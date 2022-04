Miguel de las Cuevas, el próximo centenario del Córdoba CF

Dispuesto a entrar (aún más) en la historia del Córdoba CF. El legado de Miguel de las Cuevas en el fútbol español es de sobra conocido. Un futbolista que, a sus 35 años, cuenta con una dilatada experiencia en prácticamente todas las divisiones. Ha defendido la elástica del Atlético de Madrid en la Champions League, así como la blanquiverde en la cuarta categoría, con estancias incluidas en clubes como Hércules, Sporting u Osasuna. Y su ambición sigue intacta. De hecho, en tan solo otras dos ocasiones en su carrera consiguió acumular cuatro temporadas consecutivas en el mismo equipo, algo que está cumpliendo este mismo año en las filas califas. Eso sí, su propio rendimiento deja la puerta abierta a la continuidad, algo que sería inédito en su vida deportiva. El alicantino ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que el sentimiento que le une al club cordobesista es muy fuerte, con el que tiene el firme y único objetivo de volver lo antes posible al fútbol profesional. Y de momento, va por muy camino.

De las Cuevas aterrizó en el Córdoba en la campaña 2018-19 como refuerzo de experiencia en la categoría de plata. Lo cierto es que su aportación ha sido casi siempre notable, con números ofensivos que están entre los mejores registros de su carrera. Sin embargo, los resultados colectivos, a fin de cuentas, lo realmente importante en esta disciplina, no han acompañado, lo que ha ocasionado dos descensos desde entonces. A buen seguro que el jugador disponía de ofertas de categorías superiores, aunque siempre ha mostrado su fidelidad por la blanquiverde, lo que hace que se encuentre ya a las puertas de la historia de la entidad. De hecho, en caso de disputar al menos 45 minutos este próximo sábado en el encuentro que se celebrará en El Arcángel frente al Villanovense, el atacante cumpliría nada menos que 100 partidos con el Córdoba CF.

El jugador cumplió su partido número 99 el pasado fin de semana en Cáceres, siendo ya el club califa el segundo más importante (en número total de duelos) de su carrera. Es más, hace un par de semanas ya habló sobre dicho tema, refiriéndose a que sería un hito “espectacular”, ya que vino “para un año y son cuatro años ya aquí” y “nunca me hubiese imaginado jugar tantos partidos con esta camiseta, que es muy complicado”, porque, al final, “la presión y lo que supone el Córdoba, hasta que no estás dentro, no sabes la repercusión que tiene”, y para él “es un orgullo entrar en la historia del club, tanto por los partidos, los goles y por todo lo que se ha generado”.

Un fin de semana que puede estar cargado de emociones. De hecho, además de este centenario, Miguel de las Cuevas también tendrá la posibilidad de alcanzar otro logro deportivo de cara a este mismo curso y que garantizaría su continuidad. Y es que una de las clausulas de su actual contrato establece que la renovación autonómica por objetivos se dará en caso de alcanzar la quincena entre goles y asistencias. Una marca que tiene a tiro, puesto que, a día de hoy, suma doce dianas y dos asistencias. Por tanto, apuntarse uno más supondría la continuidad del alicantino para la 2022-23. Unos números de récord pues va, además, camino del podio anotador de la entidad blanquiverde durante el siglo XXI. Todo ello con seis compromisos aún por jugarse.

Así las cosas, toda esa amalgama de sentimientos individuales podrían también tener su broche con el colofón colectivo. En efecto, el Córdoba encara su primera oportunidad real de ascenso matemático, el principal objetivo de la temporada tanto para De las Cuevas como para el resto de la plantilla. Un logro que se daría, en todo caso, en la jornada matinal del domingo. Para ello, los blanquiverdes deberán superar el sábado al equipo de Villanueva de la Serena y esperar que el Cacereño caiga al día siguiente contra el Montijo.