El Ángel Ximénez se tiñe de luto

Una pérdida muy dolorosa. El Ángel Ximénez de Puente Genil ha anunciado, a través de un comunicado expuesto en su página web y compartido en sus respectivas redes sociales, que Juanma Burón, antiguo jugador de las categorías inferiores, ha fallecido tras una dura enfermedad a los 30 años. Una noticia dura de comunicar para una entidad pontana que ha agradecido, por medio del escrito, todo lo que su familia y él mismo han dado al club durante todo el tiempo que han estado ligadon al mismo.

"Hoy es un día muy difícil para la familia del Ángel Ximénez. Nos ha dejado una persona muy joven, quien fuera jugador de nuestra cantera y muy ligado a este club junto a su padre Juanma, ex jugador, ex entrenador y ex directivo. Juanma Burón Aranda nos ha dicho adiós este miércoles a la edad de 30 años tras una dura enfermedad. Desde el primer día, su lucha fue una lección de vida para todos. Desde el club queremos enviar toda la fuerza en estos momentos a sus familiares y amigos, en especial a sus padres Juanma y Maricarmen", explica el comunicado.

Por otro lado, la entidad pontana también se ha querido referir a Juanma Burón, un joven que lo ha dado todo por su club y que deja una lección muy importante para todos los amantes de este deporte. "Querido Juanma, gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias por compartir tus mejores años con nosotros, con tus compañeros y disfrutando tanto de nuestro deporte, tu balonmano. Descansa en paz", culmina el escrito.