El Córdoba, en busca de ser aún más lider

Tres partidos consecutivos en casa y dos objetivos muy claros: aumentar la distancia con el segundo clasificado en liga; y estar, al menos, en la final de la Copa RFEF que se disputará también en El Arcángel. El Córdoba comienza una semana ajetreada en el coliseo ribereño recibiendo a un Montijo que viene de hacer buenos números, colocándose como uno de los equipos más seguros defensivamente de toda la categoría. Los blanquiverdes, por contra, son uno de los conjuntos más goleadores, por lo que será una lucha de estilos y de juego sobre el verde tapete de El Arcángel en el que la afición, sin lugar a dudas, jugará un papel fundamental para el devenir del encuentro y de los próximos partidos disputados.

Por un lado, el Córdoba sigue con su temporada inmaculada. Con cero derrotas en su casillero, los de Germán Crespo tratarán de prolongar aún más si cabe la que ya es la tercera racha de encuentros oficiales más larga sin caer derrotados. Tras la trabajada victoria la pasada semana frente al San Roque de Lepe, donde el Córdoba sufrió, pero acabó llevándose los tres puntos, los blanquiverdes afrontan ahora esta semana con la firme intención de aumentar más si cabe el colchón de puntos con el resto de los conjuntos, que ahora mismo se encuentra fijado en cuatro unidades, contando el cuadro califal con un partido menos que sus rivales. De ganar este encuentro frente al Montijo, los blanquiverdes obligarían a sus inmediatos perseguidores, Coria y Cacereño, a seguir sumando de tres tras sendos empates cosechados la pasada jornada por ambos conjuntos. Curiosamente, el propio Cacereño será el rival que cierre la semana grande en El Arcángel, visitando a los de Germán Crespo el próximo 14 de noviembre.

Al encuentro acudirán todos los efectivos disponibles por Germán Crespo, puesto que la plaga de lesiones que ha acechado a los blanquiverdes aún sigue agonizando con hasta cinco bajas. De las Cuevas, ya prácticamente recuperado, vuelve a entrar en convocatoria y podría apuntar al once titular, aunque el técnico blanquiverde ya ha confirmado que no se arriesgará con el alicantino, al igual que no se apresurará a convocar a los aún tocados Viedma o Visus, que podrían volver en las próximas semanas. De esta manera, la convocatoria de 19 jugadores -habrá un descarte- la formarán Felipe Ramos y Carlos Marín en portería; José Ruiz, Carlos Puga, José Cruz, Bernardo Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez en la zaga; Toni Arranz, Javi Flores, Christian Delgado, Julio Iglesias, Luismi Redondo, Simo, Omar Perdomo, Adri Fuentes y Miguel de las Cuevas en el centro del campo; y Antonio Casas y Willy en la delantera.

Por otro lado, el Montijo visitará el coliseo ribereño con la intención de afianzar su zaga como visitante, y así emular los magníficos números logrados en casa, donde tan solo ha encajado un tanto, que a la postre supuso una de sus dos derrotas en esta campaña. Los pupilos de Juan Marrero, con tan solo cinco tantos encajados, son uno de los conjuntos con mejor presencia defensiva de toda la categoría, en un bloque bajo y contundente que hace que el juego de sus rivales sea peor del habitual. Con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, el Montijo ha logrado auparse hasta los puestos altos de la tabla y, contando con un partido menos al igual que el Córdoba, los extremeños ya suman 16 puntos en su persecución por la salvación.

Juan Marrero, antiguo entrenador del Córdoba B, tiene tras de sí a un buen grupo que tratará de tirar de oficio y evitar que el Córdoba sea ese equipo dominante e imparable que ha demostrado ser a lo largo de la temporada. Contando con mucha experiencia en algunas de las zonas del campo, los montijanos se encomendarán a Dani Segovia, máximo artillero del conjunto con tres goles en su haber. Desde un 4-4-2, o partiendo con un 5-3-2, los hombres de Marrero plantearán un partido de pocos goles e intentarán, a buen seguro, hacer daño al contragolpe al Córdoba. Un correoso rival que tratará de impedir que el Córdoba se escape, aún más, en la clasificación de este Grupo IV de la Segunda RFEF.