El Córdoba CF y una ambiciosa lista de deseos para el nuevo año

No ha hecho más que empezar, aunque ya es significativa la lista de desafíos que tiene en mente el Córdoba CF para este 2023, en el que el objetivo sigue estando en lo más alto. El club blanquiverde cerró el pasado año con un sabor agridulce tras las dos últimas derrotas. Con todo, lo cierto es que se mantienen al frente la clasificación del Grupo I de la Primera RFEF, por lo que, de momento, el propósito marcado a inicios de curso se está cumpliendo. Y para cerrar las festividades navideñas, la entidad cordobesista no tiene otro deseo en mente que el de seguir con la dinámica marcada hasta la fecha. Y es que el desafío final no es otro que buscar el ascenso de categoría, algo que supondría otro auténtico hito para el club, ya que sería la primera vez en su historia que se consiguen dos ascensos consecutivos. Además, en dos categorías inéditas, ya que el Córdoba CF estuvo de estreno el pasado año en la Segunda RFEF, y lo está igualmente esta campaña 2022-23 en la reciente división de bronce del fútbol español.

Las renovaciones, un tema candente en el Córdoba CF

No será para nada fácil el desafío, pese al gran rendimiento que ha ofrecido el equipo en este primer tramo del torneo. Igualmente, así como lo es el plantel de Germán Crespo, también hay otros firmes candidatos a la promoción que, aprovechando la tesitura actual, han querido dar un paso adelante. En lo que al mercado de invierno se refiere, al que acudirá en los próximos días la entidad califa en busca de los refuerzos necesarios, sin duda el movimiento más significativo lo ha hecho el Deportivo de la Coruña, que este pasado domingo confirmó el fichaje estelar de toda la categoría. Y sin duda, al menos a nivel mediático, el más relevante de todos. El club coruñés oficializó la incorporación de Lucas Pérez, quien decidió abandonar su plaza en Primera División, donde estaba teniendo minutos y marcando goles con el Cádiz CF, para volver al equipo de su vida, poniendo, incluso, dinero de su bolsillo.

Sea como sea, una operación cuantiosa para la categoría, ya que Pérez ha decidido bajar dos divisiones de golpe con el fin de “cumplir un sueño”, que no es otro que devolver al Deportivo al fútbol profesional. Así, la entidad gallega ha dinamitado el mercado, erigiéndose ahora con más fuerza si cabe en busca de esa promoción.

Ante ello deberá actuar el Córdoba CF, cuya dirección deportiva maneja la intención de incorporar, al menos, a dos jugadores. No obstante, para ello debe abrirse antes la puerta de salida. Uno de los nombres que ha sonado es el de Antonio Zarzana, extremo jerezano del Sevilla CF y que está cedido en el Marítimo portugués, tal y como apuntó el periodista Ángel García (@Cazurreando.com). Eso sí, el Numancia parece tener cierta ventaja en la operación. Por tanto, con un ojo puesto en el césped y otro en los despachos. Así se mantiene la actualidad blanquiverde ante el inicio de una nueva semana que supondrá la vuelta competitiva del equipo.

Así es, el próximo 8 de enero está fijado como el reinicio de la liga en Primera RFEF, y el Córdoba CF visitará al San Fernando CD. Con todo, será a partir de este martes cuando los de Germán Crespo regresen al trabajo en la Ciudad Deportiva, después de que el club anunciara que la plantilla iba a disponer de tres días de descanso coincidiendo con la entrada en el nuevo año.