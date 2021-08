Ana Rodríguez y el Milar Córdoba mantienen su unión

La escolta cordobesa Ana Rodríguez se ha convertido en la tercera jugadora confirmada para la plantilla del Milar Córdoba BF de la temporada 2021-22 al renovar su compromiso por una campaña más. Una jugadora de 1,67 metros y 23 años que en la pasada campaña aportó defensa, velocidad y puntos al equipo que obtuvo el ascenso de categoría. En concreto, durante la pasada liga promedió 5,4 puntos en sus 26 partidos, a lo que habría que añadir el intangible de su alto grado de compromiso en cada segundo de cada encuentro.

Formada en el Colegio Virgen del Carmen, durante su trayectoria como jugadora de base ganó tres títulos andaluces con las selecciones cordobesas; el mini de la temporada 2009-10, el infantil de la 2010-11 y el cadete de la temporada 2013-14. En Primera Nacional ha competido con La Carlota (2017-18), Maristas (2018-20) y el actual Milar Córdoba (2020-21).

En lo que se refiere a su renovación, Ana Rodríguez ha indicado que “cuando te apasiona algo, la motivación viene sola, disfrutas de lo que haces” y “para mí, ir día a día viendo mejoras hace que siempre quiera más. Al fin y al cabo, competir en una categoría semiprofesional, después de conseguir ascender con el equipo de tu ciudad y poder ser partícipe de todo ese camino, es un sueño que tenía desde niña que he cumplido. Esto es solo el inicio de otro camino con muchísima más exigencia y muchos más retos- Siempre he sido alguien que no tiene techo y que quiere aspirar a lo más alto que se pueda. Estoy orgullosa y muy agradecida de poder representar al equipo de mi ciudad en esta nueva aventura”.

Además, ha subrayado que tratará de aportar “disciplina, trabajo y compromiso” y “partiendo de esa base, sumar toda la ilusión que puede tener cualquiera que acaba de ascender al equipo de su ciudad a una categoría superior después de tantos años. Intentaré sumar desde lo que mejor sé hacer, potenciar lo máximo esas capacidades y mejorar mis debilidades”. Sobre el club, Rodríguez valora que “Córdoba merece tener un equipo en las máximas categorías o por lo menos aspirar a ello. En los últimos años, el baloncesto femenino en nuestra ciudad está trabajando mucho, muy duro y eso podemos verlo año tras año en las competiciones inferiores, donde se está destacando casi siempre. Esas niñas deben tener un equipo referente en su ciudad al que poder mirar para tener un futuro en su propia casa y no tener que buscarlo fuera. Creo que es fundamental transmitir esa motivación y tener un techo alto en el que poder fijarse desde que eres pequeña”.

“Como un equipo recién ascendido que es pienso que lo importante es dar la cara, ir creciendo como equipo poco a poco y sobre todo competir siempre, pase lo que pase. Nunca me ha gustado hacer predicciones sobre resultados, por eso tenemos que estar todos unidos, tanto el equipo en sí como la ciudad, en los momentos buenos y en los no tan buenos, e ir remando todos en la misma dirección, creciendo y sumando partido a partido y queriendo aspirar a lo máximo siempre”, apostilla.