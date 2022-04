Bernardo Cruz: “Me considero un privilegiado por salir al estadio con esta camiseta”

Balón al piso y momento de afrontar con filosofía el último tramo de la temporada para el Córdoba CF. La plantilla blanquiverde tiene en sus manos el asegurar matemáticamente el ascenso este fin de semana, aunque tendrá que esperar un favor del Montijo en forma de victoria frente al Cacereño. Pero antes de eso, los blanquiverdes deberán de imponerse el sábado al único rival que, hasta el momento, ha logrado vencer sobre el terreno de juego al plantel de Germán Crespo: el Villanovense. En este contexto, Bernardo Cruz, capitán del equipo, ha comparecido ante los medios en sala de prensa, y ha comenzado recordando que para el equipo, “el partido del sábado, como todos los de casa, es ilusionante, importante y con esa carga emocional que supone que, si hacemos nuestro trabajo, que es ganar, y el rival más cercano que tenemos el domingo no gana su partido, conseguiremos ese ansiado ascenso que tanto estamos esperando todos”.

“El objetivo es el mismo, que el equipo responda como está respondiendo en casa, con esa idea clara, con ese juego vistoso y ambicioso”, ha analizado, antes de enfatizar también en su propio caso, del que ha afirmado que si le toca participar, “fantástico y genial, lo disfrutaré como en cualquier partido que juego en El Arcángel, que me considero un privilegiado de salir a este estadio con esta camiseta y con este equipo. Disfruto muchísimo los minutos que tengo porque, es un gustazo salir cuando el equipo está rodado y cuando tenemos los automatismos tan claros como los tenemos”.

Para lograr el ascenso, el Córdoba CF deberá primero vencer en El Arcángel al Villanovense

Sin embargo, ese peso de poder lograr el ascenso, sumado a las ganas que hay entre la afición de celebrarlo con los suyos, puede dar lugar a errores. El equipo y la plantilla también quieren certificar cuanto antes esa promoción, y hacerlo en El Arcángel para poder celebrarlo con los suyos. Sin embargo, tal y como ha reconocido el propio Bernardo, “tampoco nos tenemos que obsesionar con eso, ya que sería un error forzar cualquier situación para que el ascenso sea aquí”. “Tenemos que tomárnoslo con la naturalidad que ello supone, y, sobre todo, poner en valor lo que ha hecho el equipo durante toda la temporada. El objetivo está muy cerca, es una realidad, pero no nos tenemos que olvidar del tremendo esfuerzo y trabajo que ha hecho este equipo”, ha considerado, ya que “se daba por natural” que el Córdoba ganase siempre, y eso “choca un poco por el tremendo esfuerzo que hacemos durante la semana”. “Hay muchísimo trabajo detrás de todo esto, cualquier victoria, ganar en cualquier categoría es dificilísimo, y ganar de la manera que hemos ganado creo que se tiene que poner en valor”, ha sentenciado al respecto.

Por otro lado, también se ha comentado mucho por redes sobre el debate de celebrar o no el ascenso a Primera RFEF. Bernardo Cruz lo tiene claro, pues “el ansiado objetivo se tendrá que celebrar como se merece, por todo lo alto”. Lograr la promoción es “culminar una temporada de auténtico éxito” y, ya que ganar no es fácil, “conseguir un ascenso lo es menos todavía, y más con el formato de competición que hay, con los campos a los que hemos tenido que ir, la cantidad de modificaciones y capacidad de adaptarnos a los campos a los que hemos ido. Y creo que ese es el éxito de este año, que hemos sido un equipo reconocible en cualquier campo y en cualquier situación en los que nos hemos enfrentado a rivales totalmente diferentes, y hemos tenido éxito”.

Sin embargo, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, por lo que lo primero será lograr vencer en su duelo el próximo sábado. Un choque complicado frente al único equipo del Grupo IV de Segunda RFEF que ha logrado vencer al Córdoba sobre el césped. “Para nosotros es un reto recibir en casa al único que nos ha ganado esta temporada, y nos lo tomamos con la máxima exigencia”, ha confesado el central cordobés, que también ha recalcado que tienen que “tener la madurez futbolística suficiente como para aislar el hecho de que el objetivo está cerca y centrarnos en lo que de verdad es importante y en lo que depende al cien por cien de nosotros, que es el sábado a las 19:00 contra el Villanovense, que es el único rival que nos ha ganado en esta competición este año”. El ascenso acabará siendo, ya sea “dentro de una semana, o de dos”, pero el equipo no debe “perder el foco que hemos tenido durante toda la temporada”, ya que les “ha ido bien” y “cuando las cosas van bien, no hay que tocarlas”.

Bernardo Cruz, cordobesista antes que jugador del Córdoba

Por último, Bernardo Cruz también se ha referido a su papel en la plantilla durante esta temporada. Pese a partir como uno de los pilares fundamentales en la zaga blanquiverde, lo cierto es que no ha acabado de hacerse con la titularidad, por lo que su rol en el equipo ha ido cambiando. “Ya son muchos años como profesional, y es verdad que lo que me han enseñado los diferentes equipos, vestuarios y clubes, es que tienes que aceptar el rol que te toca en cualquier situación, y que el equipo está por encima de cualquier individualidad. Esa es una suerte que me han inculcado, que he sido inteligente y he captado rápido, y estoy disfrutando la temporada de otra manera”, ha afirmado el defensa central, que, pese a que reconoce que “a todos nos gustaría jugar”, acepta el rol que le ha tocado asumir en los diferentes tramos de la temporada “con el máximo de los respetos a mis compañeros y a las decisiones del entrenador”. “Me considero muy partícipe de lo que estamos consiguiendo este año, desde otro rol que no es el del año pasado, pero que estoy disfrutando muchísimo porque da gusto venir a entrenar, da gusto el ambiente que hay en el club, en el día a día, y en la exigencia de los entrenamientos”, ha recalcado.

Al central le resta un año más de contrato, lo que no supondrá un problema para él, ya que apostó por “venir al Córdoba, a mi club y a mi ciudad”, y lo hizo “por tres años”, por lo que está “encantado de estar en casa, con mi gente y, sobre todo, de valorar las cosas tan buenas que tiene este club y por cómo estamos haciendo las cosas”. Sobre el futuro, Cruz lo afronta “con la naturalidad” con la que afronta el día a día, ya que se considera “un privilegiado” por poder estar en su club. “Antes que jugador del Córdoba, soy cordobesista, y me considero un afortunado de venir todos los días al estadio, de entrenar en las condiciones en las que entrenamos, de tener los medios que tenemos, de tener el terreno de juego que tenemos, que el césped es una pasada, de la Ciudad Deportiva... Valorar los pequeños detalles del día a día”, ha culminado. Y es que “el futuro es el futuro, y no depende de casi nadie”, por lo que no queda otra que centrarse “en el día a día, en disfrutar, y en verme el año que viene defendiendo a mi club y valorando el día a día y lo bien que está esto”.