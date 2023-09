Alba Cerrato e Inma Almendros vuelven a citarse con España

La selección española femenina de fútbol en categoría sub 17 prepara una nueva concentración, donde estarán estarán presentes dos cordobesas que se están ganando un puesto ya como fijas en las categorías inferiores del combinado nacional. En efecto, y es que Kenio Gonzalo, uno de los grandes impulsores del crecimiento internacional de Lucía Moral, ha decidido convocar a la guardameta Inmaculada Almendros, perteneciente al Córdoba CF Femenino, y a Alba Cerrato, del Sevilla FC, y quienes ya han sido internacionales sub 15 y 16. Es más, Alba Cerrato se proclamó hace escasos meses subcampeona de Europa en categoría sub 17.

Ahora sumarán una nueva experiencia de cara a una concentración que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir del lunes 2 de octubre, para realizar varias sesiones de entrenamiento. Dicha concentración se extenderá en el tiempo hasta el miércoles 4 de octubre, después de la comida.

Además de las dos cordobesas, el resto de la lista la componen Carla Aguilar (UD Almería), Ziara Vega (Athletic Club), Claudia Enseñat (Balears FC), Lorena Cubo, Celia Segura, Noa Ortega, Ainoa Gómez, Martina González y Daniela Martínez (FC Barcelona), Elena Vázquez y Lucía Rivas (RC Deportivo), Paula Comendador, Laia López, Claudia de la Cuerda, Alejandra Gómez, Amaya García y Adriana Folgado (Real Madrid CF), Natalia Escot (Levante Las Palmas), Marina Soriano (Levante UD), Maren Arabaolaza (Real Sociedad) y Paula Redruello y Sonsoles Martín (Real Sporting).