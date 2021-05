Pocos cálculos para un final apasionante

En tensa calma permanece. También lo hacen sus rivales directos. Cierto es que este fin de semana ninguno de los equipos pisa las canchas pero no menos lo es el hecho de que mantienen su concentración para lo que viene. Y esto no es otro asunto que la batalla final por la continuidad en Guerreras Iberdrola. La pugna se va a producir ya en última instancia en la fecha final de la fase de permanencia, a la que el Adesal llega en situación inmejorable. No tanto porque encare esa jornada de cierre en la cuarta plaza de la clasificación -la única que resta por decidir en este sentido- sino porque depende de sí mismo para alcanzar su ansiado objetivo. Aunque las combinaciones que pueden darse son muchas, los cálculos son pocos en un desenlace apasionante. Un triunfo le permite firmar la salvación en una pelea en que también tienen opciones su adversario en esta ocasión, el Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife, y el Morvedre.

La temporada toca a su conclusión en la máxima categoría femenina del balonmano español tal y como pretendía el club cordobés. Claro está que hubiera sido preferible tener atada la permanencia, lo que podría ser una realidad de no haber sufrido hasta dos tropiezos consecutivos en La Fuensanta. Con haber vencido en uno de esos dos duelos, ya estaría con la seguridad de que sigue en la elite. Incluso un punto le habría bastado ante el Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife para depender de sí mismo incluso con un empate en la jornada final. Pero el cuadro canario, al que se mide en la lucha definitiva, se llevó la victoria del pabellón del Adesal (20-21) y abrió una amplia puerta a la esperanza. Agua pasada no mueve molino, es la conclusión. Ahora sólo resta dar el todo por el todo en lo que falta por disputarse.

Con el parón competitivo este fin de semana, el último puesto en Guerreras Iberdrola desde la propia división se decide el venidero. Va a ser el próximo sábado, día 29 de mayo, cuando el Adesal y sus dos adversarios salten a dos pistas diferentes con una misma intención: sellar la permanencia. El equipo de Rafa Moreno, en efecto, visita al Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife para un encuentro en forma de guerra cuerpo a cuerpo. Mientras, el Morvedre acude a la cancha del Uneatlántico Pereda, descendido desde hace alguna que otra jornada. Los dos choques van a comenzar a las 19:00 -en Canarias a las 18:00-, al igual que los dos restantes al existir horario unificado. Dentro de este panorama, la cuenta es sencilla para el cuadro de La Fuensanta: si gana su partido asegura su continuidad en la máxima categoría. Es el resultado que destroza la opción del Morvedre, al que sólo le vale ganar y esperar.

La victoria otorga certeza pues supone directamente acabar en cuarto lugar. Aunque no es la única posibilidad con que cuenta el Adesal, al que también puede servirle el empate. Sin embargo, este marcador conlleva un riesgo importante. El peligro de caer es elevado, ya que es factible un equilibrio de puntos con el Morvedre y es el conjunto de Sagunto el que tiene el average particular a su favor. En este escenario, el cuadro de La Fuensanta dependería de que el valenciano no supere al Uneatlántico Pereda, lo cual parece complicado por mucho que las cántabras muestren un notable espíritu competitivo en las últimas semanas. La razón es, precisamente, que el tercero en esta discordia se impuso en Córdoba (25-28) y amarró una igualdad en su feudo (23-23). Por tanto, habría de terminar en tablas o con derrota en su último encuentro.

Desde luego, lo que no le vale de principio a fin es la derrota. Básicamente porque la sufriría ante la entidad que, de ganar, se haría con la permanencia. Sin que importe, además, lo que suceda en el otro choque. El Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife tiene cierta ventaja también. Actúa como local y conoce las debilidades del Adesal, y sobre todo sabe que si logra los dos puntos va a continuar en Guerreras Iberdrola. Primero, porque significa superar en la tabla, aunque sea por la mínima, a las cordobesas. Y después, por el mencionado hecho de que le es favorable el average particular con el Morvedre. Si bien cedió en su pista en el estreno de la segunda fase (17-22), en el duelo de vuelta en tierras valencianas venció de manera holgada y desequilibró esta singular balanza de su lado (18-25). Por tanto, si se impone el próximo sábado a las de Rafa Moreno, ya puede el equipo de Sagunto ganar de amplísima ventaja que no le va a servir de nada. En definitiva, todo pasa para la entidad de La Fuensanta por hacerse con el triunfo en la jornada de clausura.