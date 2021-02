Victoria y clasificación para el Cajasur CBM

Oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa. El deporte, como casi toda la sociedad en su conjunto, se está viendo seriamente perjudicado desde que el Covid-19 aterrizó en el panorama nacional. Aun así, los clubes siguen luchando esta temporada para conseguir unos objetivos que son cada vez más difíciles. Por su parte, el Cajasur CBM, atizado por las bajas, quería certificar su pase a la siguiente fase. Y es que el cuadro dirigido por Jesús Escribano llegaba a Zamora tras empatar en el último instante ante el Iberoquinoa Antequera (21-21) y Alcobendas (26-26). Por ello, los granates se habían quitado de encima a las plantillas más duras del subgrupo y debían hacerse fuertes en este último tramo de la campaña regular. Sin embargo y después de asegurarse una plaza en la lucha para mantener la División de Honor Plata, el Zamora Rutas del Vino quería dar la sorpresa ante uno de los equipos más regulares de la competición. De hecho, los locales realizaron una gran primera mitad, poniendo en serios aprietos a unos cordobeses que intentaron reponerse ante el ímpetu local mostrado y finalmente lograron una épica victoria merced a un tanto de Julio Morgado. De este modo y tras conocer el empate del Trops Málaga en su visita al Iberoquinoa Antequera (25-25), el Cajasur CBM luchará por un puesto en la Liga Sacyr Asobal una vez asegurado su plaza un año más en División de Honor Plata.

Una primera mitad que arrancó con sorpresa sobre la pista zamorana. Los pupilos comandados por Ricardo Margareto querían sobreponerse después de conocer que lucharán por una nueva participación en División de Honor Plata a lo largo de la segunda fase. Por ello y a pesar de no haber público en el Pabellón Polideportivo Ángel Nieto, los locales dominaron el encuentro en los primeros compases del partido, logrando aventajar a los visitantes en tres goles a lo largo del ecuador del primer periodo. Sin embargo, el Cajasur CBM no tenía intención de dejar escapar estos dos puntos tan fácilmente y Juan José Ortega sostuvo al equipo desde los seis metros. Mientras tanto, el Zamora Rutas del Vino seguía a lo suyo, desactivando la defensa cordobesa y anotando con relativa facilidad. Un ataque que tuvo como protagonista a Pablo Cubillas, pero en la portería tenían un auténtico muro. Tomás Lautaro cerró la persiana y despejó numerosos acercamientos peligrosos de unos cajistas que se marcharon a vestuario perdiendo de tres goles.

El descanso no pareció sentarle muy bien a los granates. El Zamora Rutas del Vino logró aumentar la ventaja en el luminoso merced a un Lautaro que seguía inconmensurable en portería. Sin embargo y conforme pasaron los minutos, el Cajasur CBM fue consiguiendo su nivel característico a pesar de las bajas de Jota Abad y Pablo Martín y alcanzó a los locales en el marcador, gracias a un parcial brutal protagonizado por las actuaciones de Fernando Torres en el arco visitante. Debido a esta dinámica positiva, los chicos dirigidos por Jesús Escribano superaron en el marcador a unos locales que seguían intentando doblegar a los cajistas. Los pupilos de Ricardo Margareto no conseguían encontrar la fragilidad defensiva de los cordobeses y tuvieron muchas dificultades para batir al guardameta granate. Por ello, el cuadro visitante poco a poco seguía aumentando la ventaja, aunque todavía no estaba todo dicho sobre la pista del Ángel Nieto. El Zamora Rutas del Vino consiguió empatar la contienda cuando tan solo faltaba un minuto para la finalización del choque. Aun así, los cordobeses seguían muy conectados al partido y Julio Morgado perforó la meta local para dar una agónica victoria y la posterior clasificación al CBM Cajasur. Valentía y sufrimiento.