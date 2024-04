El Gestión y Calor Cordobasket consigue el billete al Nacional junior

La cantera sigue dando sus frutos, sobre todo por el trabajo realizado día tras día, donde los éxitos pueden llegar o no, el futuro y una pizca de suerte así lo dicta, pero lo que es seguro es que el objetivo está mucho más cerca si se sigue una disciplina. Es por ello que dentro del baloncesto cordobés se están haciendo muy bien las cosas, como es el caso de los equipos de Liga EBA que están tratando de conseguir el ascenso a la tercera máxima categoría de este deporte a nivel español. Aun así, todo este recorrido no tiene sentido si no se cuida a las divisiones inferiores y aquí es donde entra un Gestión y Calor Cordobasket que estará presente en una cita nacional.

Y es que el equipo cordobés ha logrado certificar su presencia en el próximo Campeonato de España junior después de llegar a la final del Cadeba que se está disputando este mismo fin de semana en Estepona. Aun así, esta travesía no fue fácil, ni mucho menos. El Gestión y Calor Cordobasket se midió cara a cara con el anfitrión en busca de un sitio en la gran final que ya aseguraba una plaza en el Nacional. Es por ello que la tensión era máxima, aunque el cuadro verde demostró su potencial desde el minuto uno, siempre yendo por delante en el marcador y desarrollando un gran juego que le permitió vencer, a la postre, a su rival.

Ya era un triunfo. El Gestión y Calor Cordobasket ya había hecho historia en territorio malagueño y sabía que la final estaba más que complicada. Con su plaza en el Campeonato de España junior en el bolsillo, el cuadro cordobés se midió ante Unicaja, una potencia nacional en este tipo de categorías y a pesar de que peleó con uñas y dientes, el conjunto malagueño se llevó una victoria clara. Aun así, el objetivo estaba más que cumplido para una entidad califal que estará presente en el Nacional.