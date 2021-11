Un Montijo políglota ante el objetivo de sorprender

Sin opción a descanso. A pesar de que la dinámica es inmejorable, estar líder del Grupo IV de Segunda RFEF y haber accedido a las semifinales de la Copa RFEF, el Córdoba aún no ha conseguido nada en el mes de noviembre. Unas semanas que se antojan duras y que El Arcángel será el juez para un conjunto blanquiverde que tiene el objetivo de mantener la regularidad en cuanto a resultados se refiere, aumentando así la distancia con el segundo clasificado. Sin embargo, esto cada vez será más complicado porque los rivales están estudiando a los califas de manera más exhaustiva. Además, el próximo club que aterrizará en el feudo ribereño está también inmerso en una racha óptima. Tanto es así que, con un partido menos que el resto de equipos de esta zona de la tabla clasificatoria, está en puestos de play off gracias a un juego efectivo, pero, sobre todo, defensivo, ya que es el plantel menos goleado de todo el grupo con únicamente cinco goles encajados.

Y es que el Montijo está dando una auténtica lección de trabajo y constancia. El equipo extremeño llegaba a esta temporada con la intención de pelear por la salvación y consolidarse en la categoría, pero una buena dinámica le ha alzado a los puestos de play off con total merecimiento. Sin embargo, el inicio de campaña parecía ser todo lo contrario. El equipo dirigido por Juan Marrero -ex entrenador del Córdoba B- comenzó su tramo regular encajando una dura derrota ante Las Palmas Atlético (0-1), aunque pronto cambió su tendencia. En su primera salida, el Montijo logró vencer ajustadamente al UD San Fernando (1-2), pero no terminaba de arrancar en el Estadio Municipal Emilio Macarro Rodríguez, ya que el Panadería Pulido volvió a conseguir un punto en un partido en el que ambas porterías se mantuvieron a cero (0-0). En cambio, esto también comenzó a cambiar una cita después.

El conjunto pacense dio un auténtico paso al frente merced a la primera victoria en su feudo ante el Ceuta (1-0), aunque el Antequera le puso los pies en el suelo rápidamente gracias a su victoria frente a los extremeños en el Estadio Nuevo Maulí con los tantos de Iván Aguilar y Ale Llamas (2-1). Esta derrota sentó muy bien a un Montijo que reinició el sistema para enfrentarse a tres rivales de la zona media baja de la tabla clasificatoria del Grupo IV. Por ello, los de Juan Marrero sabían que tenían que sacar el máximo de puntos posibles en estas próximas jornadas, como acabó sucediendo. El cuadro pacense venció a Vélez Málaga (1-0), San Roque de Lepe (1-2) y Xerez Deportivo (2-0) para instaurarse en los puestos de play off con un partido menos que los demás clubes debido al encuentro suspendido ante el Mensajero por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Un plantel diseñado, a priori, para conseguir la salvación en Segunda RFEF. La dirección deportiva del Montijo ha confeccionado un vestuario con multitud de nacionalidades, pero que está siendo muy competitivo. A pesar de que el idioma puede ser un auténtico problema, jugadores de Corea del Sur, Líbano, Chile, Ghana, México, Colombia, Rumania, Brasil, Uruguay, Ucrania y España han conformado un buen grupo. Tanto es así que Fedotov, Martinho, Javi Chino, Gabri, Manchón, Rodao, Razvan, José Ángel, Matu, Dani Segovia, Gattas, Izan, Juan Jesús Moreno, Eduard Marian, Joel Salvi, Eric Montemayor, Manolo Molina, Hoyos, Acquah, Seung Chang, Martín Gianoli, Tarek Yehya y Jan Seung completan una plantilla dirigida por Juan Marrero que intentará consolidarse en la categoría, primeramente, y más tarde, siempre que los resultados acompañen, pelear por la zona de play off.