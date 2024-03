El Ángel Ximénez y un sueño de cotas mayores

Un duelo directo en la zona media de la Liga ASOBAL, pero un sueño ya no tan lejano que se encuentra al alcance de la mano del Ángel Ximénez Puente Genil. El conjunto dirigido por Paco Bustos afronta esta semana un duelo crucial para las aspiraciones del equipo pontano de cara a final de temporada. El Pabellón Alcalde Miguel Salas volverá a abrir sus puertas para recibir, en esta ocasión, al Bathco BM Torrelavega que, ubicado en octava posición, es el combinado que precede al Ángel Ximénez en la tabla clasificatoria. Con ambas escuadras empatadas a 21 puntos, el resultado del duelo directo resultará clave para el devenir de la competición.

Y es que cabe recordar que el objetivo primario y principal del Ángel Ximénez Puente Genil no es otro que el de asegurar, cuanto antes, la permanencia en la élite del balonmano nacional. El combinado pontano, que cumple esta temporada once años en Liga ASOBAL de manera consecutiva, se ha convertido ya en uno de los habituales de la Primera División del balonmano masculino en España. La exigencia cada temporada es máxima, por lo que los objetivos tienen que ir paso a paso. Esta temporada ha seguido un curso excepcional para los de Paco Bustos que, a falta de nueve partidos para el final de la competición, se ubican en novena plaza, con un margen de 14 puntos con respecto al descenso directo, y 11 si se mira a las plazas de play out.

Así, con 18 puntos en juego hasta el final de temporada, el club de Puente Genil buscará cerrar cuanto antes una permanencia que podría estar asegurada en apenas cuatro jornadas, si se dan los resultados ideales. Pero el Ángel Ximénez quiere más, ambiciona con gloria, sueña con cotas mayores. La excepcional trayectoria mencionada con anterioridad del equipo dirigido por Paco Bustos ha abierto la puerta de soñar, por qué no, con luchar por entrar en zona Europea. No será sencillo puesto que, desde la temporada 2022-23, la clasificación a competiciones europeas se redujo hasta los cuatro equipos, yendo el primero a Champions, y segundo, tercero y cuarto clasificados a EHF.

Pero lejos de lo que se pudiera pensar, esa cuarta plaza está al alcance de la mano del Ángel Ximénez Puente Genil. El BM Logroño La Rioja, con 25 puntos, es el equipo que la ostenta actualmente, con un total de 25 puntos. Justo detrás se ubica ABANCA Ademar León, con 23 puntos, mientras que Viveros Herol BM Nava se queda con 22. Tras ello, empatados a 21 puntos se posicionan TM Benidorm, Bathco Torrelavega y el propio Ángel Ximénez Puente Genil. De esta manera, los de Paco Bustos ven esa zona europea a tan solo cuatro puntos de distancia, los mismos que le faltan para sellar la permanencia en Liga ASOBAL. Y, precisamente, el devenir de la competición ha traído consigo en esta vigesimosegunda jornada un enfrentamiento directo entre el octavo clasificado, el Bathco Torrelavega, y el noveno en la tabla, el Ángel Ximénez Puente Genil.

Así, el escenario que se le plantea a los de Paco Bustos en estas próximas jornadas es ideal, con varios enfrentamientos directos ante Torrelavega, Logroño, Benidorm o Nava, equipos que le preceden en la tabla, además de Atlético Valladolid y Cuenca, toda vez que ya se ha enfrentado con los dos 'cocos' de la categoría: FC Barcelona y Bidasoa Irún. Así, tras perder ante los blaugranas y dar el 'campanazo' frente a Bidasoa Irún, el Ángel Ximénez buscará redimirse y presentar su candidatura a Europa esta misma semana, buscando aprovechar el tropiezo de Bathco Torrelavega ante Logroño (27-31), que puso fin a su racha de victorias consecutivas contra Atlético Valladolid (32-33) y REBI Cuenca (25-29).