Antonio Quintero: “Nos motiva estar cerca de las posiciones altas”

Un inicio de campaña ilusionante, pero siempre con los pies en el suelo. El Milar Córdoba BF estrenó su flamante ascenso a Liga Femenina 2 siendo la auténtica revolución de la primera vuelta, desafiando con firmeza el desafío de la salvación y logrando, a base de buenos resultados, colarse en la pugna por los puestos altos de la tabla. Antonio Quintero, su entrenador, se muestra ilusionado con la marcha del conjunto, aunque intenta, siempre, mantener los pies en el suelo y recordar que el objetivo primordial del equipo es asegurar la categoría y establecer al club cordobés en la división.

En su charla con CORDÓPOLIS, Quintero analiza el desempeño del equipo, revela las claves para haber podido convertirse en la revelación, y profundiza en su pasado como entrenador, con una etapa en Reino Unido. Aprovechando el final de las fechas navideñas, el preparador onubense pide a los Reyes Magos un deseo y espera poder seguir al frente del equipo durante varios años más.

PREGUNTA: Para comenzar, ¿qué balance haces de lo que llevamos hasta ahora de temporada?

RESPUESTA: Yo creo que la valoración es totalmente positiva. Al final somos un equipo recién ascendido, un proyecto muy joven y al final la lógica nos dice que, como tal, siendo una plantilla joven y con jugadoras locales, el objetivo principal era intentar asentarnos en la categoría, mantenerla, y luchar por estar al final de temporada sin sufrir por los puestos de descenso. Al final vamos 7-5, hemos estado coqueteando con los puestos de arriba durante unas cuantas jornadas y, por lo tanto, creo que la valoración tiene que ser totalmente positiva. De hecho, recibo muchas preguntas sobre si queremos estar arriba, si miramos hacia los puestos altos, y por supuesto que sí, somos ambiciosos y nos motiva estar cerca de las posiciones de arriba, pero no podemos olvidarnos de que el objetivo era otro y que estamos totalmente contentos de estar donde estamos.

P: De hecho, esa era la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo el mismo objetivo que a principio de campaña, o ha cambiado al ver este buen inicio?

R: Al final es un poco lo que te decía. Nos motiva estar arriba, no nos negamos a absolutamente nada, pero no nos podemos olvidar de cómo hemos empezado la temporada y cuál es el objetivo, simplemente para que no lleve a una decepción el hecho de no estar arriba. Siendo un poco honestos y viéndolo con perspectiva, estamos haciendo una muy buena temporada y no queremos que, por quedar en mitad de la tabla, que sería un resultado a priori muy bueno, resulte en que no hemos cumplido un objetivo. Entonces, lo que tenga que venir que venga, no nos cerramos a nada, y sabemos que esta segunda vuelta va a ser muy dura, con otros equipos reforzándose y gente haciendo fichajes. Al fin y al cabo, ahora viene el momento duro de la temporada.

P: Pese a todo ello, ¿existe el sueño del ascenso en el equipo?

R: Hombre, por soñar que no quede. Esa es un poco la base de nuestro proyecto. Los que estamos aquí queremos soñar, queremos mirar hacia arriba, y tanto el club, como yo o las jugadoras somos jóvenes, estamos motivados para crecer dentro del mundo del baloncesto, y queremos mirar arriba. Por lo tanto, por soñar, que no quede.

P: ¿Cuál crees que ha sido la clave de este buen inicio?

R: Sobre todo la ilusión de querer estar aquí. Al final, tanto las jugadoras más mayores como las más jóvenes tienen claro que lo que quieren es jugar al baloncesto, mejorar, y estar en este proyecto. Cuando juntas un grupo humano con cierta inexperiencia, sin haber debutado muchas de ellas en la liga, y sale bien, yo creo que todo es por el trabajo y la pasión que están poniendo. Sin duda, también tenemos jugadoras destacadas, como ahora que ha salido que Licksai es la MVP. Pero bueno, yo creo que la base de todo es que somos un grupo, que estamos trabajando bien, y cuando hemos tenido victorias importantes es porque hemos trabajado como unidad.

P: Marta Martínez comentó que la clave de todo era el grupo, cómo todas trabajaban para conseguir el objetivo.

R: Sí, sin duda. Hemos tenido actuaciones muy importantes por parte de ciertas jugadoras, pero es verdad que otros partidos se han sacado con estadísticas que hacían que nadie destacase. Eso es lo que buscamos nosotros porque al final atar o parar a una jugadora es, entre comillas, relativamente sencillo. Lo que hace que el grupo pueda ser competitivo todos los días es que todo el mundo sume, ya sea a nivel de puntos o a nivel de otras estadísticas, o también en cosas intangibles en las que todo el mundo puede aportar.

P: ¿Cómo de importante es la figura de capitana de Marta Martínez en ese engranaje?

R: Ella es una chica de la casa, la ilusión es máxima. Está ayudando muchísimo dentro del vestuario, y fuera por supuesto que también. Ha estado haciendo números muy buenos y actuaciones muy buenas, y no podemos olvidarnos de que también es debutante en la categoría, pero sin duda está ejerciendo como capitana y está aportando también en la pista.

P: Fue importante esa unión entre Maristas y Adeba.

R: Todo lo que sea aunar fuerzas para poder mirar hacia objetivos mayores siempre es positivo.

P: Cerrando ya el plano del equipo, ¿dónde ves al Milar Córdoba a medio plazo?

R: Yo creo que lo más difícil ya está iniciado, que es dar el paso y entrar en categorías nacionales, y se ha conseguido este año. El salto como club, como entidad, y a otros muchos niveles como el logístico, de pasar de una categoría andaluza a una nacional, es muy grande. Yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que habría que hacer sería seguir asentando las bases que ya se han iniciado este año, fortalecer todo lo que sería la estructura, tanto a nivel deportivo como a nivel de logística y de club, y seguir intentando crecer poco a poco y, por qué no, mirar hacia arriba.

P: Entrando un poco en lo personal, el año pasado estuviste entrenando en Leicester, Inglaterra. ¿Qué diferencias has notado principalmente?

R: Sí. He estado en diferentes ligas en los últimos años y el cambio más grande que he visto ha sido en Inglaterra. La verdad es que es una filosofía de juego un poco diferente, aunque al final cuando llegas como entrenador lo que intentas es plasmar lo tuyo. Pero sí, la liga sí que era un poco diferente, un poco más del estilo americano, con mucha individualidad. Ahora queda como una experiencia de entenderlo diferente, pero igualmente enriquecedora y al final, tanto a nivel de resultados como a nivel personal fue bastante bien.

P: ¿Por qué te decantaste por el Milar Córdoba a la hora de volver?

R: El proyecto fue y sigue siendo motivante. Además, está cerca de casa ya que yo soy de Huelva, y la verdad es que me llamaba el volver a España, el volver a una Liga 2 en la que hacía tiempo que no estaba. Pero sobre todo lo que te comentaba, que parecía y sigue pareciendo un proyecto que está mirando más arriba. Entonces, ¿por qué no subirte al barco si todo pinta bien, el club me trata fenomenal, la ciudad fenomenal también?

P: Entonces, habrá Antonio Quintero en el Milar Córdoba para muchos años, ¿no?

R: Si, claro (ríe). No seré yo quien tome la decisión, pero, a día de hoy, al cien por cien.

P: ¿Qué crees que ha aportado Antonio Quintero al equipo?

R: Yo siempre les transmito a las chicas que lo que tenemos que hacer es trabajar, e intentar liderar mostrando el trabajo. Al final lo que he intentado traer ha sido la experiencia que tengo de haber estado en la Liga 2 anteriormente, haber estado en diferentes ligas tanto en España como fuera, y sobre todo mostrar que la mejora del grupo tiene que ser todos los días, siendo constante, siendo pesado. Aunque a veces nos peleemos por eso, creo que ellas ven que tenemos que ser uno, tanto entrenador como jugadoras si queremos mejorar.

P: Para terminar, aprovechando las fechas, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos para esta temporada?

R: Pues seguir disfrutando al igual que hemos hecho en la primera vuelta. Que acabemos la temporada orgullosos del trabajo, que los resultados nos pongan donde nos tengan que poner, pero que acabemos la liga con las mismas sensaciones que hemos acabado en esta primera vuelta, estando satisfechos de lo que hemos hecho, con más victorias o con menos, pero orgullosos.