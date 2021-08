Positiva imagen del Cajasur CBM ante el Iberoquinoa Antequera

La derrota nunca es agradable. También es verdad que de sufrirla es mejor que llegue en este período y no cuando los puntos están en juego. Es aquello de que el resultado no importa, que tanto se repite en pretemporada siempre que el marcador es adverso. No deja de ser cierto en esta ocasión. Más lo es si las sensaciones, que es lo esencial en la etapa de preparación para la nueva campaña, son tan positivas como esta vez. Y ahí puede darse por satisfecho, mucho además, el Cajasur CBM. Porque el conjunto granate cede en su primer amistoso en Fátima, pero lo hace ante un rival de superior categoría al que se enfrenta de tú a tú. Básicamente, el cuadro granate cierra el duelo con una muy buena imagen antes del descanso.

El partido se desarrolló durante la mayor parte del primer acto con mucha igualdad. De ello daba fe el equilibrio en el tanteador durante los compases iniciales. Y lo cierto es que la balanza la llegó a desnivelar el equipo dirigido por Jesús Escribano, que marcó un 6-5 superado el minuto 18. Pero el adversario no iba a rendir armas tan fácilmente, al fin y al cabo siempre está el orgullo de por medio. Sobre todo cuando uno tiene un rango mayor, como sucedía en este encuentro. El Iberoquinoa Antequera regresaba al pabellón de Fátima, donde compitió el pasado curso en División de Honor Plata, como club de Sacyr Asobal. La teórica diferencia de potencial se comprobó ya en el último tramo antes del descanso, que afrontaron ambas escuadras con un 9-13.

Ya en la segunda parte las distancias fueron en paulatino aumento. Comenzó a pesar otra serie de factores como la preparación física, que en este caso beneficiaba a los del Fernando Argüelles. Si bien el Cajasur CBM no bajó los brazos en un solo instante, el cuadro dirigido por Lorenzo Ruiz también aprovechó la profundidad de su banquillo para incrementar poco a poco su ventaja. A siete minutos del final, por ejemplo, vencía el Iberoquinoa Antequera de diez (18-28). En ese momento la solvencia defensiva de los contendientes había ido a menos, como sucedió en los minutos finales. De ahí que el resultado definitivo fuera de 23-32. En cualquier caso, el conjunto granate completó la prueba con grata impresión.