quedado reflejado en la renovación de toda la cúpula deportiva por los próximos tres años. En este contexto, el dirigente del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha comparecido en el programa La Jugada de Córdoba, de Canal Sur, analizando toda la actualidad que envuelve al club califal. Así, ha comenzado afirmando que “llegar al liderato después de ser renovado está dando al proyecto la estabilidad que todos sabemos desde dentro que tiene, pero que también los jefes y los dueños tienen que hacer ver que este proyecto es para largo plazo, que Baréin está aquí para mucho tiempo”.

Por otro lado, González Calvo también ha recordado que el Córdoba CF está compitiendo al máximo nivel “a pesar de ser un recién ascendido”, ante rivales que ya han competido en esta Primera RFEF. Además, lo está haciendo con “el mismo tipo de juego que realiza nuestro entrenador y jugadores, con una filosofía clara”. Y es que la influencia de Germán Crespo en el gran momento de forma del equipo es vital. El dirigente ha reconocido que ya hubo conversaciones en verano para la renovación del técnico granadino y de la dirección deportiva, ampliando así sus contratos en concordancia con la duración de los fichajes que se estaban realizando. Sin embargo, todo se aceleró tras el encuentro ante la UD Sanse. “En el momento en el que se perdió el primer partido lo teníamos claro. Creíamos que era un proyecto que no tenía que tener la más mínima fisura ni la más mínima duda, y en el momento en el que se perdió el primer partido, le dije a la dirección deportiva que se pusiera a hablar con Germán, y una vez más o menos estaba todo con Germán, se lo comenté a la dirección deportiva”, ha subrayado.

De esta manera, el pasado viernes se anunció la renovación de todos estos actores hasta el año 2025. Todo fue “muy fácil”, al igual que las negociaciones con Baréin, que “no pusieron ni un 'pero'”. Así, González Calvo ha reafirmado que “en un proyecto como este, cada uno tiene su rol y tiene que estar tranquilo y estable. Creo que esa estabilidad hace también que jugadores que vengan sepan que aquí hay un proyecto consolidado, y que si se ha apostado por las personas que dirigen, es porque la propiedad y el equipo de gestión está cómodo”. Con tres años de contrato, las preocupaciones podrían centrarse en esa amplia duración, pero desde la cúpula directiva siempre estuvo claro, ya que “este año, a pesar de que vamos primeros en la clasificación, sabemos que nuestro máximo reto es poder acceder a los play offs de este mismo año. Si podemos ascender de manera directa sería fantástico, pero realmente nuestro proyecto es el año siguiente también, y hay que darle estabilidad a ese año, por lo tanto, o eran dos o eran tres, y decidimos finalmente que fueran tres”.

Pese a todo ello, también ha puntualizado que “hay una serie de cláusulas de salida en caso de que no se cumplan ciertos objetivos”, además de haber “firmado una serie de años en la que se puede pagar una totalidad del año, pero a lo mejor no se paga la totalidad del resto del contrato”, en caso de rescisión del mismo. A pesar de todo ello, desde el club se cree “en el proyecto y en las personas que lo están dirigiendo”, ya que “si son capaces de hacerlo en unas categorías muy complicadas, cómo no lo van a hacer bien en categorías superiores”. Además, en adición a todas estas cláusulas, González Calvo también ha reconocido que “tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva tiene una cláusula en caso de que lleguen equipos de superior categoría, en función de la división en la que estemos”.

Por último, el dirigente del club califal también ha analizado la relación del equipo con sus propietarios bareiníes, de los que ha afirmado que “son financieros”, por lo que “para ellos, cuanto más estable y tranquilo esté el club, mucho mejor”, aunque “es cierto que en el deporte y en el fútbol en concreto, siempre hay alguna curva que coger que no tenías prevista”. De esta manera, estaba previsto que esta misma semana aterrizasen en Córdoba para aprobar los presupuestos del próximo año, trabajando con dos variables en función de la categoría. Así, desde el club se trabaja con dos presupuestos, lo que hace que “Juanito trabaje en el mes de marzo o abril, sepa perfectamente y haya hablado con quién quiere, y el día 11 de julio, cuando se incorpora el equipo, ya esté completamente conformado. A nosotros eso nos beneficia y nos pone por delante de cualquier otro equipo”.

En lo referido a los mencionados presupuestos, otro año en Primera RFEF supondría un calco del actual, aproximándose a los 2,7 millones de euros entre cuerpo técnico y plantilla del primer equipo. En caso de ascender a la categoría de plata, estas cifras “casi se triplican”, aunque habría que “tener en cuenta que hay un tope salarial”, y que “la primera vez que subes a Segunda División, cuesta un poco ver el capital que hay que poner, los ingresos directos que tiene. No es solo lo que tú puedas poner, como están poniendo ahora, a través de préstamos participativos, sino que hay que ver los recursos que genera el club, que a nivel publicitario, en este momento, es muy importante en esta categoría, y en Segunda entiendo que sería así”.

Así, la cifra arrojada por el propio Javier González Calvo es que, hasta el momento, la propiedad bareiní ha invertido en el Córdoba CF más de quince millones de euros, desde la compra de la unidad productiva. “Desde que llegan aquí, superan con creces los quince millones de euros”, ha reconocido“, ya que ”todos los años es deficitario, porque es muy difícil mantener a este club en esta categoría“, incluso lo sería ”en Segunda División con aspiraciones“. ”Siempre presumo de los ingresos que genera este club, ya que es muy difícil ícil que un club, de esta categoría o incluso de Segunda División, tenga más ingresos que este club, para empezar porque es visto por mucha gente, están todas las instituciones con el Córdoba, y están todas las empresas, pero ni aun así se mantiene. Es muy costoso“, ha afirmado el dirigente, poniendo como ejemplo que el mantenimiento de El Arcángel asciende hasta más de 400.000 euros anuales.