Carlos Marín y un seguro bajo los palos

Un arquero de garantías que ha demostrado su solidez bajo los palos en más de una ocasión. A pesar de que comenzó la pasada temporada siendo suplente de Felipe Ramos, Carlos Marín ha ido trabajando en silencio y con buena letra, ganándose el puesto de titular a lo largo del curso anterior y siendo crucial a la hora de conseguir tanto el ascenso en Segunda RFEF como la victoria ante el Unionistas de Salamanca en la primera jornada del Grupo I de Primera RFEF. Por ello, el guardameta almeriense ha comparecido ante los medios de comunicación y se ha mostrado “satisfecho” por lograr el primer triunfo el pasado sábado.

Por un lado, el propio Carlos Marín ha reaccionado a su gran parada ante el Unionistas que le permitió al plantel blanquiverde conseguir más renta en el marcador durante la jugada inmediatamente posterior. “Ya he visto que han habido videos en redes sociales. Feliz por ayudar al equipo. Parece un tópico el decirlo, pero realmente fue así. Fue un momento determinante en el que, instantes después, nos pudimos ir en el marcador. Satisfecho de poder conseguir la primera victoria con nuestra gente. Fue un día bonito donde tenía muchas ganas y fue un debut soñado en la categoría”, ha apuntado un arquero que también se ha referido a su crecimiento a lo largo de la pasada campaña. “Hay cosas que no podemos controlar y salgo reforzado de la temporada anterior donde me rehíce de situaciones complicadas. Sabía que mi momento iba a llegar y llegó. Esta temporada lo mismo, con una ilusión tremenda de una nueva categoría, tratando de dar lo mejor de mí desde el principio. No he tenido ninguna lesión y lo afronto con ilusión”.

Mientras tanto, el pupilo de Germán Crespo también ha explicado la incertidumbre de no saber qué jugador será titular la próxima jornada. “Germán Crespo ha demostrado que no se va a saber el once que va a sacar. Si llevas diez jornadas seguidas jugando, a lo mejor no lo vas a ser en la próxima. Yo confiaba en mi trabajo y que él decidiese”. Entretanto, el juego aéreo ha sido protagonista en la cita inaugural de Primera RFEF y Marín sabe que esto será “vital”. “Es una faceta que la vamos a notar de la categoría anterior a esta e incluso ya lo notamos el sábado y era en casa, fuera de casa lo vamos a notar más. Estamos tranquilos, lo estamos trabajando, tenemos potencial y seguro que no habrá problema”.

Asimismo, Carlos Marín no ha querido quitarle ni un ápice de ilusión a una afición que, según él, tiene que disfrutar de la presente temporada. “Hay que tener ilusión porque nos viene un año bonito. Las cosas se están haciendo bien. No nos creemos más que nadie, pero tampoco menos. Sabemos el club que somos, la afición que tenemos y el potencial. Tenemos que tener los pies en la tierra y vamos a trabajar jornada a jornada para seguir creciendo”, culmina.