Lucas Muñoz: “El proyecto del Coto Córdoba CB es de LEB Plata o incluso LEB Oro”

Unos de esos jugadores que comenzaron siendo una perla cordobesa, que llamó la atención de una de las mejores canteras a nivel nacional y que vuelve a territorio califal para seguir creciendo dentro de una disciplina que atrae a una gran masa social en Córdoba. El Coto Córdoba CB consiguió asegurarse con uno de los mejores bases de la Liga EBA al firmar a un Lucas Muñoz que ponía fin a su vinculación con el Marbella CB para retornar a su casa. Ahora, el jugador blanquiverde es un deportista mucho más maduro, con potencial más que de sobra a sus 22 años y sabiendo que está en el camino idóneo para seguir aumentando el nivel de Córdoba. Por ello, Muñoz atiende a CORDÓPOLIS con una sonrisa antes de un entrenamiento más con su institución en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre.

PREGUNTA. Como ya hemos hablado antes, te parecerá raro volver a casa para jugar al baloncesto. Una sensación bonita, imagino.

RESPUESTA. Sí, es bonita y también con cierta responsabilidad. Y lo que te dije, llevaba nueve años fuera y todavía acostumbrándome a estar aquí en casa y a no moverme de mi ciudad.

P. Antes de ir con la actualidad, ¿cómo empezaste a jugar al baloncesto?

R. Pues mis inicios fueron en mi pueblo, en La Rambla. Cuando yo era pequeño, unos seis o siete años, estuve apuntado allí en el club del pueblo. Y sobre todo era por tradición familiar, de mi padre, que le gustaba y jugaba. Y pues yo empecé a tirar la canasta cuando jugaba y me apunté en el club de mi pueblo. Compaginaba con el fútbol a la vez, como es típico en esas edades, hasta el momento en el que me dijeron mis padres que tenía que decidir entre fútbol o baloncesto. Y pues yo, en contrario que todos mis amigos, me quedé en el baloncesto.

P. ¿En qué edad decidiste irte para una cosa u otra?

R. Pues creo que fueron a los 9 o 10 años, cuando yo entraba ya en benjamín o alevín. Era imposible compaginarlo porque había partidos durante el fin de semana de los dos. Entonces, a mí me gustaba más el baloncesto y ahí me quedé.

P. ¿Y veías que tenías más futuro en el baloncesto?

R. Yo en esa edad no pensaba o miraba en el futuro. Yo lo que veía era que a mí me gustaba más y me sentía más cómodo jugando baloncesto.

P. También es raro que a esas edades no sigas a tus amigos. Eso indica bastante personalidad.

R. Totalmente. Yo no recuerdo muy bien el momento, porque fue hace mucho, pero mis padres siempre me lo dicen, que ninguno de los dos me presionó. Me dijeron: “elige lo que tú quieras”, pero más que nada porque si iba al partido baloncesto no podía ir al de fútbol y ya estaba entrenando en las dos cosas. Había que comprometerse con una y a mí me gustaba más el baloncesto. Siempre veía mucho baloncesto y pues por eso lo elegí.

P. Poquito a poco subiste escalones hasta que el Unicaja llamó a tu puerta. ¿Cómo fue ese recorrido hasta llegar al club malagueño?

R. Pues desde La Rambla estuve hasta alevín de primer año, que ya me vine aquí a El Carmen con Paco Zafra. Y aquí estuve tres años, los dos años de minibasket de alevín y uno de infantil. Y el verano ese llamaron a mis padres de Unicaja, que cierto es que hasta hace nada antes de llamar a Unicaja, yo iba a ir al Betis, pero realmente a mí me gustaba mucho Unicaja y casi podríamos decir que éramos del Unicaja. Y cuando nos llamaron Unicaja para probar ni nos lo pensamos, estuvimos allí una semana probando y nos dieron el 'ok'. Y pues desde infantil hasta junior hemos estado allí cinco años.

P. Con doce años si no me equivoco te fuiste para allá.

R. Sí, con 13 años recién cumplidos me fui para Málaga.

P. ¿Y cómo fue eso? Porque irte fuera de casa tan joven parece duro.

R. Sí, el primer año fue complicado y sobre todo los primeros meses. Muchas veces me acuerdo llamaba a mi madre llorando que me quería volver, pero ya con el paso del tiempo ni venía los fines de semana. Venía ellos a verme porque estaba allí muy bien, muy a gusto y es que Málaga es una ciudad que para vivir es increíble.

P. ¿Cómo te fue en Unicaja? Una participación icónica en la Minicopa, siendo MVP nacional, entre otras cosas.

R. Cuando me despedí de allí dije que fueron probablemente de lo que llevo vivido los mejores cinco años de mi vida porque estaba disfrutando, estaba viviendo entre comillas casi una vida profesional porque vivíamos todos juntos, todos mis compañeros de residencia, íbamos juntos al colegio, después de salir del colegio íbamos a entrenar tres horas todos los días allí a Los Guindos. He tenido la oportunidad de jugar torneos que nunca pensé que iba a poder jugar y de jugar todos los que hay, habidos y por haber, de viajar, de conocer a muchísima gente, o sea, una experiencia brutal y que recomiendo que si alguien tiene la posibilidad de vivirla, que la acepte y la viva porque es que es única.

P. Y debutar en la Liga Endesa también.

R. Eso no todos pueden, pero tú estás allí y lo miras siempre como un objetivo a largo plazo e incluso a veces ni eso porque es muy complicado y además es un club como Unicaja que es un club de cantera pero siempre tiene cierta exigencia y como que se mira un poco menos, por así decirlo. Entonces pues también es verdad que tuve suerte porque hubo lesiones, hubo descartes y pues tuve la oportunidad de estar entrenando con ellos y debutar. Para mí fue el broche de oro a esos cinco años que estuve allí en Málaga.

P. Ya imagino que jugar sería también un orgullo para ti, pero ya el hecho de estar en la convocatoria es un sueño cumplido.

R. Sí, yo me acuerdo que el partido fue un domingo y a mí me llamó el domingo anterior por la noche mi entrenador del junior que era Germán Gabriel y me dijo: “mañana no puedes ir al colegio porque vas a entrenar con el primer equipo”. Yo fui, había lesiones y conforme iba pasando la semana me seguían llamando hasta que el viernes me acuerdo que Luis Casimiro en el descanso del entrenamiento me dijo: “mañana te vistes” y yo me quedé... Llamé a mis padres me acuerdo, les dije que se vinieran, que me iba a vestir pero te digo conforme iba pasando el partido yo pensaba que no iba a jugar porque íbamos perdiendo todo el partido de dos o de tres ajustado hasta que en el último cuarto se rompió un poco y me acuerdo que salí el último minuto y vaya, un sueño para mí.

P. Y ya tuviste que, con el paso de los años, dejar Unicaja, fuiste a Marbella en LEB Plata. Una categoría nueva para ti y encima dejar Unicaja que imagino que no sería fácil.

R. Yo siempre tuve claro que sería complicado seguir en Unicaja entonces pues no me afectó en exceso. Y es verdad que siempre tenía claro que yo quería estudiar a la vez que jugar entonces por eso en parte me quedé allí en Marbella y era una gran opción porque era una categoría profesional, me daban la opción y me ayudaron a poder estudiar mi carrera. Y la LEB Plata siempre lo digo, incluso aquí algunos compañeros que también tienen como objetivo aspirar a LEB Plata, pues es una categoría muy complicada primero por condiciones porque te exigen ser profesionales, estar mañana y tarde, doble partido entre semana y las condiciones a lo mejor no son profesionales en muchos equipos. Es una categoría muy dura porque sí es cierto que hay jugadores veteranos que vienen de categorías superiores que se retiran ahí o jugadores jóvenes que los fichan para aspirar a subir de categoría. Una liga muy dura, a mí me costó el primer año adaptarme, no fue un buen año deportivo para mí pero después por lo demás yo considero que di el nivel que a mí me pedían en mi rol y fueron tres años en Plata que crecí mucho como jugador y me sirvieron mucho.

P. Y ya poco a poco te fue llamando la puerta el Coto Córdoba CB. El primer año te contactó, no pudo ser y ya al fin volviste a tu tierra, ¿cómo se fraguó ese contacto?

R. Me acuerdo que fue un verano estando viendo a mi hermano en El Carmen entrenar y hablando con Paco me soltó así una pincelada de que se iba a hacer un proyecto en Córdoba para salir en EBA o en Plata, o sea sonaba muy bien pero nada sólido todavía. Entonces es verdad que el año ese, el último año que descendimos con Marbella del LEB Plata a Liga EBA pues sacaron el club pero estábamos en conversaciones e iba muy bien pero no salieron al final ni en Liga EBA ni en Plata entonces ese último año yo estaba a gusto en Marbella, seguí en Marbella un año más, terminé mi carrera y ya este año que me apetecía un cambio en mi vida y salir al club en EBA firmemente pues lo acepté y con ganas y ilusión de que el Córdoba vaya hacia arriba y no nos quedemos en esta categoría.

P. ¿Cómo va el proyecto tú que lo vives desde dentro?

R. El proyecto tanto institucionalmente como estructura de club no es un proyecto de Liga EBA, es un proyecto de mínimo LEB Plata e incluso me atrevería a decir que algunas cosas de LEB Oro. La infraestructura de club, medios, dirección, todo es superior a la categoría en la que estamos. Es cierto que es muy fácil decir que queremos ascender pero es muy complicado. Tenemos un equipo muy joven, que también es de valorar la apuesta atrevida que han hecho con nosotros y a la vez que estamos compitiendo, nos están formando. Entonces eso es de agradecer y yo pienso que el club debe ir dando los pasos que está dando, siendo ambicioso pero con los pies en el suelo y es muy complicado ascender ya sea por vía deportiva como por vía administrativa. Yo pienso que se están haciendo muy bien las cosas y nosotros ahora como equipo somos los que tenemos que dar un paso adelante y devolver todo lo que están haciendo por nosotros.

P. Y parece que no, pero devolver el baloncesto a Vista Alegre es un guiño importante.

R. Sí, la verdad. Un momento clave fue el día de la Copa Diputación. El pabellón es muy grande y muchas veces se puede sentir vacío pero no esperábamos que viniese tanta gente. Había, si no recuerdo mal, mil y pocas personas y se nota. Me mola porque yo siempre que he venido a jugar aquí en Córdoba cuando jugaba en Liga EBA en Málaga y veníamos aquí, pues el pabellón es verdad que siempre estaba vacío y ahora llega y ves todo el esfuerzo que está haciendo el club porque se llene el pabellón, porque venga gente incluso este domingo viene el colegio de Noreña, si no recuerdo mal, pues es de agradecer porque se nota y ayuda a la afición.

P. En el panorama más personal, ya has comentado que estás compaginando tu trabajo con jugar a baloncesto.

R. Como te dije, además de jugar, tanto por mis padres que siempre me lo han inculcado, yo tengo claro que la vida del deportista en esta categoría es imposible vivir de ello si no tienes otro trabajo. Entonces, pues por la mañana entrenamos y por la tarde estoy en una clínica trabajando de podólogo que es lo que estudié allí en la Universidad de Málaga y súper contento, compaginando todo bien y aprendiendo sobre todo ahora nuevas cosas que en la carrera no vi.

P. Después de analizar tanto tu pasado como tu presente, vamos con el futuro. ¿Dónde te ves tú dentro de cinco años?

R. Pues sinceramente no te sé responder porque no lo sé. No me imaginaba volver a Córdoba porque también te digo que yo ya me veía viviendo en Málaga o en Marbella incluso y este año cambió. Por lo que no te sé decir pero sí es verdad que me gustaría crecer deportivamente y si es aquí en Córdoba pues ojalá que no sea Liga EBA y sea mínimo una LEB Plata o una LEB Oro, llevando a Córdoba a lo más arriba que se pueda.