Un regalo muy especial de Fernando Romay a un niño del Hospital Reina Sofía

Hay pocas situaciones peores para un niño de tan solo once años que las de tener que celebrar su propio cumpleaños encerrado en una habitación de un hospital. Y esta era la situación que, en un principio, afrontaba Ángel de cara a su undécimo aniversario. Un problema de salud le mantiene ingresado, por lo que no podría celebrarlo con sus amigos. Sin embargo, su pasión por el baloncesto le ha llevado a que, de alguna manera u otra, esta mala experiencia se alivie con una gran visita. Y es que, gracias a la Federación Andaluza de Baloncesto y al esfuerzo de una figura histórica del deporte español, Ángel ha podido celebrar su cumpleaños de una manera que no se le olvidará fácilmente.

Fernando Romay, histórico medallista de plata con la Selección Española, ha sido el encargado de darle la sorpresa al joven infante, que, en un vídeo compartido por el propio Hospital Universitario Reina Sofía, se mostró muy sorprendido hasta el punto de llevarse las manos a la cabeza al ver aparecer al 'gigante' de 2,13 metros. Ángel, muy fan tanto del baloncesto como del exjugador gallego, es también un deportista, y practica el baloncesto en el club de Puente Genil. Gracias a una foto que ostenta el chico en su pared, Romay ha sido consciente de este dato, y se ha interesado tanto por su posición como por su juego, llegando incluso a alentarle a entrenar cuando supere su enfermedad para lograr, en un futuro, jugar en la Selección Española de Baloncesto.

Además de ello, también se le ha hecho entrega al chico de varios regalos, entre los que no podían faltar un balón de baloncesto y una mochila deportiva, además de la correspondiente tarta de cumpleaños, que hicieron las delicias del niño y, sin duda, le alegraron su jornada de cumpleaños. Con el número 24 en su camiseta, y partiendo desde la posición de alero tirador -tal y como ha indicado el propio Romay-, Ángel sin duda luchará por un puesto en el mundo del baloncesto, y recordará siempre el día de su undécimo cumpleaños, ya que será para siempre el día en el que uno de sus ídolos le alentó para lograr algo que, sin duda, conseguirá en un futuro.

Romay muestra su apoyo a la campaña de donación de órganos del Hospital Reina Sofía

A su paso por el complejo hospitalario, Romay también ha conocido uno de los programas estrella del hospital, el de la donación y trasplante de órganos y tejidos, al que ha dado su apoyo. Así y según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, sin pensarlo dos veces, este deportista mítico del baloncesto español ha accedido a sumarse a la campaña de promoción de la donación, para seguir manteniendo vivo el mensaje 'Regala Vida, Dona Órganos', lema de esta estrategia.

Tras bromear con la talla de la camiseta, Fernando Romay ha sido explícito en su mensaje: “sé generoso hasta cuando no estés. Para qué te los vas a llevar si no te valen para nada. Déjalos aquí y alguien se aprovechará”, aludiendo así a la importancia de donar los órganos y tejidos cuando no existan alternativas para seguir viviendo.

Esta acción se enmarca en la campaña de promoción que el Hospital Universitario Reina Sofía mantiene activa durante todo el año, con el objetivo de que la sociedad reflexione sobre este tema y tenga tomada una decisión llegado el momento. La adhesión de personajes públicos como Fernando Romay ayudan a extender este mensaje y acercar la reflexión al ámbito familiar.

El coordinador de trasplantes del hospital, José María Dueñas, y el director médico, Francisco Triviño, han acompañado a Romay durante su visita al hospital en la tarde del viernes, que provocó el entusiasmo de los profesionales sanitarios y, sobre todo, un momento inolvidable para este paciente pediátrico, que juega como alero y cuya pasión por el baloncesto hizo que la Federación Andaluza propiciara la sorpresa.